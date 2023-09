De aquí a febrero del 2024, Obras Públicas entregará 212 obras; habrá completado 512 en casi tres años

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estará inaugurando o entregando 212 obras entre este mes de septiembre y febrero del año 2024 para el uso de las distintas comunidades.



En términos generales (desde agosto de 2020 hasta el segundo mes del año entrante) en la administración de Luis Abinader, con Deligne Ascención al frente del citado ministerio, se habrán entregado 512 obras, y al cierre de la gestión completa de cuatro años de gobierno el total será de 600.



A la fecha, la gestión del ministro ha pagado más RD$70,000 millones por ejecución de proyectos. A eso hay que adicionar otros fondos pagados vía RDVIAL. Solo el año pasado, según cifras oficiales, se pagaron RD$35,000 millones.



En lo que va de 2023, se han saldado RD$17,000 millones (de fondos internos); si se agrega lo de RDVIAL, totalizan unos RD$25,000 millones.



Entre las obras que se entregarán figura la entrada a Santiago de los Caballeros (los trabajos que allí se realizan), conjuntamente con el puente de Pontón, Las Carreras (en Santiago), el Puente Cangrejo (en Puerto Plata), la prolongación de la Avenida Hípica (en Santo Domingo Este), la carretera Ocoa-Rancho Arriba y la ampliación de la autopista San Isidro o Rafael Fernández Domínguez, entre otras, informó el ministro Deligne Ascención, en la Entrevista Especial elCaribe y CDN.



Explicó que en lo referente a los trabajos en San Isidro, ha habido consenso con los moradores y las juntas de vecinos, respecto a lo que se realiza en esa zona geográfica, y lo propio con los comerciantes. “Se ha colocado allí orden y disciplina; era una vía solamente de dos carriles y estamos llevando ocho carriles con cruces controlados a través de sistemas de semáforos y puentes peatonales en algunos puntos”, indicó.



Dijo que la gente lo ha entendido, cuando se le ha explicado, y tomando en cuenta que es una zona que en Santo Domingo Este ha experimentado un extraordinario crecimiento.



Con Deligne Ascención el diálogo fue “largo y tendido”. Se habló de mantenimiento de calles, carreteras y caminos vecinales; se resaltó la importancia de las obras de infraestructura para el turismo, que es uno de los pilares de la economía dominicana, y se platicó, incluso, de política. Ascención es el secretario general del Partido Revolucionario Moderno –PRM- y uno de sus fundadores.



Dijo que el mantenimiento de las vías ha sido reforzado en la institución que dirige y se ha avanzado bastante en distintos aspectos, incluido el control de las malezas y el retiro de residuos sólidos. Sobre esta última parte, el funcionario llamó la atención de la ciudadanía, y lo hizo con sobrada razón: “En la Autopista Duarte diariamente nosotros colectamos entre 300 y 400 fundas de 55 galones de desperdicios que arrojan buena parte de quienes por allí transitan”.



Eso que plantea Deligne Ascención es más grave de lo cómo suena y parece. “Muchas de las obstrucciones al sistema de drenaje en las ciudades obedece a esa muy mala costumbre o a esa falta de civismo de muchos ciudadanos que arrojan lo que comen o cualquier desperdicio a las calles”, expuso.



Y agregó: “Hacemos un esfuerzo, pero ese esfuerzo será inútil si cada ciudadano no contribuye a mantener el ornato y el aseo de las vías”.



En la conversación, al funcionario público se le hizo referencia de varios casos en los que una parte de la gente tiene inquietudes, por trabajos que se realizan o por el proceso que llevan. Uno de ellos es el puente Sabaneta-La Vega, que conecta a Jamo-Cabuya-Villa Tapia.



El ministro garantizó que deberá estar para principio o final de octubre o principio de noviembre, considerando que se ha estado trabajando a un ritmo normal y se está en la etapa de finalización. “Se han vaciado las losas de infraestructura y solo quedan las de aproximación, que son las que se colocan en los aproches. En unos cuarenta o cuarenta y cinco días esta obra estará concluido”, expuso.



Rafael Espinal, Julissa Céspedes, Alba Familia, Nelson Rodríguez, Deligne Ascención, Manuel Estrella, Katherine Hernández y M.Polanco. El ministro Deligne Ascención en compañía de Roberto Herrera y de Rafael Espinal. En la entrevista se revisaron los tipos de proyectos del Gobierno para mejorar el tránsito. El ministro dijo en el encuentro que se ha transformado el entorno de la línea noroeste.

Cangrejo, Sosúa y Puerto Plata



En respuesta a preguntas formuladas, informó que el puente Cangrejo, que comunica Puerto Plata con Sosúa y Montellano, se estará entregando en diciembre y marcha a ritmo satisfactorio. Sobre trabajos que se realizan en Jarabacoa, provincia La Vega, resaltó que hace cuatro o cinco meses que se iniciaron unos trabajos de ampliación, sobre todo en las curvas. “Si por allí se transita, se puede ver el trabajo que se desarrolla, rompiendo las montañas. Esta obra no tiene más de seis meses”, apuntó.



Sobre la Circunvalación de Baní, en la provincia Peravia, Deligne Ascención dijo que continúa en desarrollo.



“Estamos hablando de casi veinte kilómetros de extensión. La estructura de la vía está lista en un ochenta por ciento. La parte más atrasada son los puentes y el distribuidor… Estamos en un proceso de licitación que deberá de adjudicarse las próximas semanas y la ruta de conclusión de esta parte que se ha licitado nueva (…)”, sostuvo.



Explicó que el contrato con el que se ha venido ejecutando la vía no alcanzaba para esos trabajos y se ha hecho una nueva licitación. “Hay una programación de siete u ocho meses, a partir de noviembre, que será la fecha de adjudicación”, agregó. Deligne Ascención es ingeniero civil, mucho antes del cargo que ostenta fue subsecretario de Infraestructura Escolar en la gestión de Milagros Ortiz Bosch en la Secretaría (actualmente ministerio) de Educación. También fue director de Tránsito Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional.



Ha sido constructor y consultor en el área privada, además de poseer especialidad en alta gerencia, en tránsito. Tiene una maestría en derecho internacional y realizó un doctorado en España.



Experiencia le sobra y si bien no hace alarde de ella, en cada una de las respuestas ofrecidas ayer lo dejó al descubierto. “La visión con que desarrollamos los proyectos tiene que ver mucho con el desarrollo del país”, expone, poco antes de que el director de elCaribe, Nelson Rodríguez, le formule otra pregunta.



“Por ejemplo, el presidente Luis Abinader ha definido a Pedernales como un polo de desarrollo turístico y estamos desarrollando toda la infraestructura vial que va a sostener este desarrollo. Estamos trabajando desde Cabo Rojo-Pedernales, en Pedernales-Enriquillo y Enriquillo-Barahona. Ya está en uso la circunvalación de Azua. Estará para el año entrante la de Baní”, expuso.



Ese circuito vial al que hace referencia el funcionario público, tiene que ver con el potenciamiento de Pedernales, como polo turístico.



“Lo mismo puedo decirte en otras obras, en otras vías. En Puerto Plata, a nuestra llegada concluimos los trabajos de las turística, pero además hemos estado en todo ese entorno, desarrollando un conjunto de obras que van a potenciar el turismo de montaña en toda esa parte de la cordillera septentrional. Entonces, es parte de la visión con la que se ejecutan los proyectos dentro del ministerio”, expresó.



En el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, el Gobierno, vía Obras Públicas, se mantiene una labor intensa que deberá conducir a un mejor funcionamiento del tránsito. En la Autopista Duarte –como tal- el organismo ha ido concluyendo. Una de sus etapas que probablemente concluya en diciembre o como tarde enero de 2024. Es la va desde Navarrete hasta Monte Cristi, en el norte del país.



La construcción de la Autopista Duarte en la República Dominicana tuvo lugar durante la intervención estadounidense en el país entre 1916 y 1924. Iniciada formalmente en 1917, se inauguró en 1922, conecta la capital, Santo Domingo, con la región agrícola más rica, El Cibao, en el Norte. Actualmente, se está desarrollando una extensa renovación de ella, resaltó Ascención.

Las 7S y la culminación de los trabajos

“Estamos teniendo la intervención más integral que se ha hecho de la Autopista Duarte en cien años, desde el kilómetro 9 hasta Monte Cristi, por su extensión. Estamos hablando de 260 y tantos kilómetros; iremos concluyendo por partes”, aseguró el ministro de Obras Públicas, cuando se le comentó sobre “ciertos niveles de complejidad” que posee la referida vía.



Esos niveles complejos que citó uno de los entrevistadores, están dados por el uso de los márgenes de la vía de comunicación terrestre, por algunos comerciantes, además de asentamientos que se han ido instalando.



Deligne explicó que de las 7S de La Vega hasta Santiago, la Autopista Duarte estará concluida en diciembre del año actual. Lo de “las 7S” es una referencia que se ha hecho conocida, por un negocio que lleva ese nombre. Está antes de llegar al centro de La Vega, si se viaja en dirección este-oeste (o de Santo Domingo a Santiago).