El Indrhi intensifica un programa de rehabilitación de sistemas de riego en todo el territorio nacional

A propósito de la entrada en funcionamiento del canal La Vigía, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) anunció que la institución trabaja en un programa intensivo de rehabilitación y mantenimiento de sistemas de riego con el objetivo de aumentar la eficiencia y garantizar la disponibilidad de agua para cultivos.



Según informó el ingeniero Olmedo Caba en la entrevista Especial elCaribe-CDN, el plan de intervención abarca los canales principales de Aglipo I y Aglipo II, el canal Boba, en Bajo Yuna; el lateral Norte, en Villa Vásquez, Montecristi; la limpieza completa del canal La Vigía, en la provincia Dajabón, entre otros.



El funcionario sostuvo que la República Dominicana cuenta con algunos canales que datan de la época de Horacio Vásquez, los cuales confluyen con otros sistemas construidos por los diferentes gobiernos posteriores.



“Tenemos más de 10 mil kilómetros de canales y la mayoría de los canales hay que reconocer que son en tierra, y esos canales, usted los limpia hoy y en dos meses hay que volver a limpiar. Eso es algo permanente. Nosotros les damos permanentemente mantenimiento, como es lógico siempre habrá que estar en esa tarea”, señaló.



En ese sentido, refirió que actualmente la entidad desarrolla un plan nacional de mejora de sistemas riego en todo en el país, el cual ha sido intensificado en estos últimos meses del año debido a la demanda de agua que exigen algunos cultivos para esta época.



“Nosotros tenemos el compromiso de tener los canales en buenas condiciones para que la siembra pueda desarrollarse de acuerdo con lo programado”, agregó.



Estas tareas se realizan en coordinación con el Gabinete Agropecuario, el Ministerio de Agricultura, con el apoyo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), el Banco Agrícola y del Instituto Agrario Dominicano(IAD).



“Nosotros tenemos más de cinco millones de tareas de tierra en el país que dependen del agua de canales de riego, la mayoría de esa irrigación viene de agua de las presas, otras vienen de diques de los diferentes ríos y de las diferentes fuentes, para nosotros hacerle llegar agua a cada una de las áreas productivas”, precisó el titular del Indrhi.



Recientemente, el Gobierno puso en funcionamiento un tramo de 3.5 kilómetros del canal La Vigía en la provincia Dajabón, sistema que se encontraba fuera de servicio desde el año 2007.



Los trabajos incluyeron la instalación de tres motobombas en la obra de toma, con capacidad de 15,500 galones por minuto. “Esa primera etapa fue realizada en un tiempo récord de aproximadamente 10 días”, dijo Olmedo Caba. Ahora, se pretende avanzar a la segunda etapa de intervención que, en palabras del director de la entidad, busca “rehabilitar el canal en todo su trayecto”.



“Es un reclamo de muchos años de los productores y aprovechamos para ya insertar lo que es la segunda etapa que es lo que estamos haciendo para que en la época de sequía, nuestros productores agrícolas tengan el agua necesaria y suficiente, independientemente del caudal que tenga el río”, precisó.



En ese orden, adelantó que la institución contempla instalar más electrobombas, tras la realización de un estudio del acuífero. “Se hacen los aforos de lugar y dependiendo de la disponibilidad de agua que indiquen los estudios, se instalarán las bombas adecuadas”, señaló.

La presa Don Miguel



El titular del Indrhi estuvo acompañado de Raúl Pérez Durán, director de Planificación y Desarrollo Hídrico; y de Juan Francisco Saldaña, responsable de Planificación para el Fortalecimiento Institucional.

En su participación, el ingeniero Olmedo Caba habló sobre la pertinencia de la construcción de la presa Don Miguel. Según las proyecciones, el proyecto se localizaría en el río Dajabón (Masacre), que tiene su nacimiento en Pico del Gallo.



De acuerdo con las informaciones suministradas por el Indrhi, la obra tendrá una altura de 24.50 metros con una cota de la corona de la presa de 113.50 metros sobre el nivel del mar y una longitud total de la corona de 530 metros.



El volumen máximo del embalse sería de 12.80 millones de metros cúbicos y un área del embalse (espejo de aguas) de 1,200 kilómetros cuadrados, con una vida útil de 50 años.



“Es un proyecto beneficioso no solamente para nosotros, sino para los dos países. La misión que vino de la OEA, en un encuentro que tuvimos con ellos, le hicimos ver que es un proyecto que va a dar sostenibilidad a lo que es la biodiversidad. Estamos hablando de hacer una presa de aproximadamente 15 millones de metros cúbicos, 12.5 de millones de metros cúbicos de agua útil y así nosotros tener en la época de sequía un caudal permanente de cuatro metros cúbicos de agua”, destacó.



Monte Grande



Sobre la presa de Monte Grande, Olmedo Caba informó que el embalse está prácticamente listo, y se avanza en la fase de pruebas para proceder al llenado.



No obstante, precisó que es un proyecto que consta de varios componentes. “Luego vienen las obras complementarias, como las turbinas, canales de riego, líneas de agua del sistema de agua potable”, puntualizó. El funcionario precisó que esta gestión recibió la obra en un 29 por ciento de su ejecución y en un período menor a tres años lograron prácticamente terminar lo concerniente al embalse. “Debo aclarar esto, porque siempre nos hacen esta pregunta, la presa nosotros la encontramos en un 29 por ciento. Ahora, el contrato en ejecución estaba en 40 por ciento, porque hay una fase, que es la primera del contrato, que es la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua, que ya se había ejecutado; y con base en los informes que tenemos ya se les había pagado a los contratistas. Por eso la diferencia entre lo que es el contrato y lo que es la presa”, sostuvo.



En ese sentido, refirió lo siguiente: “Debo resaltar algo muy importante. Nosotros no hemos hecho préstamos, esa presa se está terminando con el mismo préstamo original que encontramos del gobierno anterior. No ha habido préstamos, sí ha habido un apoyo del presidente Luis Abinader en los presupuestos que se han venido ejecutando en los años 2022 y 2023 y los presupuestos reformulados”. Sin embargo, precisó que las obras complementarias contemplan un nuevo financiamiento que ya está en el Congreso Nacional. “Nosotros esperamos que los legisladores lo apoyen porque es la parte complementaria de la obra del proyecto de Monte Grande”, comentó.



Al señalar las virtudes del proyecto, dijo que con esto, se eliminarían cientos de electrobombas, se llevará agua por gravedad a la zona, habrá mayor control de inundaciones y se repercutirá en la tecnificación de riego de la región

Gestión integral y agricultura



Los funcionarios del Indrhi destacaron el impacto del proyecto “agricultura resiliente y gestión integrada de recursos hídricos”. Este contempla la rehabilitación de cinco presas e igual cantidad de sistemas de riego, la construcción de alcantarillado sanitario en cinco municipios, el apoyo a la producción agropecuaria, la protección de cuencas hidrográficas y el fortalecimiento de las instituciones involucradas.

Cuenta con el financiamiento del Banco Mundial por un monto de US$80 millones. Al respecto, la institución informó que está en proceso la contratación de los diseños para la rehabilitación de los canales Mao-Gurabo, Luis Bogaert, Monsieur Bogaert y Villa Vásquez y la licitación para la rehabilitación del canal Mijo. Además, se avanza en la contratación de los estudios de seguridad y diseño para la rehabilitación de las presas de Tavera, de Monción, de Maguaca, de Chacuey y de Mijo. Asimismo, está en marcha la licitación para los estudios de factibilidad y diseño de los sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de Mao, Esperanza, Jánico, Sabana Iglesia y Monción.

Trabajan en capacitar equipo técnico

De su lado, el director de Planificación para el Fortalecimiento Institucional, Juan Francisco Saldaña, destacó que la institución avanza a una gestión más sostenible e integral del recurso agua.



Y según explicó en ese objetivo se trabaja en la gestión de las cuencas transfronterizas para fortalecer la capacidad de los técnicos tanto del Indrhi como del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se sientan en la mesa de las negociaciones. “La posición de nosotros es que lleguemos a esas negociaciones, que el equipo bilateral funcione adecuadamente. El Indrhi junto a la Unesco acaba de desarrollar un taller en donde pudimos capacitar a técnicos para desarrollar un modelo de gestión binacional que sea funcional”, comunicó.