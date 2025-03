El funcionario asegura que el ministerio está estableciendo mayores controles y barreras

Tras ocho meses de haber sido nombrado en el cargo y siete de que iniciara el segundo mandato del presidente Luis Abinader, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, afirma que su mayor compromiso con esta gestión es la transparencia y la eficiencia en todos los procesos y proyectos que tiene bajo su responsabilidad.



Consciente de que todos los fondos de la Presidencia de la República se tramitan y son manejados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el funcionario deja claro que en su accionar como servidor público de primera línea debe ser con cuidado.



“Me cuido cada día de que las cosas sean lo suficientemente transparentes. Yo pongo mi firma donde yo tengo la seguridad de que estoy actuando con transparencia, eficiencia y que todo lo que ahí se hace pueda ser visto por los controles internos del Poder Ejecutivo, que es la Contraloría General de la República y cuando el control externo, que es la Cámara de Cuentas haga su levantamiento posterior, también nosotros pasemos”, expresa Bautista durante su participación en la Entrevista Especial de elCaribe-CDN,



“El asunto está en que los fondos de la Presidencia que se tramitan, los manejamos nosotros. Entonces, yo tengo que cuidarme yo para poder cuidar al presidente de la República y el legado con el que el presidente se ha comprometido con su familia, con el partido y con el país, que es de transparencia y de eficiencia”, agrega.



Se ponen barreras para evitar actos de corrupción



Basándose en este concepto de transparencia, el ministro sostiene que desde esa institución se están estableciendo mayores controles y barreras, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con el control interno, las compras y contrataciones, la Unidad de la Contraloría y con la Contraloría General de la República en sí.



“Tenemos que saber que en el Poder Ejecutivo existen barreras, trincheras, que hay que tratar de fortalecer los controles cada día más para que la eficiencia y la transparencia puedan funcionar. Entonces, está el control interno del ministerio, pero también está la unidad de la Contraloría y está también, aunque más internamente, la Contraloría y pues, nosotros estamos fortaleciendo esas barreras internas”, indica.



Un área citada por Andrés Bautista en la que se trabaja en la mejora de los servicios es en la Dirección de Proyectos, que es por donde se maneja la mayor cantidad de dinero en el Ministerio Administrativo de la Presidencia.



“Nosotros hemos contratado ingenieros, arquitectos, y hemos mejorado la capacidad técnica y tecnológica y realmente tenemos un equipo que nos acompaña para la revisión de los inventarios y las compras. Ustedes saben que compras siempre en una institución es un peligro porque ahí se presta para cualquier cosa y una de nuestras inquietudes tiene que ver con compras y contrataciones (…). Por eso, hay que poner barreras para que no haya que tomar las sanciones después, porque después de una infracción, después de un acto de corrupción, no hay quien lo eche para atrás”, precisa.

Prioridades y control del gasto



Entre las prioridades mencionadas por el agrónomo y también presidente Ad Vitam del Partido Revolucionario Moderno (PRM), figura darles fiel seguimiento a los recursos del Estado, sobre todo los de la Presidencia de la República. Dice que esta tarea va más allá de la “simple burocracia de firmar” documentos.



En ese sentido, refiere el plan de control de gasto público o de austeridad que el presidente Luis Abinader ha establecido mediante decreto y con el cual se abarcan diversos aspectos como la prohibición de la compra de vehículos de alta gama; los viajes de funcionarios al exterior y que no sean de más de dos personas, así como la realización de fiestas o aniversarios, publicación de revistas costosas o incluso, las remodelaciones de edificaciones innecesarias.



“Los cambios son algunas veces odiosos. Todo lo que signifique controles, no es agradable”, apunta durante la entrevista conducida por los directores de elCaribe y CDN, Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia, junto a los panelistas del programa Despierta con CDN, Katherine Hernández, Yanessi Espinal y Federico Jovine y en la que estuvo acompañado por Joel López, director de Gabinete y Mabel González, directora de Comunicaciones.



Aunque no refirió un monto específico de este plan de austeridad, el ministro asegura que los ahorros que han resultado son significativos al señalar, por ejemplo, que no es lo mismo comprar un vehículo que cueste 150 mil dólares por uno de 60 mil dólares.



“Y así una serie de cosas, como lo que tiene que ver con el seguimiento a las obras que son impulsadas por el Poder Ejecutivo y la Presidencia. No es lo mismo entregar 20 millones de pesos por ejemplo a un ayuntamiento y olvidarte de eso, que tú mandar a cubicar, darlo por partidas para que se vaya justificando cada uno de los gastos”, enfatiza.

Defiende acciones del Gobierno en protección de producción agrícola



Por su vasta experiencia por su condición de agrónomo y productor agropecuario, el ministro Andrés Bautista defiende las acciones del Gobierno en la protección y el desarrollo de la producción agrícola nacional.



En su participación en la entrevista especial, el titular del Ministerio Administrativo de la Presidencia dijo que, independientemente de las críticas que hagan los partidos de oposición, nadie puede negar que el sector agropecuario es uno de los que están aportando más al producto interno bruto del país, y se acerca a un 5 % con un 4.9%.



A modo de ilustración citó que anteriormente en el país se producían 16 millones de pollos al mes y que ahora pasó 21.5 millones de pollo al mes. También que se producían 240 millones de huevos al mes y ahora son 350 millones de huevos al mes. En el caso del arroz, recordó que se producían alrededor de 13 millones de quintales y ya va por 14.5 millones de quintales de arroz. Según sus palabras, la cantidad de víveres y vegetales también ha aumentado de manera significativa.



Al explicar por qué se ha importado arroz cuando la producción ha aumentado, sostiene que la razón es porque el consumo ha subido de 900 mil quintales a 1.3 millones de quintales. “Y hay que tener una reserva porque el arroz es un producto realmente de primera necesidad y es un producto político”, resalta.



“Cuando tenemos el privilegio de producir el 90 % de lo que nosotros nos comemos, yo creo que debemos dar las gracias a Dios porque da hasta para exportar. Nosotros estamos exportando excedentes, por ejemplo a Cuba, a Haití y a otras islas y eso demuestra que el productor dominicano se ha desarrollado y es en base a la confianza y a los financiamientos que se han aumentado”, destaca.

Transformación del Mapre posiblemente no se ejecute



En septiembre del año pasado, el presidente Luis Abinader presentó la segunda reforma para la unificación de ministerios y otras instituciones estatales, con el objetivo de continuar la reestructuración y racionalización de la administración pública.



En ese momento, el mandatario anunció que el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) sería convertido en un Secretariado Administrativo bajo la Presidencia.



Sobre este particular, Andrés Bautista aclara que esto posiblemente no se ejecute, debido a que las funciones de esa institución son inmodificables. Precisa que lo que sí está en estado de avance es la fusión del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda.

“Hay que gobernar y hacerlo bien”

El ministro Administrativo de la Presidencia afirmó que la mayor responsabilidad que tienen el Gobierno y el PRM es la tarea “de gobernar y hacerlo bien”.



Reflexionó que cada día gobernar se hace más difícil y complicado, ya que en el contexto actual se cuenta no solo con las influencias internas, sino con las que llegan de un mundo en convulsión.



“Hay que revalidarse como se ha revalidado el Gobierno en el año 2024. En la actualidad, el PRM tiene un gran reto y el gran reto es de ser un partido que funcione correctamente, pero que gobierne a la vez. Nuestro deber es consolidar lo que es la institucionalidad porque un partido que no funcione de manera institucional, que no se respeten los estatutos, que no se respete la ley, es un partido que no llega lejos”, dijo el funcionario nombrado en julio de 2024 y quien ostenta la Presidencia Ad Vitam del PRM.

