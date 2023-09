Dice que trabajos en saneamiento o tratamiento de las aguas residuales impactan a un millón de dominicanos

En materia de agua potable y saneamiento el Gobierno, a través de las entidades vinculadas a estos servicios, ejecutó en 2022 casi 20 mil millones de pesos. Y se estima que la asignación de este año sea mayor. El presupuesto destinado a estos fines el año pasado equivale a 36 dólares per cápita, un monto cercano a la inversión que hacen los países desarrollados, que se estima en 40 dólares por persona al año.



Gran parte de estas ejecuciones está a cargo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), entidad de alto alcance territorial, responsable de gestionar 243 acueductos.



De la cuantiosa inversión realizada 2022, el instituto ejecutó alrededor de 9 mil millones de pesos

A tres años de gestión, su titular Wellington Arnaud cita como uno de sus mayores logros la colocación de 1,008 kilómetros de tuberías con miras a garantizar que un mayor número de la población tenga acceso al vital líquido en cantidad, calidad y presión.



Estas acciones impactan directamente a dos millones de dominicanos que en muchos de los casos nunca tuvieron entrada al servicio o lo recibían de manera irregular, informó Arnaud en la Entrevista Especial de elCaribe-CDN.



Adicionalmente, se instalaron alrededor 300 kilómetros de tuberías para la depuración de las aguas residuales en beneficio de un millón más de dominicanos. “Hoy día podemos decir que la inversión que se ha hecho en agua potable y saneamiento en la República Dominicana nunca antes se había materializado”, afirmó.



El funcionario recordó que inmediatamente asumió la gerencia del Inapa, implementó un plan de rescate de los acueductos que se encontraban en un estado de deterioro complejo.



“Recuerdo que cuando fuimos a Nisibón, en el recorrido, encontramos hasta nidos de ratones en los generadores, y esto obligó a que conjuntamente con nuestro equipo de ingenieros, profesionales que no tienen nada que envidiar a ingenieros de ninguna parte del mundo, pudimos implementar este plan de rescate”, dijo.



En ese escenario, reconoció el desempeño y cualidades profesionales de los ingenieros Luis Aybar y Miguel Bachá, quienes le acompañaron durante la entrevista.



Según informó el ingeniero Aybar, está administración encontró la capacidad de producción en 16 metros cúbicos por segundo y la elevó a 22 metros cúbicos por segundo. “Encontramos 365 millones de galones diarios y en este momento estamos en 502 millones de galones diarios. Para que tengan una comparación la capacidad instalada de la CAASD en este momento anda por 400 millones de galones diario”, puntualizó.



Obras entregadas



Hasta el momento, el Inapa ha entregado 17 proyectos dirigidos a garantizar el acceso al agua potable y saneamiento y más de cien están en ejecución.



La lista de obras ejecutadas y en desarrollo es larga e impacta gran parte del territorio nacional. Muchas responden a viejos reclamos de comunidades.



Entre las entregadas, figuran la ampliación del acueducto múltiple de Peravia, y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en esta localidad.



También se inauguró el acueducto de Quisqueya, San Pedro de Macorís, y la ampliación del sistema en Hato Mayor. Se suma la planta potabilizadora del acueducto múltiple Partido-La Gorra, Dajabón. En obras de saneamiento, Inapa entregó la planta de tratamiento de Castillo, provincia Duarte y la de Fantino, Sánchez Ramírez.

Proyectos en ejecución



El Inapa desarrolla un centenar de proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos mediante un servicio eficiente del suministro de agua potable.



La institución trabaja en la ampliación del acueducto de Azua, y en el de las Matas de Farfán. El programa de intervención abarca el acueducto múltiple de Navarrete.



Incluye, además, la construcción de la primera etapa del acueducto múltiple Sabana Iglesia-Baitoa, en la provincia Santiago, fase que se prevé esté lista en diciembre. La licitación de la segunda etapa está agendada para el período octubre-noviembre.



La gestión concentra esfuerzos en los puntos turísticos del país dada la importancia de contar con el esencial servicio para el desarrollo de las comunidades y mejoras de los indicadores de salud.



Está programada para noviembre la inauguración del acueducto múltiple del municipio de Miches. La solución beneficiará a más de 20,000 personas, así como a los proyectos hoteleros allí.



En la agenda de inauguraciones prioritarias entra el acueducto de Cabo Rojo, Pedernales, cuya ejecución avanza entre un 60 % a 65 %. Y “a tiro de hit” está la ampliación del acueducto del municipio de Higüey.



En fase final está la planta de tratamiento del alcantarillado sanitario del municipio de Villa Rivas y el sistema de tratamiento de Hato Mayor



Asimismo, avanza la colocación de tuberías que llevará las aguas residuales a la planta de tratamiento de Juan Dolio.



En carpeta, en fase de licitación, se encuentra el acueducto múltiple de Monción. “Resulta contraproducente que en una zona donde tenemos presas como es el caso del municipio de Monción, haya un servicio ineficiente en materia de agua potable”, consideró el funcionario.



No dejó de mencionar, el impacto que tendrá las intervenciones para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento en los municipios de Moca y Gaspar Hernández, provincia Espaillat, con el financiamiento del Banco Mundial por un monto de US$43,500,000.



“Esto refleja que se ha colocado el tema de agua potable y saneamiento como un eje fundamental en las políticas públicas del país, el presidente Luis Abinader puso el tema en la discusión del Consejo Económico y Social para el debate y para la generación de consenso”, sostuvo el titular del Inapa.



En esa dirección, resaltó la sinergia de trabajo gracias a la coordinación del Gabinete del Agua genera, necesaria para lograr la eficacia y eficiencia en la gestión pública del servicio.



Dentro de las acciones se enmarca el Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua (2021-2036), que contempla una inversión de 8,500 millones de dólares en 15 años. A juicio del titular del Inapa, este mega proyecto viene a saldar una deuda social en materia de agua potable y saneamiento.



“Cuando el presidente Luis Abinader habla de no dejar a nadie atrás, tenemos proyectos que reflejan que esto no es un discurso, sino que se están materializando”, destacó el servidor público. Acciones que, asegura, se reflejan en la prevención de enfermedades causadas por el manejo de las aguas.



Una de las intervenciones que le genera más satisfacción es el proyecto de saneamiento del arroyo Gurabo, en la provincia Santiago, considerado como uno de los proyectos de mayor impacto social y medioambiental que realiza el Gobierno. “La mayor contaminación del río Yaque del Norte, el más importante del país, viene precisamente del arroyo Gurabo. El 43 % de la contaminación del Yaque del Norte viene de esta fuente”, indicó.



Reducción de quejas en el servicio



El director del Inapa estima que la cobertura de acceso agua potable se encuentra en casi un 90 por ciento de la población. “Es importante señalar que tenemos una enorme deuda en materia de agua potable y saneamiento contando con tuberías de hasta 40 y 50 años y esto dificulta que el agua pueda llegar al destino final con la calidad que se requiere”, dijo. Es consciente de que se debe seguir trabajando en la mejora y constancia del servicio. No obstante, según sus levantamientos, las quejas en el servicio se redujeron un 70 por ciento.

En el futuro el sector deberá unificarse

Abordado sobre las múltiples instituciones que intervienen en la gestión del servicio de agua a propósito de la reforma al sector, Wellington Arnaud es de convicción “de que en el futuro tiene que unificarse todo el sector, porque para ser más eficiente el sector agua tiene que ser unificado”.



“Responsablemente siempre lo hemos manifestado, porque los temas de agua lo manejan unas 18 instituciones”. A seguidas consideró que este servicio siempre debe ser gestionado desde el sector público porque es un bien común indispensable. En materia de eficiencia en el servicio, destacó el aumento de las recaudaciones en el servicio de 700 millones al año a alrededor de 1,300 millones. “Sin embargo para lograr que el sistema sea autosostenible, primero tenemos que llevar el agua en cantidad, calidad y presión todos los días a los hogares, generar confianza con la población y de igual manera conciencia”, explicó.

Deuda social

Tenemos una enorme deuda en materia de agua potable y saneamiento con tuberías de hasta 40 y 50 años”

Importancia

Esto refleja que se ha colocado el tema de agua potable y saneamiento como un eje fundamental en las políticas públicas”