Email it

El país tendrá este año cerca de 1,700 megavatios; en paralelo se instala energía de medios convencionales

República Dominicana dará un salto importante este año cuando complete más de mil megavatios de instalación de energía renovable, informó ayer el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.



En el período comprendido entre el año 2007, cuando se aprobó la Ley Incentivos a las Energías Renovables -57-07-, y agosto de 2020, se colocaron alrededor de 500 o de 600 megavatios en el sistema, calculó el funcionario, lo que está muy lejos de los 1,600 megavatios que se tendrán al final de este 2023.



Eso que plantea Almonte es parte del inicio de una transformación revolucionaria en aspectos estructurales del sector eléctrico y energético en general que lleva la administración de Luis Abinader.



“Las renovables dejaron de ser un tema curioso, solar, eólico o de biomasa; las renovables en República Dominicana comienzan a ser un aspecto fundamental del parque de generación eléctrica, en dos caminos”, expuso.



Y uno de esos caminos lo señaló a través de la aritmética: “Que tengamos esos megavatios disponibles significa la reducción galopante de la dependencia de combustibles fósiles y un paso significativo en la dirección estratégica de seguridad energética, que es hoy el paradigma fundamental en el mundo entero… Garantizar la seguridad de abastecimiento en un país que no tiene petróleo, ni carbón ni gas natural y que está en una dinámica económica que requiere de energías estables y suficientes. Tiene que conseguirlas por cualquier medio”, planteó.



Por eso, según su punto de vista, la terminal de gas en el norte tiene un valor estratégico, porque significa que el país va a tener dos vías (la del este del país y la del norte-Cibao) para recibir gas natural y distribuirlo.



En respuesta a preguntas formuladas por los directores de CDN37 y elCaribe, Alba Nely Familia y Nelson Rodríguez, respectivamente, el funcionario de Energía y Minas resaltó que la nueva generación con las plantas térmicas y las renovables significa un cambio en el perfil de la composición de la generación eléctrica en la República Dominicana. En la entrevista también estuvieron la periodista Julissa Céspedes, del canal televisivo; Héctor Linares, subdirector de elCaribe; Héctor Marte, jefe de Redacción de Apertura; Dalton Herrera, coordinador de la parte digital y el autor de este escrito.



“Hay que decir que eso se ha puesto en marcha ahora, en este gobierno, pero además de eso nosotros hemos hecho las modificaciones institucionales y otras las tenemos en curso”, indicó.



Citó, a modo de ejemplo, que el Gobierno hizo aprobar una ley que formalizó la Central Termoeléctrica Punta Catalina como una empresa de generación formal apoyada en una ley.



“Eso significa un paso serio en términos institucionales de organización del sector eléctrico, en donde el sector público participa en el sector eléctrico, pero con formalidad, porque él no puede hacerlo de otra manera”, sostuvo.



Otro punto que resaltó fue haber logrado la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), gracias a lo cual el Gobierno se ahorró en poco más de un año alrededor de RD$3,056 millones.



Almonte es un conocedor del mundo eléctrico, lleva años lidiando con él y ayer se movió sin problemas por uno y otro tema en la entrevista especial de elCaribe-CDN. Aseguró que desde hace buen tiempo el sistema eléctrico está estable en cuanto al servicio, que se ha mantenido los dos últimos años ofreciendo abastecimiento en el orden del 98 % y el 99 %, contrario a como fue quince o dieciséis años antes, cuando apenas se suministraba entre el 78 % y 86 % del servicio.



Eso indica que la gestión de 2020 a la fecha tiene una tasa más baja en número de horas de interrupciones eléctricas, de acuerdo con los números oficiales que ofreció. Los esfuerzos para que el país tenga un sistema energético más robusto traspasan las fronteras nacionales. El ministro Almonte informó que sostuvo la semana pasada contactos puntuales con empresas de elevado renombre en Corea del Sur.



“Mi presencia en la delegación que recientemente visitó Corea se debió, no solo, pero sí principalmente, a encuentros e iniciativas que estamos poniendo en marcha con dos grandes empresas energéticas coreanas, que son a la vez mundialmente famosas. Una de ellas es la gran empresa SK, que es de las principales de esa nación en generación eléctrica, así como en la comercialización de gas natural. Esa firma tiene, incluso, propiedades e instalaciones de gas natural en Houston, Estados Unidos, para vender particularmente al mercado americano y al mercado global”, indicó.



Resaltó que la empresa tiene gran experiencia en la instalación de centrales térmicas basadas en gas natural de avance y modernismo. El ministro se acercó a ella porque ha mostrado interés en la República Dominicana y que incluso participó en la licitación de Manzanillo y quedó en segundo lugar, pero aun así quiere explorar las posibilidades de realizar instalaciones en suelo dominicano, particularmente en lo referente a instalaciones de terminales de gas natural.



“Se está explorando cuáles facilidades y cuáles posibilidades hay de que eso sea factible. Hay muchos esquemas, pero se está en esa conversación”, expuso.



Transmisión, generación…



El segundo encuentro que sostuvo el ministro dominicano de Energía y Minas en Corea fue con Korea Electric Power Corporation, más conocida como Kepco o Hanjeon, la firma eléctrica más grande de esa nación asiática, responsable de la generación, transmisión y distribución de electricidad y el desarrollo de proyectos de energía eléctrica, incluidos los de energía nuclear, energía eólica y carbón.



Almonte resaltó la eficiencia extraordinaria de esa empresa, que tiene pérdidas comerciales (de facturación, cobros, etcétera) por debajo del uno por ciento (apenas cero punto y algo). Se le considera una de las más eficientes del mundo en materia de distribución eléctrica.



Kepco ha participado en algunos proyectos que ha financiado el Banco Mundial y otros organismos internacionales de ayuda para el sector distribución de República Dominicana. Por consiguiente –dice Antonio Almonte- conocen del sistema de distribución en este país.



“Nosotros fuimos invitados a conocer su centro de operación en Seúl y también estuvimos explorando la posibilidad de una cooperación de Kepco con el Gobierno dominicano para la eficiencia y los cambios que se necesitan en el sector de distribución eléctrica en este país”, expuso en la conversación.



Y agregó que el gobierno de Luis Abinader está comprometido con dar un ejemplo en lo referente al sector de distribución eléctrica en el territorio nacional. “Entre otras cosas, nosotros estamos en ese diálogo. Lo que hicimos en esta visita (a Corea del Sur) fue formalizar una vía de exploración conjunta para ver los alcances de la cooperación energética, que podría hacer el gobierno coreano a través de esas empresas con el Gobierno dominicano. Por un lado en generación y gas natural y por otro lado en distribución de electricidad”, apuntó.



Mirada a un lustro



Antonio Almonte da como un hecho que dentro de cinco años el sector eléctrico será con una gran participación de renovables, con una gran participación de baterías (de litio), con un crecimiento extraordinario de paneles solares en las casas. “Lo que estamos viendo es que República Dominicana va a tener una gran presencia de paneles solares sobre las casas y a eso tienen que ajustarse las empresas distribuidoras”, sostuvo.



Que se tengan esos paneles que refiere el ministro, significa que se consume energía de sol, pero también se puede consumir de las redes (eléctricas) o verter en esas redes. Las empresas distribuidoras de electricidad tienen que hacer las instalaciones de los medidores dimensionales y ajustar sus sistemas para cobrar. Son cambios importantes que se vienen produciendo.



Se están dando los pasos para que paralelamente a cada nuevo proyecto de renovable se cuente con un sistema de baterías de acumuladores o almacenamiento de energía que va a representar una contribución a la estabilidad del sistema de transmisión. Eso, de por sí, significa una ganancia, aporta a la estabilidad del servicio. La introducción de las baterías, que es una decisión tomada para cada proyecto de renovable garantiza la estabilidad del servicio y que energía renovable barata puede ser colocada después a la red.



Paralelamente a eso se está haciendo la instalación de energía basada en medios convencionales, como plantas de gas natural y plantas de energía de sistemas duales de fuel oil y gas natural.

Miguel Ángel Díaz, Alba Nely Familia, Manuel Estrella, Antonio Almonte, Nelson Rodríguez, Julissa Céspedes y Martín Polanco. Almonte fue acompañado por los viceministros Rafael Gómez y Miguel Ángel Díaz. El ministro se refirió a las medidas que debió tomar el gobierno por la situación externa. Invitados y los ejecutivos y periodistas de elCaribe y CDN compartieron un almuerzo.

¿Cuál es el nivel máximo de renovable?

En otra parte de la conversación, el ministro de Energía y Minas se refirió a un reglamento que se está trabajando en el Gobierno y que propone la obligación de remunerar el servicio de baterías de litio. Es decir, que si alguien tiene un proyecto de energía solar, va a vender electricidad y colocó sus baterías, entonces el precio que va a cobrar es el precio de la electricidad, más unos centavos por la batería.

“El precio que se va a pagar, eso lo fijará la Superintendencia de Electricidad en un estudio particular. Pero lo importante es que tengamos el reglamento que establece la remuneración de las baterías. A Antonio Almonte se le preguntó cuál es el porcentaje máximo de energía renovable que se recomienda tener en este país, tomando en cuenta lo riesgoso que podría ser depender demasiado de la generación con sol y viento, por ejemplo, dada la intermitencia en épocas de lluvias o algunos fenómenos naturales. Parte de su respuesta fue esta: “Sabemos que tenemos como meta que en el año 2025 la energía demandada en el país debe ser de 25 por ciento de renovable. Y cada nuevo proyecto debe tener incluido el sistema de baterías (…)”.

Son logros…

Los costos operacionales actuales de las distribuidoras, con respecto a cuando llegamos se han reducido de forma importante”.

Nómina en las EDE

El monto de la nómina en las empresas distribuidoras eléctricas se ha reducido y el número de empleados es mucho menor”