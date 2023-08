Nueva York. Durante su viaje a Nueva York, Estados Unidos, el presidente Abinader agotó una amplia agenda de tres días que incluyó la entrega de llaves de apartamentos a dominicanos que residen en Estados Unidos y firmó un acuerdo para la promulgación de la Ley de Licencias de Conducir.



Antes del Desfile de Dominicanos en Manhattan, Abinader encabezó junto a la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, la firma de las licencias de conducción.



Durante el acto de firma, el mandatario destacó que este acuerdo permitirá a los dominicanos usar la licencia de conducir tanto en Nueva York como en República Dominicana sin la necesidad de de realizar procedimientos de homologación.



El presidente Abinader agradeció al congresista Adriano Espaillat, a la gobernadora Hochul, al senador Luis Sepúlveda, a los congresistas, concejales estatales, por este acuerdo que dijo es parte del avance para beneficio de los dominicanos.



De igual forma, resaltó el impulso que dieron a esta iniciativa, el presidente del Senado dominicano, Eduardo Estrella; del senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria; la embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán y el cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jáquez.

El jefe de Estado, aprovechó para anunciar que con la ayuda de la ciudad de Nueva York y de su alcalde Eric Adams, se instalará un museo y teatro para enseñar a los dominicanos de las diferentes generaciones, la historia y la cultura del país.



Al relatar cómo su familia emigró a los Estados Unidos, dijo que “Yo me siento también que yo soy un dominicano neoyorkino, que vino con su familia y su familia estuvo aquí y he vivido y he visto ese trabajo, esa dedicación, ese emprendedurismo y que no solamente ellos han podido progresar, sino que, el Estado de Nueva York y Estados Unidos ha progresado con ellos”.



Otras actividades



El viernes por la noche, que fue el día en que arribó a la Gran Manzana, el mandatario encabezó la cena de Gala que fue la antesala de la Parada Dominicana. Esta tuvo lugar en el Greentree Country Club.



El sábado por la mañana, entregó decenas de llaves a beneficiarios de apartamentos del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz a dominicanos que residen en la nación norteamericana. Lo hizo en un acto celebrado en el Consulado de la República Dominicana en Nueva York, siendo está la primera vez que se hace fuera del territorio dominicano.



Al ofrecer unas palabras en la actividad, el gobernante instruyó al Ministerio de la Presidencia a que diseñe un programa especial de viviendas para los dominicanos en el exterior para que en los próximos meses se lance un plan con varias facilidades, sobre todo para los que más lo necesitan. Igualmente, pidió a las autoridades de Nueva York a que le den seguimiento al tema.



Igualmente, Abinader fue reconocido por oficiales retirados de la Policía, agrupados en la Unión Internacional de Oficiales y Civiles (UIOC). El reconocimiento fue por los avances que, a juicio de estos, se ha logrado en la reforma de la Policía Nacional y la seguridad de la nación.



La noche del sábado Abinader galardonó a 26 dominicanos que se han destacado en Estados Unidos en diversas áreas en favor de sus compatriotas y de la imagen del país. En ese evento, organizado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), fueron distinguidos académicos, políticos, artistas, deportistas, profesionales de diferentes ámbitos, líderes comunitarios y emprendedores.

El mandatario llegó al país ayer a las 7:00 de la noche-