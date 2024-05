El candidato exhorta al órgano comicial a tomar las medidas para garantizar un proceso limpio y transparente, y que la voluntad del pueblo sea respetada

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, espera que los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales de este domingo 19 de mayo sean limpios y transparentes, además de que la voluntad del pueblo sea respetada.



Exhorta a la Junta Central Electoral (JCE) a tomar las medidas adecuadas para garantizar ese proceso y así evitar “con hechos”, lo que, a su juicio, ocurrió en los comicios municipales de febrero pasado, donde la confianza fue traicionada.



“Nosotros le damos la oportunidad (…), y quisiéramos tener la fe y darle esa confianza, pero la verdad, en mi caso, hemos dicho que le damos la oportunidad, pero ellos (la JCE) tienen que demostrarlo con hechos. En febrero no lo hicieron, esperamos que el 19 de mayo no pase lo que pasó ese mes”, afirmó ayer el exalcalde de Santiago, primero de los candidatos que asisten esta semana a Multimedios del Caribe en el último tramo de la campaña electoral para las elecciones generales.



Para Martínez es importante que en este proceso comicial la Junta pueda garantizar la confianza a los 8 millones 145 mil 548 dominicanos convocados para votar y los ciudadanos sepan que lo harán en base a evaluación y reflexión.



En ese sentido, aboga para que el órgano electoral actúe a la altura de las circunstancias y de la ley, “porque la oposición no está pidiendo nada desde el punto de vista particular”. Su petición se limita a que haya reglas claras, proceso limpio y que los árbitros o presidentes de juntas no sean los mismos que participaron en el pasado certamen.



Sobre estos últimos, recordó que en las municipales del 18 de febrero algunos presentaban resultados descuadrados en las relaciones de votación de sus respectivos recintos, con muchos más votos emitidos en un nivel de elección que en otro. Al respecto, llama a la JCE a corregir esa “anomalía”, debido a que está convencido de que la entidad rectora debió actuar en consecuencia, por si había algún tipo de contaminación en el proceso “como se vio”.



“El partido de gobierno hizo de todo, desde las carpas, desde la policía electoral. Entonces, ¿usted (JCE) lo corrigió? Usted admitió que eso ocurrió, ¿pero qué usted hizo, a quién usted ha llamado, quiénes están sometidos por esos delitos electorales?…Nadie”, cuestionó.



Considera que la Junta Central Electoral debe aprender del proceso pasado porque, aunque las autoridades de los gobiernos locales fueron electas dentro de la ley, “muchas fueron de manera ilegítima, porque el proceso fue viciado”. De allí el expresidente de la Cámara de Diputados concluye que cuando un proceso está viciado, la legitimidad es cuestionada.



Reiteró su pedido al órgano extrapoder de “no actuar de rodillas ante el Gobierno”, porque cree que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es parte del proceso, como las demás organizaciones políticas.



“La Junta tiene que responderle a la democracia dominicana, porque ellos son el árbitro, y en ellos es que hemos depositado la confianza, confianza que en febrero fue traicionada. Ojalá el 19 mayo puedan resarcir ese daño, que por su flojedad le dieron y le ocurrió al proceso electoral pasado”, puntualizó, al resaltar que pedir confiabilidad y transparencia no quiere decir que no reconozca los resultados.



“Las elecciones no están definidas; no hay un solo voto en las urnas”



A pesar de que los resultados de encuestas van en favor o en contra de algún candidato o partido en particular, Abel Martínez afirma que las elecciones aún no están definidas, ya que aún nadie ha acudido a las urnas a votar.



“Las elecciones no están definidas; no hay un solo voto en las urnas”, sostuvo, al explicar que los comicios se definen con el voto de cada dominicano este 19 de mayo, por lo que llamó a la población a que este domingo vaya a las urnas y elijan la casilla No 2, del PLD.



En cuanto a la confiabilidad de las encuestas, dijo que estas fallaron en las municipales de manera total y acusó al gobierno de obrar para provocar la alta abstención. Según subrayó, dónde la mayoría de las personas acudió a votar, el PLD ganó, como ocurrió en Monte Plata.



El aspirante presidencial del partido morado aprovechó la entrevista de Multimedios del Caribe para dejar claro que, con el favor de Dios y el trabajo arduo, aspira ser el ganador de esta contienda electoral, un proceso que para él no es de vida o muerte.



“Vida o muerte es la República Dominicana, que necesita que los gobiernos, que los políticos nos pongamos pa´ ella, como yo estoy puesto para el dominicano”, sostuvo.



Manejo de los recursos y la educación



Por otro lado, el dirigente opositor indicó que hay un uso abusivo de los recursos del Estado para favorecer al candidato del oficialismo.



Martínez afirmó que su partido ha actuado con transparencia, mientras ha observado un gasto excesivo del presupuesto estatal, especialmente durante el mes de febrero, destinado, según él, a comprar votos con propuestas que habían sido retenidas y fueron lanzadas durante el período electoral.



También criticó el supuesto manejo improvisado del Gobierno en sectores como la educación, y citó como ejemplo el desperdicio de 2 mil millones de pesos en textos escolares debido a errores ortográficos como muestra de la ineficiencia.



Señaló la urgencia de mejorar la calidad y la infraestructura educativa en el país. Citó estudios del Foro Económico Mundial que resaltan la importancia de la educación y la capacitación del capital humano para atraer inversiones extranjeras. Martínez propuso garantizar la disponibilidad de aulas y tecnología, así como asegurar la excelencia de directores y educadores.



Reforma fiscal



El candidato presidencial destacó la necesidad de abordar la ineficiencia en el manejo de los recursos del Estado antes de considerar una reforma tributaria en la República Dominicana.



Entiende que para hablar de reforma fiscal, primero se debe abordar el tema del pacto fiscal para legitimar los impuestos y revisar el sistema de anticipo “que no es más que el estrangulamiento de las empresas, que pagan por ganancias que ni saben si las tendrán”.



Con esta postura, el exalcalde busca impulsar un enfoque integral que aborde las deficiencias estructurales en la gestión de recursos y la economía del país.



Reforma carcelaria y policial



En caso de ser elegido presidente de la República, Abel Martínez transformará las cárceles en centros de rehabilitación capaces de preparar y restaurar a los reos para reintegrarlos como miembros productivos de la sociedad.



Tras criticar las medidas implementadas por el gobierno ante la supuesta falta de resultados tangibles, resaltó la necesidad de una reforma policial genuina. Su planteamiento fue al presentar su enfoque sobre seguridad ciudadana, donde resaltó la implementación de medidas preventivas “simples, pero efectivas”.



El dirigente político busca abordar los desafíos de seguridad ciudadana desde una perspectiva holística, que combine medidas de prevención, rehabilitación y reforma institucional para promover la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.



Enfatizó en la importancia de proporcionar oportunidades para la juventud y una educación de calidad como herramientas fundamentales para combatir la delincuencia. También propone mejorar las condiciones de las personas para prevenir la delincuencia.

“Debe esperar hasta resolver otros temas”

En la República Dominicana hay temas cruciales que deben ser resueltos antes de hablar de una eventual reforma a la Constitución. La opinión corresponde al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, quien entiende que para enfocarse en una posible modificación a la Ley Sustantiva, primero hay que trabajar en temas esenciales para el país, como el alza de los precios de la canasta familiar, el desempleo, la educación, entre otros. “Se quiere un Ministerio Público independiente. Esto tiene que ver con la libertad política del presidente de la República, más allá de promesas, discursos y visiones. La prioridad debe ser el alza de los precios, que el pueblo pueda llevar la comida a la mesa, el crecimiento de los trabajos informales, la migración que ha ido creciendo, la delincuencia, la criminalidad y los feminicidios, la falta de oportunidades para los estudiantes”, manifestó durante su entrevista en Despierta con CDN.

