El liderazgo de EE. UU. y Europa hace creer que no es posible un acuerdo de paz que termine la Guerra en Ucrania y finalice la larga batalla entre Israel y palestina. No importa si el líder es de izquierda o derecha ,ambos coinciden en enrumbar a los países a elegir entre los dos grandes bloques que actualmente están en conflicto. Es evidente que a este liderazgo no le interesa estudiar la historia que está repleta de testimonios y relatos de cómo la vida se destruye por la guerra, el hambre y las dictaduras. Es una torpeza repetir la historia, pero actualmente se ha descubierto que la guerra es un medio rápido de capitalización de los Estados mientras la paz no deja ni un centavo.