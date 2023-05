El hospital es de carácter privado pero asiste a personas de todas las clases sociales

En sus 15 años de existencia, el Hospital Metropolitano de Santiago (Homs) es para muchos, una marca de calidad en el ejercicio de la medicina en la República Dominicana.



Así lo sostuvo ayer el director y presidente del Consejo Administrativo del centro de salud, Rafael Sánchez Español, que en la entrevista especial de elCaribe y CDN, destacó que el establecimiento asistencial cuya idea tardó 10 años en hacerse realidad, desde sus orígenes está contribuyendo a la mejora de la calidad de la atención de los servicios sanitarios en la zona norte del país.



“Comenzó con una visión que se ha ido cumpliendo paso a paso, porque es autosuficiente y sus 32 departamentos trabajan incansablemente”, expresó el galeno en la conversación que tuvo con el director de este medio, Nelson Rodríguez y la directora de Cadena de Noticias, Alba Nely Familia, y en la que también participaron la periodista Katherine Hernández y el jefe de redacción del diario, Héctor Marte Pérez.



Sánchez Español señaló que el hospital que empezó a idearse en un mitin del Colegio Americano de Cirujanos (ACS), en Chicago, Estados Unidos, por un grupo de facultativos que estaban “hastiados” de la precariedad de la medicina local, se inauguró con 20 habitaciones y actualmente tiene 400.



Asimismo, dijo que el centro que fue levantado por el apoyo del sector empresarial de Santiago comenzó con apenas 65 colaboradores, y hoy en día ya cuenta con 2 mil 200 empleados directos e indirectos, a quienes brinda planes de estudios para su formación académica.



De igual manera, indicó que dentro de sus filas hay 600 enfermeras, y que anualmente asisten alrededor de 40 mil emergencias.



Además, puntualizó que en el hospital fluye el uso de la tecnología porque se implementan nuevas técnicas para facilitar los procedimientos como las cirugías robóticas, y hasta aplicaciones para dar seguimiento a los pacientes.



“Es el centro de desarrollo de la parte nordeste de la ciudad”, expuso el galeno, quien detalló que el fenómeno migratorio que ocurrió en Santiago unos años atrás, contribuyó al desarrollo del sector salud, pero también al de las zonas francas, las industrias y universidades en la demarcación, por la llegada de jóvenes profesionales con un enfoque diferente al tradicional que le dieron un empuje a áreas importantes para la economía de la comunidad.



Declaró que el establecimiento también tiene reconocimiento internacional, el cual buscan fortalecer con la suscripción de alianzas y acuerdos con centros extranjeros como el Hospital Presbiteriano de Nueva York.



“Creemos en la importancia del conocimiento, aquí hay un freno para eso en que los médicos extranjeros tienen que agotar una burocracia enorme para integrarse y eso debe ser aclarado, hay que abrir la mente al conocimiento que no es un don particular de nadie”, detalló el cirujano general, quien también explicó que la medicina ya no puede considerarse como individualista, porque el abordaje de un paciente se hace entre diferentes especialistas.

Héctor Marte Pérez, Alba Nely Familia, el vicepresidente de Multimedios del Caribe, Felix García, el doctor Rafael Sánchez Español, el presidente de Multimedios del Caribe, Manuel Estrella, Nelson Rodríguez, Katherine Hernández y Sergio Blasco. Rafael Sánchez Español y Sergio Blasco se refirieron a la formación del hospital. Los representantes del Homs hablaron sobre los servicios que brinda el centro. Tras la entrevista los invitados almorzaron con ejecutivos y periodistas de multimedios.

Servicios para todos



El lema del Homs es ciencia y humanismo, el cual según su gerente general, Sergio Blasco, se practica al pie de la letra para el beneficio de los residentes de Santiago y de otras provincias del Cibao.



Manifestó que desde la Fundación Social para la Seguridad Humana, que está bajo la tutela del hospital, se han realizado más de 2 mil 300 intervenciones gratuitas a personas sin recursos, tanto diagnósticas como terapéuticas, y procedimientos quirúrgicos en las áreas cardiacas, de trauma, y oncología.



Del mismo modo, señaló que el centro tiene como prioridad estratégica la experiencia de los usuarios, para que todos se sientan a gusto con las atenciones que reciben de todo el personal.



“Es el primer hospital que dentro de su estructura jurídica reconoce un comité de experiencia de paciente, donde participan pacientes y personas de asociaciones de enfermos que nos hacen llegar todas aquellas cuestiones que nos hacen mejorar en el trato, atención y dedicación”, reveló.



El doctor Sánchez Español, agregó que para todos los directivos la atención a las personas que visitan el hospital es fundamental, por lo que el buen trato debe emplearse por parte de los médicos y enfermeras.



“Agredir con una palabra o con gesto a un señor que va con un problema de salud es inaceptable”, resaltó el galeno, quien recordó que se debe tener vocación para trabajar en el sector salud.



Dijo que el centro asistencial que no es público, admite todos los planes que ofrece la seguridad social, razón por la cual nadie se queda sin servicio.



Afirmó que cumpliendo con lo que establecen las leyes, atienden a todas las personas que arriban al hospital con un trauma o una enfermedad de emergencia como un paciente privado, hasta que lo estabilizan y lo pueden transferir a uno de la red pública.



En ese sentido, el gerente general Sergio Blasco, destacó que aceptan todos los seguros y no dejan de lado el compromiso que tienen con la ciudadanía.



“Es una cuestión ética no poner delante de la aceptación de un paciente la selección adversa, se acepta a todos y se les trata por igual con los mismos recursos de conocimientos y tecnológicos”, expresó.



Vanguardista



El Homs también quiere ser un centro especializado en turismo de salud, y para eso a finales de año tendrá como parte de las instalaciones un hotel tipo urbano, que no solo será para pacientes o familiares de las personas ingresadas que no tengan donde alojarse, sino que estará abierto para todo público.

Sánchez Español declaró que proyectos de ese tipo ya se pueden encontrar en el extranjero, donde se beneficia el sector turístico de una nación determinada.



“Necesitamos más servicios y más desarrollo desde el punto de vista hotelero”, detalló el galeno, al indicar que tienen esa visión desde sus inicios y por eso el hospital es miembro fundador de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).



Informó que el hotel tendrá un centro de cirugía metabólica, y uno de urología, como el que ya tiene el centro desde hace años donde se hacen procedimientos quirúrgicos robóticos bajo la supervisión del reconocido médico norteamericano David Samadi.



Sergio Blasco también señaló que pondrán en funcionamiento un nuevo edificio en el que habilitarán al menos 200 consultorios, para acoger a más médicos que quieran trabajar con el modelo de ejercicio profesional que se implementa en el Homs.



Dijo que también han incorporado nuevos equipos para mejorar la atención que brindan a los pacientes, como el último modelo de resonancia magnética que tiene un ecosistema de inteligencia artificial que reduce el tiempo del procedimiento, y que ayuda a los radiólogos a centrarse rápidamente en el diagnóstico para que reciban un abordaje a tiempo de cualquier enfermedad, lo que aumenta el índice de supervivencia de los enfermos.



Otra indumentaria de alta tecnología es un tomógrafo philips de 64 cortes, con el que se mejora el flujo de atención y la rapidez de los resultados.



También cuentan con nuevos rayos X, dos nuevos sonógrafos, un mamógrafo Pristina, y un ecocardiógrafo, así como con un electromiógrafo Cadwell modelo sierra y cuatro máquinas de anestesia.



Conforme a los directivos, el hospital incorpora los últimos avances en tecnología sanitaria con la finalidad de ofrecer la atención más completa y avanzada a los pacientes, que según el doctor Sánchez Español diariamente la cifra va desde 3 mil a 5 mil, y no todos son exclusivamente de la provincia de Santiago.

El hospital durante emergencia de covid

Sánchez Español destacó que el Homs manejó con éxito el virus del covid-19, el cual ya no es considerado una emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por sus bajos indicadores. El galeno manifestó que el centro asistencial fue uno de los primeros en habilitar un área para asistir a las personas contagiadas con la enfermedad, y que durante el periodo en que estuvieron dando servicios a los portadores de la afección no resultó afectado ningún miembro del personal dentro de las instalaciones del establecimiento. “Se hizo un equipo multidisciplinario para el abordaje de todos esos pacientes y se protocolizó toda la atención”, expresó Sergio Blasco, que a la vez señaló, que llegaron a tener 118 camas solo para uso de los infectados, por lo que siempre cumplieron con la demanda de servicios que requería la población para combatir la patología que le arrebató la vida a 4 mil 384 personas en el país.

Rafael S. Español

Es un hospital abierto, privado, apoyado por muchos sectores y sobre todo por un componente transparente y ético”.

Sergio Blasco

Permanentemente visualizamos las posibilidades de incorporación de equipos que mejoren la atención de los pacientes”.