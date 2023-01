De esa cantidad de recursos, cerca de RD$8,000 millones están destinados al arroz, y están incluidos otros rubros

El Gobierno está apoyando de forma importante la producción agropecuaria en el país, en procura de garantizar la seguridad alimentaria, y como parte de eso, está pignorando diversos rubros con una inversión general que ronda los RD$12,000 millones.



De eso, corresponden al arroz cerca de RD$8,000 millones, tomando en cuenta que el Gobierno extendió el monto para ese capítulo y el tiempo. Antes se pignoraba a seis meses y se extendió a 12, a pedido de los propietarios de factorías, porque pignorar trae mucho más estabilidad en los precios y en la compra de las industrias al productor.



Se están pignorando, por ejemplo, 6 millones de libras de pollo, a 65 pesos la libra, para un total de RD$390 millones, y adicionalmente, se pignora RD$1,000 millones en cebolla y un poco de ajo y leche. De este último producto, no es la primera vez que se pignora, en el pasado se ha hecho, en volumen considerable.



Los datos fueron ofrecidos a elCaribe y CDN, en la entrevista especial con el ministro de Agricultura, Limber Cruz, junto al administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, y el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), Iván Hernández Guzmán.



La pignoración de la carne de pollo se realizó a través del Banco Agrícola, pero el costo para el Gobierno es corto –se explicó-, porque los intereses que pagan esos RD$390 millones es 6 % anual, es decir. 0.5 % mensual.



El Gobierno -en la pignoración- paga el almacenamiento, el seguro y los intereses del banco. El administrador del Banco Agrícola resaltó que esos son programas muy baratos para el Gobierno y muy efectivos y de mucha conveniencia para el sistema alimentario del país, porque dan estabilidad. “La gente cree que eso es una ayuda, cuando en realidad es la población la que se beneficia de eso, porque la estabilidad que da eso para los precios es importante. Los beneficios que eso da, son sustancialmente mayores que el sacrificio monetario que se hace”, indicó el ministro Limber Cruz en la conversación.



Cuando se habla de pignoración, la realidad es que hay una relación de ganar-ganar. Lo es, porque cuando se pignora se está evitando que el productor pierda su capital, si lo cosechado o una parte exagerada de esa cosecha sale toda junta o de golpe al comercio, en un mismo momento.



A la vez, se garantiza con ello que no habrá incrementos de precios no programados en contra del consumidor final. Los productos cuando son pignorados se guardan en almacenes de ambiente controlado y justamente por eso no se dañan.



No todos los productos se pueden pignorar, y es el caso del plátano, una musácea de la que se ha hablado mucho en las últimas semanas, debido al precio que ha adquirido en el mercado. Un precio que comenzó a descender, asegura el ministro Limber Cruz.



En lo referente a leche, se está pignorando, por ejemplo, una gran cantidad de la Cooperativa del Sur (Coopesur) por RD$83 millones. También el Gobierno ha pignorado tabaco, porque éste, para ser procesado y producir un buen cigarro, hay que fermentarlo y conservarlo bien por un tiempo, lo que representa un costo alto para los cosecheros.



En respuesta a preguntas formuladas por Nelson Rodríguez, Julissa Céspedes, Alba Nely Familia y el autor de este escrito en la conversación, el ministro Cruz aseguró que la producción de huevos ha crecido en el territorio nacional.



Rememoró que cuando llegó al Ministerio de Agricultura, en agosto del año 2020, las gallinas livianas reproductoras, que es como se llaman, era entre 80 mil y 85 mil, y fueron llevadas a 130 mil. “Aquí se producen nueve millones de huevos todos los días”, informó.



De esa cantidad, República Dominicana consume ocho millones cada día y Haití un millón. “Pero también hicimos un aumento de los pollos. Cuando llegamos se producían dieciséis millones por mes. Lo llevamos a diecinueve por mes y en Navidad le agregamos dos millones más, pero también aumentamos la cantidad de gallinas reproductoras pesadas, que son las que ponen los huevos para los pollos. Las livianas son las que ponen las gallinitas para los huevos. Todo eso este gobierno lo ha aumentado (…)”, apuntó el ministro.



Segunda canasta más barata



Las informaciones que maneja el ministro dominicano de Agricultura, sustentadas a su vez en la data de organismos competentes, indican que la segunda canasta alimenticia más barata, luego de El Salvador, la tiene República Dominicana. “Es cierto que los precios han subido, pero si tú lo comparas con lo que está pasando en la región y en el mundo, entonces no es tanto”, planteó Limber Cruz.



Calculó que en Miami un huevo cuesta el equivalente a 28 pesos dominicanos y en Nueva York el equivalente a entre 37 y 38 pesos, mientras en República Dominicana cuesta de seis y siete pesos.



El ministro Limber Cruz informó que el pasado año se sembraron entre 30 mil y 40 mil tareas más y que eso empujó a que la producción incrementara 11.8 %. El director del Inespre indicó en esa parte que tuvo que comprar 59 millones de unidades de plátano para venderlas a precios bajos a través de los canales de ventas de esa institución.



“El país está sembrado de plátano, lo que pasa es que hemos sufrido tres golpes fuertes y eso ha impactado en el precio; unos precios que están bajando”, indicó el funcionario, en respuesta a una pregunta directa sobre el vívere de mayor consumo en la dieta dominicana.



Uno de los fenómenos que impactaron la producción de la musácea en la línea noroeste ocurrió en el primer trimestre del año 2022. Tres meses después vino un tornado que arrasó con el triángulo más productivo que tiene República Dominicana, que es La Vega, Moca y Salcedo (provincia Hermanas Mirabal).



“Y cuando venía la recuperación pasó el huracán Fiona, para rematar lo que había. Aunque fue más por el Este, los vientos se trasladaron a algunas provincias, a lugares como San Francisco de Macorís, Salcedo, La Vega”, rememoró.



A la ocurrencia de esos fenómenos que refiere se sumó la época de frío que tradicionalmente disminuye la producción platanera en el invierno y esta vez el frío ha sido mayor. Merma la oferta, mientras la demanda sigue igual o crece, y eso, sumado a la intermediación, encarece el precio.



Otro aspecto resaltado en el diálogo, en lo que respecta al plátano, es que se ha ido mejorando mucho la calidad del material de siembra y en eso tienen mucha responsabilidad los laboratorios de multiplicación in vitro, que permiten elevar entre un 25 y 30 % la productividad.



“Nosotros hemos sembrado el país, lo que indica que habrá mucha producción. La verdad es que hemos sembrado, y no la hemos sembrado con cepas normales de plátano; la hemos sembrado con plántulas de laboratorios, limpias de nematos, lo que quiere decir que garantizan una mayor producción y una mayor productividad (…)”, aseguró.



Caficultura



De otro lado, el ministro Limber Cruz calculó que en los años que lleva el Gobierno se han sembrado 31 millones de plántulas de café. El año pasado la producción en la caficultura se elevó en 25 %, según dijo.



Recordó que República Dominicana es autosuficiente en un 85 % y explicó que ningún país es autosuficiente en un cien por ciento. “Estados Unidos es la potencia del mundo y nosotros le enviamos de todo. Exportamos de aquí muchos mangos, aguacates, vegetales, hortalizas… Estados Unidos es un importador y es la potencia número uno del mundo”, recalcó.



Dentro de los rubros de importación que realiza República Dominicana citó el maíz, que es de alta importancia para la industria porcina y avícola.



“La balanza la estamos estrechando con relación a la de años anteriores, hemos sembrado más mangos, hemos preparado más tierras, hemos hecho caminos vecinales y hemos ofrecido a ofrecido semillas a precios subsidiados… Semilas, como la de maíz híbrido, que te produce hasta doce quintales por tarea, cuando el maíz de hoy te puede producir entre dos quintales, dos quintales y medio, un quintal y medio, tres quintales”, explicó el funcionario agrícola.

Iván Hernández, Alba Nely Familia, Manuel Estrella, Limber Cruz, Félix García, Nelson Rodríguez, Fernando Durán, Julissa Céspedes y Martín Polanco conversaron ampliamente sobre temas relacionados con la agropecuaria de la República Dominicana y su situación. Iván Herández, del Inespre, y Fernando Durán, del Bagrícola, acompañaron al ministro. En la conversación se abordaron diversos temas, que son responsabilidad de Limber Cruz. Los invitados compartieron un almuerzo junto a los ejecutivos de Multimedios del Caribe.

Exportación de carne, pandemia, guerra

El ministro de Agricultura habla con cierta satisfacción sobre el curso que ha llevado la agropecuaria dominicana y con el trabajo realizado a través del Gabinete Agropecuario.



“Con todo lo que ha pasado… con la pandemia, con la guerra de Rusia con Ucrania, con el tema de los contenedores y el tema de los combustibles y del encerramiento… Con todo eso, nosotros hemos mantenido el abasto de la República Dominicana; hemos mantenido precios relativamente justos, que es lo importante, y no pretendemos bajar los precios a los niveles del año dos mil, o cinco o seis años atrás, pero sí hemos trabajado en esa dirección para que haya acceso a los principales productos de la canasta básica”, apuntó.



De otro lado, se refirió a la importancia de que Estados Unidos haya abierto las puertas a la exportación dominicana de carne. Resaltó la labor realizada por la embajadora Sonia Guzmán y del equipo de Salud Pública.

Visión

Con la exportación de carne a Estados Unidos lo importante fue comenzar, luego de varias décadas cerradas; se han enviado varios furgones”

Mejores vacas

El Ministerio rescató el laboratorio que tenía el Ceagana en San Pedro de Macorís; estamos mejorando la genética ganadera en el país”