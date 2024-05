En el Día Internacional del Trabajador, gremialistas lamentan que no exista plena libertad sindical en RD

Pese a los avances obtenidos en materia de derecho laboral, la clase trabajadora de la República Dominicana no goza de plena libertad sindical en contraposición con las leyes vigentes y con los acuerdos internacionales.



La afirmación la hacen los presidentes de las tres principales centrales sindicales a nivel local: Pepe Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos en su participación en la Entrevista Especial de elCaribe-CDN en ocasión al Día Internacional del Trabajador.



Jacobo Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) ponderó la necesidad de que se dé una discusión sustanciosa sobre la libertad sindical, cuyos acuerdos deberán ser abordados en el pacto que se firmará hoy y consignados en una futura reforma del Código Laboral.



“Yo creo inclusive que si aquí hubiera plena libertad sindical y se respetara la Constitución y las leyes, y hubiera sindicatos en cada una de las empresas por ramas de la industria, la cesantía sería una conquista que no fuera necesaria”, expresó.



Para Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la libertad sindical en el país está entre comillas y en gran parte lo atribuye al irrespeto de las garantías del derecho del trabajador.



“El trabajador no tiene posibilidad de organizarse, porque tiene temor y donde hemos intentado organizar al trabajador, el empleador no da el visto bueno para que se organicen, y en sentido general son despedidos los trabajadores. No importa que se forme un comité gestor, lo despiden como quiera. Conozco un sindicato nuestro que tiene un solo dirigente, el secretario general, y lo mantienen porque lo necesitan” deploró.



De hecho, según indicó, lo primero que hacen como central sindical cuando dan curso a una solicitud de esta naturaleza es explicar al trabajador interesado los riesgos que corre por el hecho de tomar la iniciativa de formar y afiliarse a un sindicato dentro de una empresa.



Riesgo que no solo se da en el sector privado, también en las instituciones públicas. “Hay ministros que no entienden y no les da la gana de permitir que sus trabajadores se organicen a pesar de que está permitido por la Ley de Función de Pública”, denunció.



No obstante, reconoció que existen asociaciones de empleados públicos importantes, “pero todavía la gran mayoría de los trabajadores tiene miedo a organizarse”. Sobre esta realidad, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), trajo a la mesa otra situación que dice haberla escuchado de boca de ministros en diferentes gobiernos. “Si nosotros aplicáramos la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, si permito que esa ley se aplique de manera consolidada en los diferentes ministerios, cómo coloco a mi gente”, dice el gremialista al parafrasear conversaciones que asegura se dan en la jerarquía de las instituciones.



Ante esta situación, al citar los rumores de supuestas cancelaciones del personal administrativo a lo interno del Ministerio de Educación que apoyó la reciente protesta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Pepe Abreu consideró esencial que en una conversación con el Gobierno se incorpore el tema de la asociatividad en el Estado.

Ley 41-08 debe ser reformada



Al tomar la palabra, su compañero de lucha, Jacobo Ramos, planteó que la Ley de Función Pública vigente debe ser objeto de reforma porque riñe con la Constitución, puesto que la Carta Magna dice en su artículo 62 que hay derecho a la libertad sindical, sin embargo la normativa consigna que debe haber un 40 % de empleados para constituir una asociación.



Agrega seguidamente: “En la ley y en nuestra Constitución está consignada la libertad sindical, el problema es que en la práctica se le ponen muchísimos obstáculos, muchas veces con la complicidad de funcionarios”



Frente a este panorama, Pepe Abreu, comentó que en cambio “existe plena libertad para que los empresarios se organicen para desde sus trincheras luchar contra cualquier tema que les afecte, mientras el trabajador es colocado en una situación en que todavía hay ciertas áreas en las que el sindicato es una organización proscrita”



En efecto, los tribunales se llenan de casos de comités gestores y sindicatos destruidos, querellas, que muchas veces van a parar al campo internacional, puntualizó. Y esto “porque hay empresarios muy democráticos, aparentemente, pero es un demócrata cuya democracia se detiene en la puerta de su empresa, como decía Balaguer en aquellos tiempos” citó.

Violaciones más recurrentes



Preguntados sobre las quejas más recurrentes que llegan a sus centrales sindicales, mencionaron como un reclamo permanente, proveniente de los trabajadores del sector hotelero, la no distribución de la propina del 10 % consignada por ley.



Figuran entre los reclamos, incumplimiento en el pago respecto al monto establecido de salario mínimo, la no inclusión en la seguridad social en diversos sectores de la economía y la inscripción de trabajadores con salarios diferenciados. Los gremialistas coinciden en que debería existir una auditoría eficiente en la seguridad social, pero los parches que dicen se hicieron, quitaron la facultad a los inspectores del Ministerio de Trabajo de inspeccionar la seguridad social; y ahora debe instrumentar la Tesorería de la Seguridad Social, sin embargo no tiene un cuerpo de inspección fuerte.



Según afirmó el presidente de la CNTD, Jacobo Ramos, al citar estudios al respecto, el Ministerio de trabajo no tiene los recursos necesarios para contratar la cantidad de inspectores que necesita y prepararlos para hacer el trabajo de inspección.

Cesantía: ficha que tranca juego



Un tema abordado durante la entrevista es la demora y falta de acuerdos para que se cristalice la reforma al Código Laboral y a la Ley de Seguridad Social.



El diálogo tripartito que busca el consenso para la actualización del Código de Trabajo arrancó en el Gobierno anterior y siguió en esta gestión sin que hasta el momento avance a su aprobación.



En palabras de Pepe Abreu, “parece mentira, que todavía hoy no haya un cierre de esa discusión y no lo ha habido porque el sector empresarial nuestro ha ido por un camino que a nosotros se nos ha hecho prácticamente imposible pactar desde la visión que ellos tienen”.



Claro de que la cesantía laboral es la ficha principal del tranque, plantea que se avance en los puntos en los que sí hay acuerdo, que representan más del 80 %, y que temas espinosos como la cesantía queden pendientes.



Este planteamiento es apoyado por los presidentes de la CASD y CNTD.



“Hemos dicho que vamos a la reforma posible. Es decir, si el Código tiene 738 artículos, y estamos de acuerdo en más de 700, vamos a llegar a un acuerdo en eso y sencillamente dejamos pendientes en lo que no podemos tener cercanía, pero el empresariado sigue cerrado en su visión referida a la figura de la cesantía laboral” señaló Abreu.



Destacó que ahora el sector empresarial no propone eliminar la cesantía, “sino lo que ellos llaman un techo de la cesantía, acortando la cantidad de años al que el trabajador debe tener derechos, pero además hacer un porcentaje a nivel salarial que determine que el pago de cesantía no puede pasar de determinada cantidad. Debido a eso ha habido encontronazos, dimes y diretes y una prolongación de esa discusión que ha partido de esa visión que tiene el empresario”. Otros puntos donde hay divergencias tienen que ver con temas procesales, incorporación de nuevos trabajadores, licencia de post maternidad y paternidad y otros vinculantes a las trabajadoras domésticas, destacaron los gremialistas.

Gremios y Gobierno firmarán pacto hoy

Las principales centrales sindicales del país firmarán hoy lo que llaman un pacto sin precedentes para el país con el Gobierno, bajo la firma del Presidente de la República, Luis Abinader.



Este encuentro tendrá lugar a las 10:00 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al que están invitados mil 500 dirigentes sindicales.



Entre los puntos que abordará el pacto destacan la revisión periódica de la tarifa salarial mínima, la indexación del deducible según marche la inflación, la revisión de la Ley 87-01, de Seguridad Social, la reafirmación de los derechos laborales contenidos en el Código Laboral en favor de los trabajadores. Según explicaron, este acuerdo abordará la situación de la seguridad social, en cuanto a pensiones, atención primaria y más. También la garantía de continuar la discusión de la reforma del Código Laboral de República Dominicana.