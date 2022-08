El proyecto Monte Grande lleva un avance del 80 %, pero el dinero que se destinó para él no da y faltará más

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano, aseguró ayer que desde el gobierno se tiene el agua como tema de “alta prioridad”, a tal punto que el presupuesto para ese capítulo se ha multiplicado por cinco”.



Esa ampliación presupuestal se ha dado no solo en el organismo que dirige Caba Romano, sino en otros como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), entre otros, según dijo.



Informó que como parte de ese interés, hay una inversión significativa para trabajar en el saneamiento de aguas residuales y se avanzan distintos frentes, incluyendo la presa Monte Grande, cuyo avance es del 80 % al corte actual; el Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II–Pueblo Viejo y el Plan para el Desarrollo Económico de la provincia San Juan (Plan San Juan), entre otros.



En la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, correspondiente al Almuerzo Semanal, Caba Romano indicó que el INDRHI coordina también la actualización del Plan Hidrológico Nacional de la República Dominicana, que implica a su vez la actualización del balance hídrico.



De ese punto al que hace referencia, el ejercicio más reciente que se realizó fue en el año 2005, para determinar el capital hídrico del país y planificar.



“El Gran Santo Domingo, por ejemplo, que tiene una población superior a los cuatro millones de habitantes, requiere un sistema de saneamiento, necesariamente. Incluso, la CAASD tiene propuestas sobre eso. Posee propuestas más específicas sobre la solución, en el caso de la capital”, apuntó en la conversación.



Sostuvo que a nivel de las provincias el trabajo lo lleva el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y para riego está trabajando el INDRHI, en combinación con el Ministerio de Medio Ambiente, el de Agricultura y el Gabinete Agropecuario.



Caba Romano acudió al encuentro en compañía de Juan F. Saldaña, director de Planificación para el Desarrollo Institucional; Juan Ureña Meléndez, asesor en Gestión Ambiental, y Solange de la Cruz, encargada de Comunicaciones.



El director ejecutivo del INDRHI aseguró que el presidente Luis Abinader tiene una visión bien clara sobre los recursos hídricos y específicamente sobre el tema agua. Y resaltó el paso importante que dio el mandatario con la creación del Gabinete del Agua, desde que asumió el poder, en agosto de 2020.



“Claramente, había que definir una agenda común, para evitar que cada institución tuviera una agenda particular (…). El Gabinete del Agua se reúne todas las semanas. Cada institución definió un plan a ejecutar y de ahí salió precisamente el debate que encabeza el propio Presidente”, indicó.



Rememoró que gracias a eso, surgió una propuesta a República Dominicana, que se anunció el 14 de junio del pasado año en el Palacio Nacional.



Se refiere al compromiso y pacto por el agua que asumió el jefe de Estado frente al país, que contiene 14 puntos. Esa propuesta toma como base y otorga gran importancia a las leyes existentes y a las normativas sobre agua y recursos hídricos, y a su vez, es una propuesta sobre la infraestructura a ejecutar.



En concreto, es una propuesta con mirada a 15 años, que va de 2021 a 2036.



“La importancia es que el Presidente la concibió no solamente como una propuesta particular de su gobierno, sino como un pacto que los futuros gobernantes del país podrán asumir y darle seguimiento, como es el caso del Pacto por la Educación”, planteó Olmedo Caba.

Martín Polanco, Juan Saldaña, Julissa Céspedes, Olmedo Caba Romano, Nelson Rodríguez, Katherine Hernández y Juan F. Ureña. Olmedo Caba Romano, Juan F. Ureña y Juan Saldaña, todos funcionarios del INDRHI. En la conversación de ayer se pasó balance al trabajo que viene realizando el INDRHI. Director del INDHRI, Olmedo Caba, y periodistas durante almuerzo.

La mega obra del sur



En lo concerniente al proyecto múltiple de la presa Monte Grande (iniciado en el gobierno pasado, pero con amagos desde años anteriores) se han reactivado los trabajos de construcción, llevando el porcentaje de ejecución de un 41 % en agosto del año 2020 a un 80 % en agosto del actual 2022.



Para la obra, que se compone de cinco componentes, se tomó un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de US$249.6 millones. De acuerdo con los datos ofrecidos por Olmedo Caba, de ese préstamo quedan aproximadamente U$$48 millones por desembolsar, y se espera que esa parte sea incluida en el presupuesto que se reformulará (en el complementario) como “capítulo a ejecutar”.



El director del INDRHI dejó claro que ese dinero no alcanza para terminar Monte Grande, porque para finalizar se requieren alrededor de US$140 millones.



“El Gobierno está asumiendo esa parte y lo que se está discutiendo con el banco es el financiamiento de las obras complementarias de Monte Grande, que están fuera del presupuesto de la presa”, explicó el funcionario público.



Monte Grande es la obra de infraestructura hidráulica de su tipo más importante del país y del Caribe.

Las estimaciones indican que controlará las inundaciones que genera el río Yaque del Sur en su cuenca baja, abastecerá el Acueducto Regional Barahona, Bahoruco, Independencia (Asuro), beneficiando a 51 comunidades y contribuirá a mejorar las condiciones de salubridad en esas provincias del sur del país.



Se calcula que irrigará más de 300 mil tareas, tanto nuevas como áreas bajo cultivo, y tendrá una capacidad instalada de generación de energía limpia de 8 megas.



Otro componente del proyecto es el centro poblado, para asentar a las familias de las comunidades Monte Grande, Los Güiros, San Simón y La Meseta. Son 390 viviendas con tres habitaciones, sala-comedor, cocina y baño, en donde se dispondrá de los servicios básicos de agua potable y saneamiento, energía eléctrica, escuela, unidad de atención primaria de salud, iglesia, instalaciones deportivas, así como un asentamiento agrario de unas 15 mil tareas aptas para la producción agrícola en la comunidad de Tábara Abajo.



La conversación con el director del INDRHI fue amplia. Se tocaron otros temas. Uno de ellos versó sobre el Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II–Pueblo Viejo. Se informó que está en operación la primera y segunda etapas, que integraron cinco reservorios de regulación con una capacidad conjunta de embalse de 376,605 metros cúbicos, impactando favorablemente un área superior a las 170 mil tareas cultivadas por más de 6,000 usuarios de riego.



La tercera etapa se encuentra en fase de terminación. Incluye la construcción de un reservorio que alimentará el lateral 6 con capacidad de 120,000 metros cúbicos, para abastecer el riego en más de 30,000 tareas agrícolas en los sectores Estebanía–Las Charcas; revestimiento de nueve kilómetros de canal principal con hormigón simple en todo el tramo del canal Ysura, construcción de un nuevo canal con un revestimiento de hormigón simple para abastecer el riego en aproximadamente 17,000 tareas agrícolas, y construcción de un sifón en el canal Ysura por debajo del río Jura.



¿Y qué hay para San Juan?



En lo referente al Plan para el Desarrollo Económico de la provincia San juan (Plan San Juan), Olmedo Caba detalló que las acciones del INDRHI abarcan la reestructuración y rehabilitación de canales y drenajes.



El objetivo es garantizar el flujo de agua hacia las zonas agrícolas, perforación de pozos agrícolas y la construcción y terminación de reservorios en Las Charcas–Chalona, El Rodeo de Pedro Corto, en el Fundo y en El Batey.



El funcionario explicó que se está rehabilitando y dando mantenimiento de canales y bermas, utilizando equipos pesados y brigadas a mano.



Dijo que en este segundo año de gestión, el organismo ha mantenido un programa permanente de limpieza y adecuación de sistemas de riego en gran parte de la geografía nacional. Es una implementación se realizó a través de las diez direcciones regionales.

Con los pozos tubulares y los filtrantes

Para aprovechar las aguas del subsuelo, de agosto 2020 a agosto 2022 se perforaron 968 pozos, en su mayoría tubulares y algunos filtrantes, y reparado 655 estaciones de bombeo en el país.



“A través de la construcción de sistemas de riego hemos incorporado nuevas áreas a la producción, entre ellos la conexión del canal Juan Calvo con la presa La Piña y del sistema de riego Guajabo–Jácuba en el distrito municipal Cañongo, en Dajabón, y la construcción del dique Juliana Jaramillo en el río Yaque del Norte y su obra de toma, en Palo Verde Montecristi”, informó Olmedo Caba. Gracias a eso se irriga los sectores agrícolas Juliana, Jaramillo 1 y 2, Walterio y La Cola. Adicionalmente, el director del Indrhi citó la construcción de un puente alcantarilla en El Aguacate para restablecer el riego en el proyecto Aglipo I.