El ministro de la Presidencia, Joel Santos, garantizó ayer para antes de que finalice este año, la entrega de la primera etapa del “muro” fronterizo entre República Dominicana y el vecino país de Haití que abarca 50 kilómetros en varios puntos del área limítrofe, y que busca dotar a esta nación de mayores controles migratorios.



En momentos en que la vecina nación se encuentra en una situación “insostenible” y camino a la “disolución”, como lo ha definido el propio Gobierno que ya también ha prohibido la entrada a territorio dominicano a varias personas por considerarlas una amenaza, el ministro de la Presidencia dio seguridad de que en 2023 se concluirá el primer tramo de la verja perimetral, iniciada por el presidente Luis Abinader en febrero de 2022.



“La realidad es, que la verja perimetral continúa sus avances con todos sus retos. Realmente no es una obra sencilla por el lugar y por la calidad de obra que hay que hacer. Está avanzando tanto en la zona de Dajabón como en la zona central, tanto Elías Piña como en Jimaní, como también en la zona de Pedernales. Es decir, son cuatro puntos de la verja perimetral. La gente solamente asocia la parte norte, pero son cuatro puntos, con el objetivo de concluir, en una primera etapa, 50 kilómetros de verja perimetral y luego, una segunda etapa, que la elevaría alrededor de 115 kilómetros. La idea es, este año, concluir la primera etapa de la verja perimetral. Es decir, este año se debe concluir”, detalló el funcionario al participar en la entrevista especial de elCaribe-CDN.



Tres nuevos corredores este año



La entrega del “muro” fronterizo, según indicó el funcionario, forma parte de una serie de entrega de obras y realizaciones que este año inaugurará y concretará el Gobierno. Entre estas realizaciones, Joel Santos anunció para este 2023 la puesta en marcha de tres nuevos corredores de autobuses que se unirán a los tres existentes. Los tres nuevos serán el de la avenida 27 de febrero y el de la avenida Independencia que son de Santo Domingo y uno en Santiago que llegará hasta el aeropuerto de esa ciudad.



“Los corredores también son un proyecto que se va integrando de manera gradual. Ya está el corredor Charles de Gaulle, Churchill y Núñez de Cáceres, que se han ido integrando. Los próximos corredores que vamos a integrar son el de la 27 de Febrero, el que llega hasta el aeropuerto en Santiago y está el de la Independencia. Esos son los próximos corredores que se van a ir integrando. Yo no me atrevo a dar una fecha porque depende de muchos temas de coordinación, inclusive, con las empresas que van a colaborar con la operatividad, pero sí están programados los tres para este año”, indicó en la entrevista conducida por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez, la directora de CDN, Alba Nely Familia; el jefe de apertura de elCaribe, Héctor Marte y la periodista y comentarista de CDN, Katherine Hernández.



Preguntado sobre la continuación del proyecto de las estaciones interurbanas, el ministro aseguró que esta iniciativa sigue en marcha, pero que primero se les está dando prioridad a los corredores porque impactan positivamente en la parte donde está la mayor concentración de tráfico.

Una prioridad: la movilidad colectiva



Dentro de las prioridades del Gobierno, pero que trabaja el Ministerio de la Presidencia, Santos mencionó el tema de la movilidad colectiva y, al hablar de esto, resaltó la inauguración del Teleférico de Los Alcarrizos, que fue entregado el pasado lunes y que forma parte de este plan.



“Entre los temas inmediatos ha estado en la palestra en los últimos días el Teleférico de Los Alcarrizos que tiene mucho que ver con la movilidad colectiva de este gobierno y que el Ministerio de la Presidencia se involucra directamente por ser el coordinador del Gabinete de Transporte, que es donde se trazan las diferentes estrategias del transporte a nivel nacional. Este Teleférico, que ha sido una importante obra de este gobierno, se realizó en tiempo récord. Se comenzó en febrero de 2021 y se acaba de inaugurar ahora el día primero de mayo. Tiene la particularidad de que está impactando positivamente a una importante población, que es la de Los Alcarrizos, donde viven más de 400 mil personas”, puntualizó.



Manzanillo y Pedernales proyectos emblemáticos



Además de las iniciativas del sector transporte, están los proyectos del Puerto de Manzanillo y de Desarrollo Turístico de Pedernales que fueron definidos por el Ministro de la Presidencia como los dos emblemáticos del Gobierno, y a los cuales la cartera que dirige les da seguimiento de cerca. Al hablar sobre el avance de Manzanillo adelantó que en junio de este año empiezan las obras, se está concluyendo el proceso de licitación del proyecto que, según afirmó, impactará de manera concreta no solo a la población de Pepillo Salcedo, que es el municipio donde está el puerto, sino a las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabón.



“La idea es generar una dinámica para que el sector privado continúe haciendo inversiones importantes en la zona, por eso hay comprometidos más de dos mil millones de dólares en inversiones eléctricas en la zona de Manzanillo. Pero también, la idea es que se creen nuevos proyectos agropecuarios en la zona y también proyectos turísticos sobre todo, a lo largo de la costa de Montecristi”, apuntó.



En el caso de Pedernales, que es un proyecto de unos diez años con diez mil millones de dólares de inversión y alrededor de once hoteles, refirió que ya hay dos proyectos que han concluido su proceso de licitación y que a nivel de construcción se han iniciado obras, entre ellas complementarias como una planta de tratamiento, carreteras internas, la carretera Enriquillo-Pedernales, así como la circunvalación de Azua que ya está lista y entregada; y la circunvalación de Baní que está en proceso de construcción.



Censo/Ppogramas sociales



Entre los temas tocados por el Ministro de la Presidencia en la entrevista también estuvo los resultados del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado el año pasado. Cuestionado sobre esto en particular, el funcionario informó que los datos del proceso estadístico estarán listos a mediados de este año.



A juicio del ministro, lo importante de esto no es la rapidez en ofrecer los resultados, sino calidad de los datos para que haya políticas públicas y privadas correctas. “Yo he mencionado en varias ocasiones que lo importante es que las cifras estén, pues, debidamente sopesadas, revisadas, preparadas, recordando de que en el censo del 2010, los resultados estuvieron listos en el 2012”, expresó.



Sobre los pagos que todavía exigen colaboradores del trabajo de campo, Joel Santos, indicó que esto será resuelto este mes. Dijo que actualmente se está haciendo una depuración. “Pero, el 98 % de las personas ha recibido su pago. Claramente las personas que faltan se están depurando y es, particularmente, un tema de las horas extras de variables que han requerido un análisis para poder hacer el proceso de pago”, explicó. Las ayudas sociales ocupan una parte importante dentro de las políticas públicas implementadas por el Gobierno. Respecto a los inconvenientes que se han presentado para el cobro del subsidio que se hace a través del programa Supérate, el ministro indicó que se trabaja para solucionar la situación de unas 67 mil personas que se han visto afectadas. “La idea es ir haciendo la sustitución de los plásticos para modernizarlos y usarlos ahora en un sistema de chip y ese proceso se va a ir haciendo este año con la idea de fortalecer la seguridad y la calidad de los plásticos que se utilizan. En el cortísimo plazo la idea es, esta misma semana y la siguiente, hacerle llegar pagos directos a los afectados”, precisó.

Durante la entrevista, Joel Santos dijo estar de acuerdo con la reelección y con la continuidad del presidente Luis Abinader en el cargo cuatro años más. “El presidente es quien tiene que decidir lo que él va a hacer y eso lo sabe solo él, cuándo y cómo va a decidir lo que él entienda. Eso tiene que estar claro, yo o tengo incidencia en ese tema ni nadie, esa es una decisión del presidente. Ahora bien, si se me pregunta a mí de manera personal, yo estoy de acuerdo con la reelección. Entiendo que el presidente debería reelegirse por cuatro años más para darle continuidad a las obras que está realizando y el legado que está constituyendo”, dijo.



No obstante a esto, aclaró que su papel es transmitir a la gente los logros obtenidos por el gobierno y hacer que los objetivos se cumplan. “Yo, más allá de eso, no me meto más en eso porque la realidad es que, lo que perduran son los resultados y yo estoy convencido de eso”, resaltó.

