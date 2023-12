Su principal obstáculo es que el dinero recaudado no le da para las prioridades porque ha tenido que lidiar con imprevistos. Ha anunciado la construcción de varias obras, muchas no han comenzado, otras están en proceso. Pero en cuatro años es imposible hacerlo todo. Hay que entender que el país tiene déficit en todas las áreas, por lo que es imposible ver el funcionamiento de algo, y esto causa frustración. Espero que Luis haya entendido que no se puede crear tantas expectativas de cambio; se requieren pactos para que se continúe una misma línea de metas que permitan al país avanzar hacia un objetivo. Quizás las críticas a nuevos impuestos, préstamos, alianzas público- privadas y Aerodom sean parte de las razones de lucha por cuatro años más.