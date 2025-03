Abinader reitera que se mantendrá al margen de las aspiraciones presidenciales dentro del PRM

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que no se ha pronunciado ni se pronunciará sobre las aspiraciones presidenciales de sus compañeros dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante La Semanal, el mandatario reiteró su postura de mantenerse al margen de la contienda interna por la candidatura presidencial.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, quien expresó recientemente su deseo de ser presidenta, Abinader respondió: “Ustedes saben que yo nunca me he involucrado en los temas de aspiraciones políticas aquí, ni anteriormente ni ahora tampoco me voy a involucrar en esos temas”.