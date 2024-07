Las aspiraciones a la candidatura presidencial en el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) han empezado a generar ronchas a lo interno de la organización.



Dos de las principales autoridades del partido oficial, el presidente y vicepresidente ejecutivo, han enviado la advertencia desde el pasado jueves.



Ayer, el vicepresidente Ejecutivo, Eddy Olivares, advirtió que quienes promuevan aspiraciones antes de los plazos establecidos en la ley, pueden ser sancionados debido a que los estatutos internos prohíben esa práctica.



“Una cosa es usted hacer sus gestiones, normales, visitar la gente y todas esas cosas, y otra es realizar actividades de precampaña, eso no se va a permitir en el PRM, está la libertad de expresión de usted conversar con los compañeros del partido, eso es otra cosa, entonces, lo que no se puede permitir es actividades de campaña, y si hay ese tipo de activismo podría haber sanciones, claro que sí”, advirtió Olivares según un comunicado del programa D’ Agenda del periodista Héctor Herrera Cabral.

Aunque de manera menos directa, recientemente el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, hizo un pronunciamiento similar.



Paliza recordó a sus compañeros de partido que el artículo 150 de los estatutos del PRM prohíbe las promociones de candidaturas a cargos de elección popular antes de la fecha establecida por la ley.

“Compañeros y compañeras, conocer los estatutos del PRM es siempre útil e importante, fue de guía y orientación, aquí les comparto uno de sus artículos”, posteó en su cuenta de X.



El artículo 150 de los estatutos del partido oficial establece: “Se prohíbe la promoción de aspiraciones a cargos de elección popular a lo interno del Partido fuera de los plazos estipulados en la ley, las resoluciones de la Junta Central Electoral y estos Estatutos”.



La ley de Partidos Políticos 33/18 establece que la precampaña a lo interno de los partidos debe arrancar oficialmente el primer domingo de julio del año preelectoral. Es decir, en julio de 2027 para las elecciones de 2028.



En el PRM, los estatutos también prohíben a sus autoridades principales, presidente y secretario general, aspirar a la presidencia o vicepresidencia de la República, mientras dura el periodo para el que fueron electos.



Paliza aclaró recientemente que no tiene proyectos presidenciales para el 2028, mientras que Carolina Mejía, secretaria general, es de las figuras más mencionadas entre las que tienen perfil de precandidaturas en el PRM.



El 23 de mayo, cuatro días después de pasado el proceso electoral, el presidente Luis Abinader convocó una reunión con los que dirigentes que tienen proyectos presidenciales.



Aunque no se informó sobre lo conversado ni los dirigentes que asistieron, el encuentro fue informado por el propio líder del PRM, antes de las elecciones.



Además de Carolina Mejía, suenan como aspirantes David Collado, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, Wellington Arnaud y Tony Peña.



Paliza y Carolina pueden aspirar antes de 2026

El artículo 166 de los estatutos del PRM establece la incompatibilidad entre cargos de dirigencia y electivos. “El Presidente y el Secretario General del Partido no podrán aspirar, aunque renuncien previamente, a la Presidencia y Vicepresidencia de la República antes del término del mandato para el cual hayan sido elegidos o designados”, instituye. Paliza y Carolina que ocupan actualmente la presidencia y secretaría general, respectivamente, cumplen el periodo para el que fueron electos en 2026, con tiempo suficiente para dejar esos cargos y lanzar proyectos presidenciales para el 2028.