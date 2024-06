¿O Luis con todos? Todo parece claro, Abinader presidente de su último periodo trabaja en la agenda pendiente. El funcionario que aspira a ser presidente que inicie su trabajo, pero fuera del gobierno del PRM si quiere lograr su propio liderazgo. Ya vimos que, aunque la cúpula del PRM tenga la intención de hacerle ganar a un candidato si no tiene el respaldo de las bases no va, las bases ya no aceptan imposiciones. El presidente Abinader tiene la intención de hacer lo mejor para todos, y no es tarea fácil porque no podrá complacer a todos los partidos aliados que le apoyaron en campaña. Y ya sabemos lo que ocurre con los partidos minoritarios cuando no se les cumple; se van con la mejor oferta.