Que el gobierno entienda que debe explicar las cosas y que es nuestro trabajo cuestionar. Quieren hacer la reforma fiscal ahora que les es conveniente, pero deben explicar al país el uso del presupuesto porque todavía se puede reducir y eficientizar más. Deben explicar el manejo de la deuda interna y externa. Y escuchar a todos porque hay cosas que son extrañas, como que la DGII no acepte pagos a través de compensación de deudas, eso hay que arreglarlo, son trabas que limitan a las pymes. Me alegra escuchar que el Gobierno quiere hacerlo bien pero que recuerde que en el caso de la Revista 110 no somos una oficina de relaciones públicas del Gobierno ni de la oposición.