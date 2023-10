Hay quienes no saben que se sabe lo que ellos no quieren que tú sepas. Pero Dios si lo sabe Incluso, ha permitido que llegue a ti todo cuanto debes saber, para orientarte, prepararte, incluso probarte, y para usarte en cordura, misericordia y lealtad. Seguirá Dios revelándose a ti cuando demuestres ser el mismo o mejor después de lo que conoces. No interfieras o estropees lo que Dios está haciendo solo porque tu ego te dice: “para algo sabes lo que sabes”, ora y se paciente. De toda información y del poder que te confiere lo importante es “si ese poder no te corrompe, ni altera, si promueve tu madurez, discreción y humilde. Sé sabio, los juicios ocultos son más peligrosos que los celos amargos, más la palabra oportuna es medicina.