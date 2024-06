Hay gran expectación sobre el primer cara a cara este 27 de junio entre Biden y Trump. La participación de ambos marcará la ruta. El mundo no se acabará si gana las elecciones Trump porque ya gobernó sin propiciar guerras. En el caso de Biden pienso que no puede ni debe ganar; no está apto para gobernar está “listo y servido”. Y no hay garantías de que en los próximos cuatro años pueda controlar sus breves episodios de “olvidos” lo que lo hace dependiente, aunque los médicos en EE.UU. señalan que está en condiciones óptimas, los videos dicen lo contrario, y no es posible seguir ocultándolo. Si Biden tiene otro episodio durante el debate se terminará su carrera política.