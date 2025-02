Mived se propone construir otras 9 mil unidades y entregar importantes proyectos; Familia Feliz pasará a esta entidad

En los últimos cuatro años, el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), ha entregado 9 mil nuevas viviendas de bajo costo a la ciudadanía y ha intervenido otras 51 mil con mejoras significativas que hacen de estas un lugar digno para vivir.



En voz del propio titular del Mived, Carlos Bonilla: “Estamos hablando de una inversión cuantiosa” destinada a estos programas orientados a reducir el déficit habitacional y a la vez cumplir el sueño de una población de bajos ingresos de tener su primer techo.



En su participación en la Entrevista Especial elCaribe-CDN, el funcionario reveló que la inversión realizada en el último cuatrienio a través de los Programas Mi Vivienda y el Plan Dominicana se Reconstruye ronda los 40 mil millones de pesos. Basado en estos números, y tras destacar el impacto de estas iniciativas dijo con firmeza: “Nosotros somos el gobierno que más ha hecho para reducir el déficit habitacional de la historia de la República Dominicana”.



Agregó: “Todos esos proyectos en cuatro años representan casi el 1% del Producto Interno Bruto. Son proyectos que dinamizan mucho la economía porque también requieren de mucha mano de obra”.



De manera que si contamos con que el déficit habitacional es de 1.4 millones de viviendas y sumamos las 51 mil casas reparadas y las 9 mil construidas, hablamos de que eso representa más o menos un 0.4% del déficit, sostuvo el ingeniero.



“Es un gran número nominal impactado en cuanto al déficit de viviendas. Ningún gobierno siquiera se había acercado a reparar 50 mil viviendas en cuatro años. El gobierno que más había reparado quizás reparó en los cuatro años menos de 10 mil viviendas”, aseguró.



En cuanto al alcance e impacto en la calidad de vida de la gente, resaltó que el Programa Mi Vivienda, ha beneficiado a 35 mil personas con la entrega de 9 mil casas nuevas con sus títulos de propiedad. “Eso no incluye otros programas del Gobierno que también construyen viviendas nuevas”, señaló.



En atención a las 51,872 viviendas mejoradas, precisó que fueron 202,000 ciudadanos beneficiados a través del Plan Dominicana se Reconstruye.



“Eso también contribuye a reducir el déficit habitacional, porque la mayor cantidad de viviendas donde la gente se muda son viviendas que se construyen de una manera informal. Entonces esas viviendas son deficitarias porque no tienen todos los componentes que debería tener una vivienda para que sea digna. Entonces, a través de esos dos programas, Dominicana se Reconstruye y Mi Vivienda, nosotros hemos sido el gobierno que más ha hecho para reducir el déficit habitacional”, subrayó.

Ney García, Danny Santos, Katherine Hernández, Nelson Rodríguez, Carlos Bonilla, Alba Nely Familia, Julissa Céspedes y Federico Jovine.

El Gobierno da 60 y la gente 40



En el caso de las nueve mil viviendas entregadas, indicó que se da una metodología interesante “porque el Gobierno no tiene que poner todo el dinero, pone un 60% y el otro 40% lo pone el cliente a través de un préstamo”.



“Eso hace que lo que pagaba una persona de alquiler, lo pueda utilizar para pagar una vivienda y así podemos hacer más viviendas para más personas. Y la cobranza ya depende del banco. Antes, eso lo hacía el Invi, pero no cobraba todo el dinero, cobraba muy poco. Entonces no se podía contar con ese dinero para hacer más viviendas. O sea que es una metodología interesante y con eso se han logrado números históricos”, puntualizó Bonilla.



Preguntado sobre la participación del sector privado, subrayó: “Los diferentes programas que se han creado son, de alguna manera u otra, una alianza público-privada donde el Gobierno, por ejemplo, pone el 60% del valor de la vivienda, pero el sector privado, los mismos adquirentes, ponen el 40%”

En la entrevista, Bonilla reconoció que después de la pandemia los precios de los insumos de construcción aumentaron de manera desproporcionada.



Precios crecen más que los sueldos



“Entonces es un tema, porque hacen que en las viviendas, el precio crezca más rápido de lo que crecen los sueldos. Entonces, cada vez más personas no pueden acceder a esas viviendas (del sector privado) que quizás antes podían. Y también el tema de la tasa de interés ha afectado de manera significativa la mensualidad que la gente tiene que pagar al banco”, significó.



Justo por esta situación: “El Gobierno debe destinar una gran cantidad de recursos del presupuesto nacional para poder llegar a esa masa crítica que no puede llegar a la vivienda más barata que existe en el mercado. Entonces, el Gobierno tiene que, a través de subsidios, ayudar a esas personas a que tengan su vivienda y eso cuesta mucho dinero”.

Carlos Bonilla junto a los viceministros del Mived Danny Santos y Ney García.

Contemplan subsidio para alquileres



Ante el fracaso de la reforma fiscal, el funcionario afirma: “Tenemos que ponernos creativos”. Desde su óptica, la metodología más barata quizás sea subsidiar los alquileres.



Puntualmente plantea “que el gobierno subsidie una parte de los alquileres, porque no hay que dar una gran cantidad de dinero de inicial para comprar la vivienda, sino que tú haces un contrato de alquiler y empiezas a pagar una mensualidad, el Gobierno te subsidia una parte de ese alquiler y así constructores pueden destinar proyectos enteros a solamente alquileres”.



No obstante, dijo que para que esto funcione habría que reformar la Ley de Alquileres,“ para que cuando una persona incumpla con ese contrato, entonces se pueda disponer de ese inmueble de una manera más efectiva, porque ahora la gente, los inversionistas temen en hacer esos proyectos, porque el inmueble o la propiedad está en riesgo de no poder disponer de ella si las personas no pagan”.



Heredará programa Familia Feliz



Abordado sobre las proyecciones, Bonilla reveló que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones heredará del Ministerio de la Presidencia el programa habitacional Familia Feliz.



Señaló que a través de los programas Mi Vivienda y Familia Feliz, el Mived planea en lo que queda de gestión construir una cantidad similar a la entregada en estos últimos cuatro años, que fue de 9,000 viviendas. Además de continuar con el plan de mejora de casas a través de Dominicana se Reconstruye.

Ministro de la Vivienda destaca impacto de proyectos habitacionales.

Cárcel Las Parras lista para este año



Preguntado sobre las prioridades del Mived en cuanto a los proyectos de edificaciones, el titular informó que se “trabaja duro” para entregar la primera etapa de la cárcel Las Parras en mayo y completar la entrega del centro penitenciario antes de finalizar este año.



Acerca de los vicios presentados, dijo: “Probablemente si nosotros hubiéramos diseñado ese proyecto desde el principio no hubiéramos elegido ese lugar por las condiciones adversas del suelo. Pero ya que la inversión está ahí, nosotros hemos tomado las previsiones y las recomendaciones de los especialistas para poder hacer que esa edificación funcione”.



Otros de los proyectos pendientes de entrega son el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en Barahona; y el Centro Correccional y de Rehabilitación Pedro Corto, en San Juan.



Sobre la cárcel que se levanta en San Juan, destacó que es: “Un buen ejemplo de esa obra que se percibe está a punto de terminar, pero en realidad cuando tú revisas, tiene problemas y tiene que asegurarte de resolverlo. Cuando nosotros la fuimos a revisar, hay varios edificios ahí que hay que tumbar porque no están bien hechos. No tienen las zapatas adecuadas, no tienen las previsiones estructurales adecuadas, y ya que nosotros estamos involucrados en el proyecto, tenemos que cuando lo entreguemos, asegurarnos de que se pueda utilizar de manera segura”.

Funcionarios del Mived comparten con ejecutivos y periodistas de Multimedios del Caribe.

Etapa 3 Ciudad Sanitaria para este año

Al retomar el tema de las obras priorizadas para entrega, Carlos Bonilla mencionó la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, que es un proyecto heredado de la pasada gestión gubernamental, compuesto por tres hospitales. Los dos primeros ya están en funcionamiento y el tercero, el funcionario estima que será entregado en agosto de este año. Entre las obras en construcción figuran 17 proyectos de salud y cuatros centros universitarios regionales-UASD, en Santiago Rodríguez, Neyba, Santo Domingo Este y Cotuí. En el catálogo de obras entregadas, resaltan tres centros universitarios regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Baní, Azua y Hato Mayor. El ministro de la Vivienda destacó que hasta el momento, la institución entregó siete hospitales, once centros de diagnósticos y atención primaria, una unidad de hemodiálisis, una unidad oncopediátrica y un centro psicosocial.