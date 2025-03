ESCUCHA ESTA NOTICIA

Sango Domingo.- Los alcaldes de Los Alcarrizos y San Pedro de Macorís, Junior Santos y Raymundo Ortiz, destacaron la importancia de la modificación de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, asegurando que esta permitirá mejorar la recolección de basura y reducir la contaminación en las comunidades.

Junior Santos resaltó que la nueva legislación facilitará la modernización del sistema de recolección de residuos mediante la adquisición de equipos compactadores, eliminando el uso de camiones de basura a cielo abierto y optimizando la eficiencia del servicio.

Expuso que esta modificación en la normativa contribuirá al fortalecimiento económico de los ayuntamientos ya que actualmente se manejan en déficit total.

“Con la entrada de mayores recursos vamos a tener mejores rutas y frecuencias, vamos a tener mejores equipos, van a desaparecer los camiones a cielo abierto recogiendo basura porque podríamos tener equipos compactadores. Vamos a reciclar y esa cantidad de desechos sólidos que llegan a los ríos no van a llegar porque van a ser aprovechados”, dijo.

Subrayó, además, el impacto positivo que estos cambios tendrán en la salud de la población y en la imagen del país como destino turístico, al contar con ciudades más limpias y organizadas.

De su lado, el alcalde de San Pedro de Macorís, Raymundo Ortiz, valoró positivamente que la modificación de la ley no solo contemple recursos para la disposición final de los desechos, sino que también asigne fondos para mejorar la recolección en los municipios.

Aseguró que la asignación de 30 pesos por habitante para los ayuntamientos permitirá mejorar la recolección de los residuos y fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos municipales.

Explicó que la falta de recursos ha sido una de las principales limitaciones que enfrentan los ayuntamientos para ofrecer un servicio eficiente de recogida de basura, ya que muchos municipios, incluyendo San Pedro de Macorís, operan con una cantidad insuficiente de camiones y equipos para cubrir la demanda de la población.

“Los ayuntamientos no tenemos compactadores, no tenemos camiones. San Pedro de Macorís, para ponerte un ejemplo, solo tiene dos camioncitos para recoger desechos o para cualquier emergencia que tiene. Lógicamente, tenemos contratados los residuos, pero nosotros necesitamos equipos para poder brindar un buen servicio de recolección de residuos. Y la mayoría de los ayuntamientos no tienen camiones para ofrecer un buen servicio de recogida de residuos sólidos en la República Dominicana”, expresó.

El alcalde también destacó que la modificación de la ley establece un sistema más eficiente para el cobro del servicio de recolección, integrándolo a la factura eléctrica. Explicó que actualmente los ayuntamientos enfrentan dificultades para recaudar estos pagos, ya que deben hacerlo de manera individual, casa por casa, lo que ralentiza la operatividad y afecta la calidad del servicio. Con la inclusión de este cobro en la factura eléctrica, aseguró que se garantizará un sistema de pago más eficiente y sostenible.

Ortiz saludó que, en los cambios propuestos a la ley, se estipule que todo gran generador es responsable de su residuo hasta el destino final.

Además, subrayó la importancia de que el sector empresarial entienda que la gestión de los residuos es una responsabilidad compartida y que su contribución es esencial para mantener las ciudades limpias.

“Deben de ser parte de esta solución porque al final de cuentas, las empresas, los ciudadanos, todos vivimos en la República Dominicana”, concluyó.

Ambos alcaldes coincidieron en que la aprobación de esta modificación traerá consigo comunidades más limpias, con un sistema de recolección de basura más moderno y eficiente, promoviendo un entorno más saludable y sostenible para todos los ciudadanos. Subrayaron que su implementación es un paso fundamental para transformar la gestión de residuos sólidos en la República Dominicana y contribuir a un país más limpio y con mejor calidad de vida.