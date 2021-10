Almacenes de Inabie con montones utiles educativos dañados

Se calcula que entre mochilas, zapatos y pantalones inservibles hay pérdidas de alrededor de RD$64MM

La pérdida de unos 64 millones de pesos en útiles escolares que se encuentran dañados en cientos de cajas en varios almacenes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), cuestiona la manera en que fue dispuesto el 4 % para la educación en los últimos años.

Actualmente, el Inabie aguarda en sus adentros la pérdida de una inversión millonaria que a todas luces muestra que el Ministerio de Educación llegó a adquirir productos sin aparentemente saber qué haría con ellos, haciendo de las compras y contrataciones de la institución un negocio.

En el programa Reporte Especial de la comunicadora Julissa Céspedes, que se transmite cada semana por CDN, canal 37, esta realidad quedó al descubierto y en el reportaje se exhibe cómo por años el Inabie se convirtió en un “depósito de basura” en el que quedaron millones de pesos amontonados.

Desde hace años, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Inabie, ha realizado la entrega de utilería escolar a los fines de asegurar que al comienzo del año lectivo los estudiantes de escasos recursos cuenten con los materiales necesarios para recibir la docencia.

Sin embargo, el almacén del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, ubicado en el kilómetro 22 de la Autopista Duarte, está repleto de utilería escolar inservible y entre sus cajas, conforme datos de esa institución, hay más de 150 mil pares de zapatos que le costaron al Estado dominicano unos 40 millones 121 mil 310 pesos, mientras que los calzados, que fueron adquiridos por el Ministerio de Educación en el 2012, están completamente dañados e incluso, la entidad establece que tras la compra de estos, su calidad fue cuestionada.

En su reportaje, Céspedes establece que con esos 40 millones de pesos, tomando las negociaciones que tenía el Inabie con las empresas que repartían el almuerzo en el año 2013, se podrían haber alimentado por lo menos cinco días a los 195 mil 387 alumnos que pertenecían a la tanda extendida, ya que el precio que pagaba el Estado por almuerzo era de 40 pesos por persona.

Otros productos que tienen casi una década en el almacén del Inabie son 74 mil 431 pantalones escolares que le costaron al Estado al menos 23 millones 222 mil 472 pesos, que también se encuentran dañados por hongos, algunos no tienen zipper o presentan botones oxidados, mientras que una parte más tiene logos en la parte detrás y por esto están descontinuados, ya no se pueden utilizar.

Tras recorrer el almacén del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, junto a Príamo Jiménez, encargado de Administración de la institución, se pudo constatar parte de las pérdidas que superan los 64 millones entre zapatos y pantalones escolares, pero de igual forma se encontraron 1,400 mochilas que se destinarían para los niños de primaria, que el Estado las adquirió por la suma de 774 mil 90 pesos. Algunas de ellas están un poco deterioradas, pero la mayor está ahí sólo porque son de color naranja y hace varios años, estas fueron cambiadas por las de color negro. Dentro de ellas se encuentran cuadernos, reglas, lápices de colores y borras.

Más allá de la utilería escolar inservible, en esos almacenes también se encuentran cajas y más cajas de pasta dental que aún no están cuantificadas. Estas, supuestamente, serían utilizadas para el programa de salud bucal que tiene el Inabie, pero ahora sólo se encuentran abandonadas.

¿Qué dijo Educa en su momento?

En el año 2016, la Acción Empresarial por la Educación (Educa) realizó un análisis de la calidad del gasto educativo tras la asignación del 4 % a la educación, ya que el Ministerio de Educación de tener un presupuesto en el 2012 de 58 mil 524 millones creció un 70 % en el 2013, pasando a administrar ese año al menos 99 millones 628 millones, Luego, en 2016, manejó 129 mil millones de pesos.

El informe establece que la inversión más significativa resultó en el mejoramiento de las condiciones laborales de los educadores, cuyos salarios aumentaron. De igual manera, dice que en el 2015 se destinó tan solo el 1 % del presupuesto para adquirir uniformes y mochilas, lo que fue criticado en su momento.

Conforme el estudio de Educa, en el año 2015 sólo se entregaron utilerías escolares al 45 % de la población estudiantil. Es decir, que de los 423 mil 138 estudiantes de esa época, solo 190 mil 478 estudiantes recibieron vestimenta escolar. Todo eso ocurrió mientras un almacén estaba lleno de ellos.

Se vende la República Digital



A las sumas millonarias perdidas en compras del Estado para útiles escolares también se agregan a otras que se han invertido en programas educativos. Tal es el caso de la eliminada República Digital, para cuyo programa se hicieron compras de millones de pesos para maestros y estudiantes y ahora se venden.

En el 2016 el expresidente de la República, Danilo Medina lanzó el plan de República Digital, y fue ejecutado al año siguiente. Uno de sus principales ejes, era la educación. Conforme la página web de ese proyecto, al menos 438 mil 511 estudiantes y 79 mil 500 docentes fueron beneficiados con dispositivos electrónicos en los últimos tres años, pero la cuestión es que ahora se están vendiendo las netbooks, laptops y tabletas donados.

No se sabe a ciencia cierta cuánto se ha invertido en la compra de laptops para dotar a profesores y estudiantes a través del programa República Digital Educación, pero un medio nacional reseñó a finales del 2019 que la inversión total para adquirir electrónicos le había costado al Estado hasta esa fecha al menos 15 mil millones de pesos.

Navegando en Facebook, en el área de Marketplace, la comunicadora Julissa Céspedes indica que el equipo se investigación se llevó una sorpresa, ya que dentro de los productos que ahí vende, se constató que alguien colgó una netbooks donada a través de proyecto, República Digital Educación. El usuario de la red social establece que el monto a pagar es de 4 mil 200 pesos, y que el lugar de venta es San Juan de la Maguana, pero el alrededor de la foto deja ver que se trata de una especie de tienda.

Buscando más en el mercado de Facebook, se vio que no son uno o dos los casos en donde usuarios están vendiendo las laptops que le entregó el Estado, ya que se pudo rastrear al menos 33 personas que están comercializando esa donación.

Al sectorizarlo por provincias se apreció que la venta de las netbooks está de la siguiente forma: al menos 10 usuarios del Distrito Nacional está vendiendo una laptop entregada por el gobierno; cuatro personas de Santo Domingo Norte; dos más en Santo Domingo Oeste, tres en Santo Domingo Este; al menos una persona vende la laptop que le dio el gobierno en Hato Mayor del Rey; dos en la provincia de San Cristóbal; dos más venden su netbooks en Higuey; uno en la Romana; una en San Francisco de Macorís; cuatro en venta en Santiago de los Caballeros y por último, dos en Neiba. Los precios de venta oscilan los 3 mil hasta los 8 mil pesos.

Escarbando un poco en las licitaciones realizadas por la anterior gestión a través del Ministerio de Educación se pudo constatar que el 22 de octubre del 2019, en la tercera etapa del programa República Digital a través de una licitación pública identificada con MINERD-CCC-LPN-2019-0001 la institución pagó la suma de 5 mil 185 millones 465 mil 5 pesos para la adquisición de 330 mil netbooks para estudiantes del nivel de secundaria, el precio unitario de las laptops incluyendo el Itebis era desde los 14 mil hasta los 16 mil 500 pesos.

El reporte de Céspedes indica que entorno a las donaciones del gobierno se ha hecho todo un negocio, ya que también causó sorpresa encontrar una publicación donde están vendiendo laptops de República Digital, pero también de las que fueron entregadas a los profesores con un precio de venta de 4 mil pesos. El Gobierno pagó por ellas entre 26 y 27 mil pesos, ya que el Estado adquirió al menos 51 mil laptops para maestros y por ellas pagó 1 mil 385 millones 293 mil 47 pesos.

Vender las laptops y tabletas que donadó el Estado a través del programa República Digital, no es el único inconveniente que presentó este proyecto ya extinto, sino que en adición a eso el año pasado Flacso-RD y Oxfam en el país señalaron que República Digital Educación no cumplió con las metas propuestas.

El estudio hace un cuadro comparativo donde establece la meta a la que pretendía llegar el gobierno entre en tres años de la implementación del plan, por ejemplo, de las 950 mil netbooks que debía recibir los estudiantes de secundaria solo se entregaron 357 mil 659; de su lado de los 308 mil 798 niños que estaba en la primaria y debía recibir una tableta, solo se entregaron 72 mil 506, asimismo de las 79 mil 500 laptops que debían ser entregadas a los maestros solo 34 mil 436 recibieron un equipo tecnológico.

Ese informe establece también que el aprovechamiento del programa fue muy limitado debido a la falta de acceso a internet, tanto en las aulas como en el hogar; así como a las deficiencias del servicio de energía eléctrica, falta de servicio de reparación de los equipos e insuficiente capacitación sobre su uso, entre otras barreras. Fue por ello, que mediante el decreto 71-21 el presidente Luis Abinader dispuso la eliminación de República Digital y en su lugar creó el Gabinete de Transformación Digital. El artículo 11 del decreto indica que los proyectos de República Digital deberán ser evaluados técnicamente por la Secretaría Técnica del Gabinete para proponer a este su continuación, suspensión o redefinición de alcance, según sea el caso.

Exdirector defiende gestión y dice es falso

El exdirector de Inabie, René Jáquez Gil, rechazó que en el tiempo que estuvo al frente de esa entidad se hicieran compras de utilería escolar para favorecer a personas.“Esa información es totalmente errónea. No existe una sola prueba que confirme que esa compra fue hecha por la dirección pasada del @INABIERD, y no existe porque esa compra no la hizo la gestión pasada. Retamos a cualquiera para que demuestre lo contrario. El hecho de que una mercancía esté en los almacenes del Inabie, no significa que fuera comprada por la gestión anterior”, dijo en varios tuits. En sus publicaciones indicó que, es totalmente falso que la administración pasada del Inabie comprara pastas de dentales vencidas con los recursos del 4 % para la educación, ni con ningún otro. “Una cosa es que una fundación, como realmente ocurrió, le done a la institución, previo al cierre del año escolar, productos a punto de vencerse y otra cosa es que se compre pasta dental para dejarlas vencer en los almacenes o para favorecer a alguien como lamentablemente se afirma”, señaló. “No es objetivo inferir despilfarro o corrupción de un hecho fortuito como fue la tormenta Laura que azotó el país a finales del 2020. Esa tormenta filtró agua en los almacenes que el Inabie tenía ubicado en la Ave. Las Américas, provocando daños a una parte de la mercancía allí resguardada. ¿Cómo inferir desfalco frente a una situación como esa? Otra parte de esa mercancía fue adquirida cuando el Inabie no existía, y sencillamente fueron enviadas a la institución una vez ésta fue creada. Precisamente, por tener desperfectos no fueron entregadas a los centros educativos”, explicó.