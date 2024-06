Se van para las calles si se aprueba modificar la Constitución, ¿y con qué gente? Leonel ha hecho cenizas al PLD y la FP no sacó los votos que decía tener. Leonel quiere vender la idea de que se compraron las elecciones, pero si estaban comprando los votos ¿por qué cuatro millones de ciudadanos se quedaron en su casa? La realidad es que ese discurso desestabilizador temprano no les luce, Abinader tiene legitimidad para reformar. Todos conocemos ese estilo de elevar el tono para luego negociar. Es momento de pactar para facilitar la reforma fiscal, constitucional y el tema haitiano. No podemos seguir con el “pica-pica” electoral. El país tiene retos enormes y la oposición tiene que ser más responsable.