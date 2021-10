Ve con tus alas

Hay quienes desde niños se ven a sí mismos como triunfadores, comienzan a vivir su futuro mientras juegan con soldaditos, hacen piezas en masilla, dibujan o escriben, la línea de su hoy hasta su mañana se ha trazado como un hilo invisible que la vida no podrá ignorar pase lo que pase. Tu destino no es algo colgando en la cuerda plateada de un mañana incierto. Tu destino radica en la certeza de cada paso, en la convicción con que avanzas en la incertidumbre, en la palabra decodificada que hace de tu vida audaz un tesoro invaluable. Esa manera de no esperar a llegar para saber que la razón y los pies hacen pareja mientras que al futuro se viaja con alas y al destino se pisa con el corazón.