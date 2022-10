Dijo que contrató una compañía que realizará una auditoría adicional a los equipos del voto electrónico del PLD

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que ganará “mucho a poquito” la consulta para la escogencia de la candidatura presidencial de la organización pautada para el 16 de octubre de este año. Igualmente, aseguró que más del 80% de la población lo identifica.



“Hemos recorrido cada rincón del país, hemos tocado la puerta a todos los líderes del PLD, a sectores sociales, líderes comunitarios, y eso nos permite el crecimiento que necesita el Partido de la Liberación Dominicana; es cierto, nosotros también es la primera vez que hemos aspirado a un cargo nacional, por tanto, conocidos en este país son los que han sido presidentes de la República, o vicepresidentes, en el caso nuestro, más de un 80% tiene conocimiento de quien es Abel Martínez”, aseguró.



Martínez expresó que tiene plena confianza en la comisión nacional organizadora de la consulta interna. “Nosotros no dejamos ningún cabo suelto, estamos muy al tanto de cada detalle que sucede, las medidas que se toman, los equipos electrónicos que se habrán de usar, las auditorías correspondientes que hay que hacerles a los equipos, nosotros, sin descuido, sin fallos, nosotros estamos atentos a todo, pero sobre todo prevalece la confianza”, afirmó el dirigente político.



Sobre la unidad, sostuvo que el liderazgo de la organización tiene plena conciencia de lo crucial que resulta para el éxito electoral.



“Habrá un aspirante que ganará y los otros cinco obviamente, le van a levantar la mano, nosotros estamos conscientes, estamos claros, estamos en armonía, nosotros estamos conscientes de que el 16 de octubre en la noche vamos a estar abrazados por una causa, la causa del pueblo dominicano para cambiar este rumbo errático que lleva el Gobierno”, dijo.



Martínez participó en la entrevista especial de elCaribe y CDN encabezadapor el director de este diario, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nelly Familia, el jefe de redacción de elCaribe, Héctor Marte, y la comentarista de Despierta con CDN, Julissa Céspedes. Estuvo acompañado de los exsenadores, José Hazim Frappier y Carlos Castillo.



Martínez consideró como correcta la posición de los partidos que instan a su militancia a no involucrarse en la consulta del PLD. “Nosotros tenemos un padrón de más de seis millones, pero si hay alguien que está inscrito en un partido y también está en el PLD, se le ha permitido que vote”, explicó el dirigente del PLD.



Sostuvo que el PLD está en un proceso de transformación y renovación. “Hay una nueva militancia integrada con la experiencia de políticos y activos dentro del PLD que han hecho historia positiva, se trata de integración, no de sustitución y a lo que apostamos es que un PLD renovado tome las riendas del país en el 2024”, expuso Martínez.



Sobre el papel del presidente de la organización, el expresidente Danilo Medina, dijo que tiene una función especial. “El presidente del partido ha dado muestras, en hechos no solo en palabras, de su neutralidad y de ser garante de un proceso transparente”, comentó.



Sostuvo que todos han estado en contacto con las comisiones de estrategia y de seguimiento y estamos muy conformes con el papel que está jugando la Dirección de la organización.



“Ya se hicieron dos auditorías que el partido comisionó, pero para garantizar mayor transparencia se nos ha permitido a los aspirantes a que contratemos una compañía que está dando seguimiento a todos los aspectos tecnológicos, estamos confiados y estamos en ese proceso, ya se está concluyendo en ese proceso de auditoría, el protocolo de seguimiento, desde la votación, y luego la transmisión de datos”, explicó.



“Hay más de 2 millones de ilegales”



El también miembro del Comité Político del PLD abordó el problema que representa para la República Dominicana la crisis haitiana. Sostuvo que se necesita un plan que responda al problema más allá de hechos momentáneos.



“República Dominicana es una víctima, pero no hemos hecho nada para evitar que esos problemas caigan en República Dominicana, entendemos que hay que ayudar a Haití, que junto a la comunidad integrarnos para que ayudemos a Haití, pero en su territorio, actualmente hay más de dos millones de ilegales haitianos y esa es una carga que el presupuesto nacional no la aguanta”, advirtió.



Sostuvo que son una carga para el país porque no pagan agua, ni luz ni tampoco impuestos.



“Lo primero que hay que hacer es identificarlos, ahora de diez parturientas en hospitales ocho son haitianas y se quedan aquí sin regulación, también se debe terminar con las mafias en la frontera, mafias militares que les va muy bien, pero eso no puede seguir”, dijo.



Agregó que además se necesita voluntad y carácter para enfrentar ese problema. “Se necesitan pantalones para decir ya basta, y ya basta que dominicanos también estén usando el problema haitiano para lucrarse y perjudicar a la República Dominicana, y el que no esté legal que sea deportado”, sostuvo.



Sobre la construcción del muro en la frontera dijo que lo que se construye es “una vallita” que no detendrá la migración haitiana ilegal. Martínez agregó que ahora se impone no solo no dejar entrar ilegales, también deportar los que ya están ilegalmente en el territorio.

Julissa Céspedes, Héctor Marte, Carlos Castillo, Manuel Estrella, Abel Martínez, Félix García, Nelson Rodríguez, Yanessi Espinal y José Hazim. Abel Martínez, Josecito Hazim y Carlos Castillo. Martínez compartió con ejecutivos y periodistas de multimedios de elCaribe y CDN. El aspirante presidencial, durante la entrevista en Despierta con CDN.

“Santiago es modelo porque cada centavo ha sido bien invertido”



El también alcalde del municipio de Santiago sostuvo que lo más importante para un ciudadano son los resultados de la gestión de gobierno, sea local o nacional.



“Que ese dinero se traduzca en realizaciones, pero este gobierno es eficiente en recaudaciones, usted ve todas las semanas un titular de que impuestos internos ha aumentado sus recaudaciones, la Dirección General de Aduanas rompe récords en recaudaciones en favor de las finanzas públicas, pero usted no ve eso traducido en obras, en oportunidades, en bienestar, la delincuencia crece más, cada día ve que nuestra frontera es más descuidada, el problema que significa Haití, el pueblo lo que quiere es resultados”, apuntó el dirigente del PLD.



Puso como ejemplo, que en el 2016, Santiago fue declarado en emergencia sanitaria y que a su llegada la convirtió en una ciudad modelo.



“Santiago era un desastre, primera vez que yo he escuchado que una ciudad haya sido declarada de emergencia sanitaria, y llegamos allí a trabajar con eficiencia, con amor, y Santiago tiene cinco años siendo modelo de eficiencia de gestión no solo en República Dominicana, también en América Latina y el Caribe”, sostuvo.



Afirmó que todos los parques han sido recuperados igual que las instalaciones deportivas.



“Todo eso ha cambiado, Santiago hoy en día según los datos del Banco Central, es de las ciudades con mayor desarrollo, la que más tributa, es de los mejores centros hospitalarios, la producción, Santiago es modelo de gestión, porque cada centavo ha sido invertido de manera exitosa”, apuntó el funcionario municipal.



Apostará por políticas sociales



El aspirante a la candidatura presidencial del PLD consideró que hay una gran deuda social con el país y que por eso es necesario desarrollar política sociales para los más vulnerables.



Abel Martínez dijo que la inclusión es un tema pendiente para las personas con discapacidad. “Nuestro sistema educativo no está adecuado para recibirlos, recibo muchos testimonios de impotencia porque no pueden llevarlos a la escuela”, dijo.



Abel Martínez expuso que es necesario generar mayor conocimiento sobre las personas con discapacidad.

“Contamos con el 75% de la estructura”

El aspirante a la candidatura del PLD afirmó que cuenta con el 75% de la estructura partidaria y que eso le garantiza una amplia ventaja en la contienda interna. Cuestionado sobre el porcentaje que obtendría en las votaciones dijo que sería 80% y que el 20% “será repartido entre varios”. Dijo que en el Comité Central cuenta con 570 de la matrícula lo que representa el 59.25%. De 59 diputados afirmó que 41 lo respaldan, lo que representa el 69.5%, En cuanto a las alcaldías, de las 58 que tiene la organización, tiene 30, contra 14 de Francisco Domínguez Brito y tres con Margarita Cedeño. En cuanto los directores de distritos, informó que tiene 76 frente a ocho de Domínguez Brito y dos de Cedeño. Entre los regidores del PLD, el expresidente de la Cámara de Diputados, dijo que de 421, cuenta con 235, Francisco 71 y Cedeño 37. Entre los presidentes del PLD dijo que 99 lo apoyan, frente a 41 de Francisco y 19 Margarita.

Candidatura

Yo nunca he aspirado a nada de vicepresidencia; fui presidente de la Cámara de Diputados, no vicepresidente, soy alcalde, no vicealcalde”