Entidad ha invertido 16 mil millones en saneamiento y en la habilitación y ampliación de sus sistemas

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) ha logrado duplicar las recaudaciones por concepto de tarifa de servicio de agua potable.



En la Entrevista Especial de elCaribe-CDN, el director ejecutivo de la entidad, Felipe Suberví (Fellito), destacó que las mejoras en las cobranzas son significativas.



Lo demuestra el aumento en la recaudación de RD$50 millones y RD$60 millones, monto registrado al inicio de esta gestión, a RD$120 millones y RD$130 millones mensuales. Solo en el año 2022, la Caasd recaudó RD$1,281.16 millones.



En ese sentido, el titular informó que hace un mes, la Caasd asumió la cobranza de la tarifa en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, tras la prescripción del contrato suscrito con una empresa de capital privado.



“El cobro estaba tercerizado y por un tema de que venció ese contrato decidimos como institución continuar las cobranzas, que ya hacíamos en el Distrito, en el Gran Santo Domingo”, sostuvo.



En términos de gestión, se trata de un paso importante para la Caasd. En palabras del ingeniero Suberví hay avances en ese sentido, pero admite que no como quisieran a nivel de contratación del personal que necesitan para esos fines, debido a que deben ajustarse a los tiempos y procesos de la contratación en la administración pública.



Con miras a hacer más eficiente el consumo, actualmente, la institución está inmersa en la instalación de 12 mil medidores inteligentes en zonas estratégicas.



Este plan contempla que el usuario pueda ver su consumo en línea y desde un centro de monitoreo, que está prácticamente listo, la Caasd supervisará los medidores, donde se registrarán las averías automáticamente.



Situación de los medidores



Al referirse a los medidores existentes, Suberví dijo: “Cuando recibimos, las cobranzas eran tercerizadas y esos contratos tenían una cantidad de medidores instalados”. En el caso de la capital y demás demarcaciones de su jurisdicción, excepto Santo Domingo Norte y Este, dijo que el compromiso contratado era de 100 mil medidores, y apenas recibió 75 mil medidores, de los cuales “más de la mitad hemos tenido que ir cambiando y arreglarlos porque estaban averiados”.



“Hace un mes y algo recibimos de Santo Domingo Norte, donde deberíamos recibir 40 mil, tenemos solamente 20 mil medidores instalados”, afirmó.



Solo el 28% paga el agua



Pese a las acciones, el número de personas que no paga el servicio de agua es significativo. Según informaciones suministradas por el titular de la Caasd, la entidad sirve agua a más de cuatro millones de personas, 449 mil son clientes registrados y solo el 28 por ciento hace efectivo su pago.

“Yo siempre he dicho que la solución del agua en la ciudad y en las provincias no solamente son las cobranzas, hay que aumentar la producción y el almacenamiento y crear conciencia en la ciudadanía”, refirió.



Aboga por unificar la tarifa



El ingeniero habla de la necesidad de tener “claras las reglas de juego”. “No puede ser que en Moca, Santiago y en La Vega (por citar algunas) tengan unos precios diferentes a los de la ciudad y tengan reglas del régimen de consecuencias diferentes en cada una de las provincias”, consideró.



Ante esta realidad, Suberví plantea trabajar en la unificación de criterios tanto en términos de tarifa como de ejecución. Confía en que instrumentos como la Ley de Aguas y la Ley de Agua Potable y Saneamiento, aún en fase de socialización, vendrán a subsanar y a equilibrar estos aspectos. “Estamos dando pasos firmes para que el problema de agua sea cosa del pasado”, aseguró.

Héctor Marte, Alba Nely Familia, Nelson Rodríguez, Félix M. García C. Felipe Suberví, Manuel Estrella y Martín Polanco.

Inversión millonaria en proyectos



Al ser preguntado sobre la inversión presente y para el futuro en materia de agua, el funcionario enfatizó que desde el 2000 al 2020, el Estado, a través de la Caasd, invirtió de RD$25,000 millones a RD$28,000 millones en esos 20 años. En cambio, la gestión del presidente Luis Abinader en estos cuatro años terminará por encima de los RD$22,000 millones, solo en proyectos ejecutados por esta institución, comparó.



Esto, tras afirmar que el Estado tiene una deuda pendiente de inversión de más de 25 años en este indicador de desarrollo. En los últimos tres años, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo ha invertido RD$16,374 millones en diferentes proyectos que impactan a dos millones de ciudadanos.



El director ejecutivo informó que al finalizar la gestión, el presupuesto a invertir en la producción, mejora y expansión de los sistemas que administra la institución rondará los RD$22,000 millones.



Debido a esas acciones, el pasado año la producción de agua potable aumentó en un 12 por ciento, con un alcance récord de hasta 445 millones de galones diarios en beneficio de 600 mil personas. Según el balance expuesto, de los seis acueductos que administra la Caasd, se intervinieron tres.



Sobre el particular, adelantó que este 28 de noviembre tendrá lugar la inauguración de la primera etapa de “la recuperación” del acueducto Barrera de Salinidad. De forma paralela, continúan los trabajos de expansión de este acueducto, ubicado en Santo Domingo Este, para beneficiar a 1,800,000 habitantes de ese municipio y de Santo Domingo Norte. “Lo estamos llevando de cuatro metros cúbicos a seis metros cúbicos de producción”, afirmó. La inversión ejecutada hasta el momento se concentra en 150 obras distribuidas en los distintos sectores que alcanza la Caasd.

Titular de la Caasd, Felipe Suberví, junto a los técnicos Marcel Ríos y Luis Salcedo. Director de la Caasd destaca inversión en materia de agua. Funcionarios de la Caasd compatieron con ejecutivos y periodistas.

80 sectores más tienen agua



En estos avances se enmarca que cerca de 80 sectores obtuvieron agua potable por red de tuberías, tras años de carencias en el servicio. Para que esos números sean posibles, la Caasd trabajó en la instalación de 312,529 kilómetros de redes y 27,152 acometidas y en la electrificación de 24 pozos. “Son más de 70 sectores que no recibían agua por tubería, que faltan, sí, pero falta mucho menos”, puntualizó.

42 kilómetros de cañadas saneados



Una de las acciones de mayor impacto social y ambiental que ejecuta la Caasd, que el funcionario destaca con notable satisfacción es la intervención de 42 kilómetros de cañadas de un total de 105 kilómetros levantados en la zona de su jurisdicción.



De estos 42 kilómetros comprometidos, la institución entregó 12.5 kilómetros. En compañía del director de Operaciones, Luis Salcedo; y de la responsable de la Unidad Ejecutora, Marcel Ríos; el titular de la Caasd se comprometió a entregar antes de finalizar esta gestión gubernamental el resto de los trabajos de los 42 kilómetros de cañadas intervenidos. “La idea y la programación que tenemos es que el 15 o 16 de agosto del 2024 tener 42 kilómetros de cañadas como nos comprometimos”, comunicó.



En este programa se enmarca el recién inaugurado parque ambiental Cristo Park, construido sobre 1.5 kilómetros de la cañada Tiradentes. La obra, que beneficia a 350 mil personas, contó con una inversión de RD$560 millones.



En ejecución y con proyección a inaugurarse al cierre de este año o principio del próximo, está el proyecto ambiental “Sabana Perdida Park”.



Para el primer trimestre de 2024, el director de la Caasd anunció que estarían listos los trabajos en la cañada Las 800, de Los Ríos, conocidas por sus inundaciones. Otra obra de alto impacto es el saneamiento de 5.4 kilómetros de la cañada Guajimía. Recientemente se entregaron 200 apartamentos a personas que fueron reubicadas de puntos vulnerables de este cuerpo de agua. “Tiene cinco contratistas la cañada de Guajimía. Históricamente se veía un solo contratista que hacía todos los kilómetros. Queremos terminar esa obra a mediados del año que viene”, sostuvo.

Monstruo verde que se hizo a destiempo

Sobre la Planta Depuradora de Aguas Residuales La Zurza, Suberví comentó que esta fue construida “antes de tiempo”, tras considerar que primero debieron hacer las acometidas de lugar y la instalación de la red de tuberías para garantizar el funcionamiento óptimo de la megaobra.



“Las venas cuestan más que el corazón. El corazón es la planta y las venas son las tuberías. A final de la jornada, si planificas construir esa planta, por lo menos que sea un 30 o un 40 por ciento de su capacidad de uso. No hagamos la planta para dejar ese monstruo verde ahí funcionando un seis, diez, quince por ciento y en los mejores momentos un 20 por ciento”, opinó. En cuanto a alcantarillado, dijo que la institución trabaja en un importante proyecto que apunta a ser la solución pluvial y sanitaria del Gran Santo Domingo. Se concentran en dejar las bases establecidas, con el diseño y presupuestos preliminares.