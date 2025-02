Abordó temas de identidad, papel de las industrias naranja, el patrimonio y la internacionalización de la cultura

“Uno de los pilares claves de nuestra gestión será la descentralización de la cultura”, anunció el flamante ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, invitado a la entrevista especial de elCaribe-CDN, en el que estuvo acompañado por el viceministro Gamal Michelén y por el director de gabinete Carlos Hernández.

Sobre las visitas de fin de semana que ha venido realizando, dijo que continúan el próximo fin de semana en las provincias Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel (San Cristóbal). “En los próximos 60 días estaríamos cubriendo la totalidad territorial de República Dominicana, con los levantamientos de rigor, para ver qué tenemos, cómo podemos clasificar también las políticas culturales en el corto, mediano y largo plazo, y que nos permita en coordinación con los gestores culturales, desarrollar las políticas públicas a nivel territorial”, abundó.



En cuanto a la participación del sector privado en la Cultura opinó que irá mejorando, porque va observando inversiones significativas y puso como ejemplo el museo y centro cultural que construye actualmente la familia Rainieri en el Este; así como la Barrick levanta otro en Cotuí. “Son iniciativas privadas que se están sumando a las oficiales en materia cultural”.



A una pregunta acerca de los recursos presupuestarios del Ministerio de Cultura, acotó que el presupuesto de este año, según la ley, anda alrededor de los 4 mil 200 millones de pesos. De esto hay una cuota importante que se les traspasa a distintas instituciones adscritas al ministerio.



“Nosotros formamos parte del gabinete de Educación y también dentro de la estrategia, es un plan conjunto al Ministerio de Educación, porque aquí hay un elemento muy demandado en las comunidades, y es la formación artística. Para seguir expandiendo las escuelas de Bellas Artes, nosotros necesitamos de esa estructura propia de educación, porque hay muchos de esos lugares donde habitan las escuelas de tanda extendida, donde planteamos que esa tanda extendida pueda vincularse a la formación artística”.



Manifestó haber encontrado en el seno de la sociedad dominicana “un deseo de parte de los jóvenes de sumarse a la iniciativa cultural”.



“Hay consenso para que una parte importante de esos recursos pueda ir en beneficio de la estructura y de la infraestructura cultural del país”, mencionó. “Creo que utilizando algunos incentivos… nos puede ayudar a que existan algunos fondos adicionales para seguir dando respuestas a todas las iniciativas que surgen en el país”.



Enfatizó en la necesidad de que la cultura en todo el país esté estimulada por el Ministerio de Cultura, en asociación con gestores culturales de distintas comunidades, eso demandará una reconfiguración de la nómina y el esquema operativo.



En otro orden expresó que el Ministerio de Cultura no tiene una representación efectiva en la totalidad territorial, ni siquiera en la totalidad de las provincias. Ese es un tema que hay que reconfigurar.

Fedrico Jovine, Alfonso Quiñones, Julissa Céspedes, Roberto Ángel Salcedo, Nelson Rodríguez, Alba Nely Familia, Katherine Hernández, Gamal Michelén y Yanesi Espinal, durante el cálido recibimiento al nuevo ministro de Cultura.

Plan frontera



La necesidad de fijar bien, “no solo en el imaginario de los adultos, sino en las nuevas generaciones, nuestra identidad, lo que somos, lo que se ha logrado a lo largo de los años, los eventos más representativos y las figuras más destacadas”, es parte de la esencia del Plan Frontera.



El ministro aprovechó la ocasión para anunciar, también en primicia, un proyecto “que es el Plan Frontera que incluye patrimonio, identidad, arte y cultura. La estrategia nacional de desarrollo habla de las provincias fronterizas (Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Bahoruco, Independencia y Pedernales). Ahí venimos con un gran plan para una rehabilitación de la cultura. Ahí no tenemos escuelas de arte”, subrayó. Y más adelante refirió: “Tenemos mucho talento diseminado, pero requiere orden, organización”.



Aseguró que en marzo se anunciarán con Promipyme los primeros 500 millones de pesos de préstamo para las industrias culturales. “La industria cultural es un imperativo que se avista como un motor económico y social”.



Puso como ejemplo la necesidad que existe en Pedernales de sustentar el desarrollo turístico que tendrá, cuando se inauguren los hoteles que allí se construyen, con la animación artística y cultural, así como la dinámica de la artesanía en la zona que debe organizarse.



Expuso que otro punto importante es una agresiva presencia en el plano internacional promoviendo la cultura dominicana. Este año se abrirán centros culturales dominicanos en Madrid, Miami y Boston, anunció.

Roberto Angel Salcedo, Gamal Michelén y Carlos Hernández.

El carnaval, los urbanos, un fideicomiso, mecenazgo y el Pomier



El domingo 23 de marzo, desde las 2:00 pm se realizará en la avenida George Washington, el Desfile Nacional del Carnaval, que no pudo programarse antes debido a que no estaba preparado. Tendrá un gran despliegue de seguridad para que las familias puedan admirar más de 150 comparsas. El ministro observó que la idea que tienen es darle en los años venideros un carácter más internacional. “Nos vamos encaminando de cara a la versión del 2026 y 2027 a que podamos tener un gran carnaval pero con una participación internacional , donde exista una representación de otros países y que sirva también para nosotros proyectar aún más la República Dominicana… que sea un Carnaval de las Américas, que sea un carnaval con esos ribetes”.



Sobre la decisión del alcalde Dío Astacio de eliminar el Carnaval y en su lugar llamarle desfile cultural, el ministro de Cultura dijo ser muy respetuoso de la descentralización de los poderes públicos, y de los gobiernos locales. “Nosotros como ministerio no hacemos los carnavales locales ni provinciales, hacemos el desfile nacional. Y las manifestaciones de Santo Domingo Este tendrán su espacio en el Gran Desfile Nacional del Carnaval”. Avisó que este fin de semana acompañará a la alcaldesa en el Carnaval de la capital.

Julissa Céspedes, Nelson Rodríguez, Roberto Ángel Salcedo, Alba Nely Familia, Katherine Hernández y Federico Jovine, durante la entrevista en el programa Despierta con CDN.

Al referirse a la necesidad de cambiar la situación de las letras en la música urbana, el ministro es de la idea de que no se debe imponer el poder de un criterio, sino las buenas costumbres. “Contar con la participación de todos y que esos que no se han expresado de la mejor manera contribuyan con un adecentamiento. Creo que esas carreras que han resultado exitosas no requieren de malas palabras para seguir su avance y su desarrollo”, enfatizó.



En cuanto al arte público y el fideicomiso creado a ese efecto reconoció que no se ha avanzado mucho en ese sentido, pero es una herramienta muy transformadora, de la cual hay gran demanda de las ciudades y municipios, y que actualmente se estudia todo lo referente a este tema.



En otro momento habló de la necesidad de reformulación de la Ley de Mecenazgo por lo cual esperan mecenas en el país. “Ha llegado el momento de que no solamente el cine pueda beneficiarse de un incentivo, sino que la industria cultural en sentido general… que va a jugar un papel importante”. Y afirmó: “Utilizando la plataforma del mecenazgo vamos a poder estimular pequeñas acciones de industrias culturales, que en estos momento se ven disminuidas por falta de apoyo, sea económico o de asesoría”.



Las Cuevas del Pomier han demandado una solución. Dijo que está en vía de solución. Se ultiman detalles que transformarían la zona. El Ministerio de Cultura va a hacer su labor por preservar esas cuevas, e ir en rescate de otras zonas en el país. Y en las próximas horas se verá un panorama más claro sobre el Pomier.



“Estamos corriendo un carril adicional una gran agenda legislativa de temas culturales. La modificación del mecenazgo, una ley de música, la ley de registro único de artistas”. Como el jueves abre la nueva legislatura sostendrá reuniones con las comisiones de Cultura de la Cámara de Diputados y del Senado.

Una instantánea del almuerzo con Multimedios del Caribe al cual se sumó Pedro Estrella.

Sobre las letras y la música urbana

Ante una pregunta sobre su cercanía con algunas de las figuras del mundo urbano, Roberto Angel Salcedo expuso que si la entrevista se hubiese realizado en abril o mayo hubiese mostrado un plan de involucramiento de todos los sectores de la vida nacional en torno al tema de la música urbana.



“Más allá que lograr una modificación de las letras y en los medios, la sociedad en su conjunto tiene que trabajar desde el hogar. Cambiar la manera de dirigirnos unos a otros, de cómo conversar, utilizar otros términos. Que eso nos lleve a las escuelas y que haya una dinámica distintas de intercambiar las palabras y que eso nos lleve a los medios de comunicación, a las universidades, a los trabajos…. Tenemos que lograr un salto y un avance para que nuestra sociedad sea más generosa, solidaria, compasiva, prudente. Creo fírmemente en el poder de las palabras”, confesó.