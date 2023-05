El canciller asegura que hay múltiples razones que demuestran la solidez de las relaciones de ambas naciones

Pese a que Estados Unidos ha impuesto en varias ocasiones alertas migratorias y todavía no ha designado un nuevo embajador en el país desde 2020, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, afirma que las relaciones entre ambas naciones son de primera y se encuentran “excelentemente bien” en términos bilaterales y comerciales.



Son múltiples las razones que demuestran las buenas relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos, según asegura el canciller dominicano, pero de manera puntual señala que hoy día esta nación caribeña es la primera en el mundo en recibir residencias permanentes de parte de la norteamericana por encima de México, China o cualquier otra.



“Si eso no fuese una relación buena, de primera, no estaríamos en esa categoría”, insistió el alto diplomático al participar en entrevista especial de elCaribe-CDN, en la que se hizo acompañar del viceministro de Política Exterior Bilateral José Julio Gómez y del director de Estudios y Análisis Estratégicos, Anselmo Muñiz, y compartió las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en la implementación de las políticas migratorias del país.



“La relación bilateral con Estados Unidos está excelentemente bien (…) La alerta migratoria fue un error de Estados Unidos, y creo que así ellos lo reconocieron cuando visitó posteriormente la subsecretaria Wendy Sherman. Ella hizo un video muy bonito en la Zona Colonial invitando a todos los turistas norteamericanos a venir a conocer a esta bella ciudad y este país lleno de gente alegre, como ella misma, y de una manera muy desenfadada, lo hizo. Ese ha sido un reconocimiento para dejar atrás esa parte. El conflicto en las relaciones internacionales es el pan nuestro de cada día y por eso es que existen los servicios exteriores, para resolver los conflictos y seguir hacia delante”, comentó.



Para explicar por qué este tipo de conflictos se presentan con socios centenarios como Estados Unidos, Roberto Álvarez refirió que esto ocurre porque cada gobierno tiene sus intereses propios que inciden, en momentos dados, en la política.



“En un momento dado puede ser que haya que el Partido Demócrata tenga una agenda en la cual priorizan temas sociales por encima de otros y los republicanos tienen la tendencia a priorizar temas geopolíticos. No es que los demócratas no lo hagan, sí lo hacen, pero es una cuestión de diferencias entre los dos partidos”, apuntó.



A modo de ilustración, dijo que actualmente la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana tiene más de 900 empleados y que prácticamente todas las agencias del gobierno de la nación norteamericana están representadas en esa entidad. Pero igual, mencionó, las “excelentes relaciones en términos migratorios y entre las Fuerzas Armadas de ambos países”.



“Hay que recordar, en primer lugar, que Estados Unidos designó un embajador en septiembre del 2020 cuando el gobierno (de Luis Abinader) tenía un mes y pico en el poder. Cuando Estados Unidos designó a Calvin Smyre, mientras se esperaba que el Senado lo confirmara, hubo un cambio en Estados Unidos y lo designaron en vez de República Dominicana, para Bahamas. Eso fue en mayo del 2021. Desde entonces, no han designado a un nuevo embajador, pero debo señalar que el señor Smyre todavía está en Georgia esperando que el Senado lo confirme”, explicó en la entrevista conducida por Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Alba Nely Familia, directora de CDN; Héctor Marte, jefe de Apertura de elCaribe y las periodistas Katherine Hernández y Julissa Céspedes.



Un tema importante abordado por Álvarez durante la entrevista fue el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, mejor conocido como DR-CAFTA, con el que se desgravaría el arroz. Al tratarlo, informó que se están realizando algunas negociaciones para proteger la industria del arroz del país, tras señalar que por múltiples motivos este producto todavía no está en el nivel de productividad para competir con el que proviene de Estados Unidos, el cual recibe subsidios.



Servicio exterior más preparado



De acuerdo con lo expuesto por el ministro de Relaciones Exteriores, la Cancillería trabaja en los tres ejes de la política exterior dominicana que son la protección de los dominicanos en el extranjero; la promoción de las exportaciones y atracción de inversión extranjera y por último, en la promoción de los valores democráticos y de derechos humanos. Dijo que para ejecutar cada uno de estos principios de manera eficaz se necesita de la profesionalización del servicio exterior.



Enfocado en esto, el canciller refirió que se han trabajado varios aspectos entre los que citó la transformación de la escuela diplomática para adecuar las materias con las necesidades de hoy día; eliminar todas las botellas que había en la institución y de las cuales se han desmontado 1,200 entre el 2020 y 2021. También, dijo, se ha trabajado en una base de datos que establezca los nombramientos originales o las transferencias que hacen de una sede a otra; cumplir con la Ley Orgánica de la Cancillería en múltiples aspectos, como por ejemplo, rotar los funcionarios del servicio exterior para que no permanezcan más de ocho años en los países en que se encuentran.



Roberto Álvarez enfatizó que el Ministerio de Relaciones Exteriores también ha apostado a la preparación del personal del exterior, incluidos los embajadores.



“No quiero elogiar yo mismo el servicio exterior, pero yo creo que la imagen que se está vendiendo, hoy día desde el servicio exterior, refleja exactamente ese tipo de cambio que ha ocurrido con el entrenamiento. Todo el mundo que entra al servicio exterior, no importa el nivel, lo hemos formado”, apuntó.

Héctor Marte, Alba Nely Familia, Manuel Estrella, Roberto Álvarez, Nelson Rodríguez, Julissa Céspedes y Katherine Hernández. Roberto Álvarez, junto al viceminstro José Julio Gómez y a Anselmo Muñiz. El ministro de Relaciones Exteriores habló sobre la ejecución de la política migratoria. El canciller compartió un almuerzo con ejecutivos y periodistas de elCaribe y CDN.

Se trabaja en situación de Haití



Al hablar de manera puntual sobre las políticas migratorias de la República Dominicana, un tema tocado de inmediato fue la situación de crisis e inestabilidad política y social del vecino Haití, que en este gobierno se ha llevado a todos los escenarios y organismos internacionales.



Sobre este aspecto en particular, el canciller afirmó que tras un trabajo de ofensiva hecho por el país se ha hecho entender a países claves y en Naciones Unidas de que no habrá solución en Haití sin la ayuda de la comunidad internacional.



“Se está trabajando en algo. Pero hoy día hasta Caricom, los países de las islas inglesas del Caribe, están trabajando activamente y van a tener un papel muy importante en la situación haitiana”, comentó.



Relaciones con China siguen desarrollándose



Al ser preguntado en qué punto se encuentran las relaciones con la República Popular China que cumplieron cinco años a principio de mayo, el ministro indicó que se encuentran bien y en desarrollo. Expresó que desde hace años el comercio con el país asiático ha ido aumentando cada año pero que el reto sigue siendo equilibrar la brecha que hay entre lo que se exporta con lo que se importa.



“China es el segundo mercado más importante de las importaciones dominicanas después de Estados Unidos. Lamentablemente nuestras exportaciones todavía no han llegado a un nivel ni remotamente comparable a lo que deberían ser. Hoy día tal vez nuestras exportaciones deben haber sido alrededor de 300 millones de dólares el año pasado en relación con 4 mil y pico que le compramos a China, pues hay una brecha muy grande”, manifestó.



No obstante, reconoció que gracias a las relaciones con China Popular el país pudo comprar a dicha nación los 17 o 18 millones de vacunas Sinovac para la inoculación de la población en medio de la pandemia.

Dice hay desgaste democracia en región

Al hablar como canciller y dar su visión sobre la situación internacional actual, Roberto Álvarez afirmó que en la actualidad hay un desgaste de la democracia en la región, lo cual ha quedado evidenciado en las estadísticas de Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas.



“Los ciudadanos latinoamericanos no sienten que los gobiernos están protegiendo a los ciudadanos en términos de seguridad, es un tema recurrente a través de toda Latinoamérica. En cuando al costo de vida, la inflación, una buena parte de ella importada también factores endógenos y otros elementos como narcotráfico y otros elementos desestabilizadores y ese es uno de los factores en el caso de Ecuador, porque hay una lucha a muerte entre los carteles mexicanos y europeos que están peleando por el acceso en varios lugares por el envío de las drogas, hacia el sur, sobre todo hacia Europa”, expresó.

