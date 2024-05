De los 8.145.548 inscritos para votar sólo ejercieron su derecho 4.423.011 lo que refleja una abstención del 45.70% la más alta que hemos tenido. No hay medias tintas con este tema, los únicos responsables de la apatía ciudadana son los partidos políticos. Cada partido debe hacer una revisión sincera para abordar las razones de por qué casi la mitad de la población dominicana está enojada o desilusionada con el liderazgo político. Tienen que surgir las razones de por qué la gente no apoya la oferta de los partidos que hoy están en la oposición. Y no solamente me refiero al PLD, también Minou debe hacer la misma reflexión a pesar de que logró postular a candidatos jóvenes muy preparados.