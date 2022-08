Email it

Es una entidad de intermediación financiera dedicada al fomento de los sectores productivos estratégicos

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), que hace dos años contaba apenas con nueve clientes empresariales y actualmente posee cien, ha ampliado adicionalmente su rango de acción, que le posibilita prestarle a la industria, a la agricultura, a proyectos medioambientales, de innovación y de tecnología.



El banco ha pasado por varias etapas, hasta llegar a la institución financiera que es ahora. Una institución que -acuerdo con un corte numérico a julio de este año- tiene activos por RD$10,588 millones, incluyendo el patrimonio, que totaliza RD$4,284 millones, y los pasivos RD$6,304 millones.



El Bandex es una entidad de intermediación financiera dedicada al fomento de sectores productivos estratégicos para la diversificación y fortalecimiento de la economía dominicana, acorde con las directrices y política económica del gobierno central.



Hace énfasis en proyectos que generen un gran impacto en los medios de vida de la población, y financiamos proyectos cuya naturaleza demanda condiciones más favorables para su crecimiento.

Y esos proyectos pueden ser del área agrícola, de la salud, de exportación, ambiental y social y tecnológico.



El Bandex puede financiar proyectos empresariales, que van desde energía renovable, infraestructura de salud privada, equipos médicos y maquinaria para mecanizar la producción agrícola, hasta proyectos de tecnología e innovación, soluciones ecoamigables, transporte y otros.



De todo eso conversó ampliamente ayer el gerente general del Bandex, Juan Alberto Mustafá Michel, en la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, correspondiente al tradicional Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe.



El portafolio de inversiones es de RD$8,662 millones, el índice de solvencia 70.13 %, la mora de la cartera de 1.03 % y el patrimonio/captaciones 79.87 %.



Los préstamos desembolsados entre enero y agosto de 2022 totalizan RD$611 millones. Eso representa un incremento del 405 % respecto a septiembre de 2020.



Mientras, los créditos aprobados suman RD$1,138 millones y la cartera activa total RD$780 millones.

La conversación con Mustafá fue amplia. Se refirió a las condiciones favorables que ofrece la institución, incluyendo mejores tasas de interés, plazos más flexibles y periodos de gracia, que permiten generar rentabilidad social más allá de la rentabilidad financiera. Las tasas de interés van desde 6.5 % hasta 8 % anual.



Entre los productos que ofrece la entidad financiera están: Crédito a la exportación, crédito al desarrollo, fondos especiales, factoring Bandex y depósitos a plazo. Pero además tiene créditos preferenciales a empresas cuya actividad está dedicada en un 70 % a suplir productos y servicios a empresas exportadoras de los sectores turismo, zonas francas y minería, entre otros.



El Bandex tiene acuerdos internacionales, entre ellos una línea de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica -de US$30 millones- y un memorando de entendimiento (o MOU, por sus siglas en inglés: Memorandum of Understanding) con el Korea EximBank para promover oportunidades de importación y exportación de bienes y servicios entre ambos países, por un monto de hasta 100 millones de dólares.



Además, tiene acuerdos con el EximBank de los Estados Unidos, por un monto de hasta US$1,000 millones; con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BPI France Assurance Export y con el Ministerio de Relaciones Exteriores para captar recursos internacionales frescos y oportunidades de negocios en el exterior para las empresas dominicanas



Mustafá Michel acudió al encuentro junto con Julissa Vásquez, secretaria general del Bandex; María Teresa Ferreiro, vicepresidenta de Negocios, y Carmen Barceló, directora de Comunicaciones.



El gerente recordó que la primera transformación del BNV (Banco Nacional de la Vivienda) ocurrió en el año 2015 y en ese momento se transformó en Banco de Fomento de las Exportaciones. Actualmente el nombre que tiene es Bandex.



Todo lo que se ha movido



Si se mira más al pasado, el actual banco hay que verlo en una importante línea de tiempo, iniciando por aquella en la que fue Banco Nacional de la Vivienda, amparado en la Ley Orgánica 5894, de 1962; el año 2004, como Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción, bajo la Ley 6-04; hay que ver el 2012, cuando nace la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en todo su enfoque (que es la Ley 1-12); el 2015, con el Banco Nacional de las Exportaciones y la Ley 126-15, y la Transformación a Banco de Desarrollo y Exportaciones (así se llama actualmente), con la Ley 122-21, del año 2021.



Mustafá Michel aseguró que como banco de exportaciones que fue en el gobierno anterior, el Bandex no tuvo una operativa activa en el sector financiero. La tarea de los administradores anteriores era liquidar el Banco de la Vivienda y entonces iniciar al Banco de Exportaciones. En eso pasaron todos los años, desde 2015 hasta 2020, tiempo en que asumió Mustafá el cargo.



Rememoró que cuando asumió, se hizo entonces una segunda transformación, porque detectó que manejarlo solo como Banco de Exportaciones era muy limitado (porque solo le prestaba a exportadores). Se realizó una transformación importante convirtiéndolo a banco de desarrollo. Mustafá Michel conoce del tema; es licenciado en Economía, Cum Laude, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y máster en Análisis Económico y Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid.



Ha estado ligado al sector financiero por más de 20 años, especialmente en segmentos de gestión bancaria, administración de áreas de economía y mercado de valores, y negociación e interacción con reguladores del sector financiero.



Vida sana



Para salud, que es una de las líneas de desarrollo del Bandex, y que se ha estado trabajando activamente, se han aprobado préstamos por RD$1,000 millones. Esos recursos forman parte del Fondo Avance Salud Bandex, anunciado el 6 de abril en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Se han desembolsado cerca de RD$700 millones, a nivel nacional, vía ese capítulo.



Es una inyección económica a ese sector clave y de gran relevancia social y económica para el país, que procura potenciar las clínicas y centros médicos de tercer nivel, laboratorios, producción farmacéutica nacional y de exportación o proyectos de turismo de salud.



“Un dato importante es que hay desembolsos a nivel nacional. Hay para el fortalecimiento de la infraestructura de salud sobre todo en los pueblos y ese desembolso va dirigido a que estos centros médicos de los pueblos tengan mejores equipos para atender a su población con el seguro Nacional de Salud”, indicó.



Y agregó que el gobierno, desde que asumió en 2020, ha estado afiliando masivamente al régimen subsidiado de Senasa, pero estos nuevos asegurados no tienen una infraestructura adecuada a la cual acceder.



“Entonces, la infraestructura de salud debe de crecer en la misma proporción que va creciendo el número de asegurados. Eso implica una inversión multimillonaria masiva que ha hecho el gobierno en la parte pública, pero también hay que fortalecer la parte privada”, dijo.



De acuerdo con las explicaciones ofrecidas, los fondos prestados para temas de salud van para equipamiento de áreas de cuidado intensivo y para equipamiento de áreas de diagnósticos.



“Ahora en los pueblos van a tener mejores atenciones y eso descongestiona la capital cuando un paciente tiene que realizarse algún estudio. Va a haber tomógrafos, máquinas de sonografía y máquinas de cuidado intensivo. Todo eso ayuda a preservar la vida de esta población que ahora está asegurada”, apuntó.



Las condiciones a que se presta son favorables, porque además de las tasas bajas, se otorgan plazos extensos, de doce, de quince y hasta veinte años.

Martín Polanco, Alba Nely Familia, María Teresa Ferreiro, Manuel Estrella, Juan Alberto Mustafá, Julissa Vásquez, Nelson Rodríguez, Katherine Hernández y Carmen Barceló, en su participación en la Entrevista Especial del periódico elCaribe y CDN canal 37. Juan Alberto Mustafá Michel, Julissa Vásquez y María Teresa Ferreiro, todos del Bandex. En la conversación se pasó revista al trabajo realizado por la actual gestión del banco. Como de costumbre, el encuentro incluyó un almuerzo con los invitados.

Datos del desmonte del antiguo BNV

En el encuentro se pasó revista al desmonte del antiguo Banco Nacional de la Vivienda. “El desmonte es total, hay que resaltar que el banco nuevo, el Bandex, no cumple ninguna de las funciones del antiguo BNV, que era un banco que construía viviendas, que prestaba para viviendas y vendía viviendas. Nosotros no hacemos ninguna de esas funciones”, indicó Juan Mustafá Michel.



Explicó que se contaba (ya el desmonte se ejecutó) con una serie de inmuebles que tenían vocación para la viviendas y esos inmuebles se han ido traspasando a diferentes instituciones para que sean las que desarrollen los programas. “Ya estamos traspasando inmuebles al programa de viviendas de Familia Feliz, al Ministerio de la Vivienda y la operación más importante la hicimos con el Ministerio de Hacienda, por RD$3,600 millones, por una operación que venía montada de la administración anterior, pero no estaba ejecutada”.

Gestión

Tenemos una cartera hipotecaria del antiguo banco, que hemos estado cobrando y tratando de venderla a otra institución financiera”.

Trabajo

Nos hemos tomado estos dos años de gestión en construir el banco; hay que decir que hemos iniciado desde cero, prácticamente”