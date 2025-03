Abiertamente hay muchos dominicanos que coinciden con Toussaint Louverture líder de la revolución haitiana, que puso en su constitución “que la isla es una e indivisible y que la única frontera que existía era el mar”, que hizo valer el Tratado de Basilea de 1795, entre Francia y España, al que Napoleón no le dio cumplimiento, pero cuando se enteró de que los haitianos invadieron al Este le envió al ejército. A muchos se les olvida que, en 1814 con el tratado de París, Francia le devolvió a España la parte Este de la Isla y no reconoció la independencia de Haití. Como el sueño de integración de Louverture no se cumplió, muchos apuestan a la migración masiva para lograrlo.