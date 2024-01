A un mes de ser realizadas las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y darse a conocer los controversiales resultados de esos comicios, el conflicto y la crisis interna en el gremio en vez de disminuir han aumentado.



Cada día que pasa, los excandidatos a presidir el CARD, Trajano Vidal Potentini y Yohan López, anclan más sus esperanzas de haber ganado las elecciones aquel 02 de diciembre de 2023, mediante el sometimiento de instancias y argumentos de defensa.



Fue en ese sentido que ayer, ante la sentencia que suspendió los efectos de la juramentación del presidente electo del Colegio de Abogados (CARD), Vidal Potentini, el titular saliente del gremio y defensor de éste, Miguel Surun Hernández, interpusieron una querella penal en contra del Tribunal Superior Electoral (TSE), por supuesta violación de la competencia de atribución contenida en el artículo 214 de la Constitución.



Con este recurso son seis los sometidos por las corrientes de la Alianza Rescate RD (pro-Vidal Potentini) y los perremeístas (pro-López) ante las altas cortes y el Congreso Nacional: tres en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) e igual cantidad ante el TSE, la Procuraduría General de la República (PGR) y el órgano parlamentario (uno por cada entidad). Para profundizar más sobre el tema, elCaribe conversó ayer con los dos excandidatos a dirigir el CARD, así como con el jurista Nassef Perdomo.



¿Qué dicen los entrevistados?



Tanto Trajano Vidal Potentini como Nassef Perdomo insisten en que el TSE no es competente para conocer amparos relativos a procesos electorales en asociaciones gremiales, en este caso el Colegio de Abogados. Se basan en el párrafo final del artículo 114 de la Ley 137-11, que “establece que los amparos electorales que involucren gremios deben ser conocidos por los tribunales ordinarios”.



“También el Tribunal Constitucional ha señalado que los derechos gremiales son civiles y no políticos (sentencia TC/0307/17). Es decir, que los conflictos que involucren esos derechos no son competencia del TSE”, sostuvo Perdomo.



De su lado, Vidal Potentini, quien reconoció que el conflicto en el Card se hace más profundo, acusó al TSE de minar y afectar el proceso.



“A todas luces resultaría inconstitucional cualquier proceso que lleve a cabo ese tribunal, toda vez que de entrada no es competente para tales fines. No es competente. Y el artículo 214 de la Constitución, de manera expresa, tasa lo que sería sus funciones y facultades con relación a los temas referido a lo contencioso-electoral, del acceso a cargos públicos, la Junta Central Electoral (…), nunca de un gremio”, justificó.



Agregó que a los gremios por ley, como el Colegio de Abogados, el de Notarios y otros, les corresponde al Tribunal Superior Administrativo emitir fallos al respecto. “Fuera de ahí cualquier otro gremio o asociación profesional que sea vía incorporación u ONG son competencia de los tribunales civiles”, argumentó.



Contrario a sus homólogos, Yohan López entiende que es legal la decisión adoptada el pasado viernes por el TSE, al dejar sin efecto jurídico, de forma provisional, la juramentación del candidato Vidal Potentini, quien la Comisión Nacional Electoral “erróneamente” proclamó. Manifestó que su principal contendor no obtuvo los votos necesarios, “pues anterior al inicio de la votación no existía alianza entre Diego José García (exrepresentante del PLD) y Vidal Potentini, violentando el principio de reclusión en procesos electorales”.



Cuatro de ellas fueron sometidas por el gremio

Yohan López sometió una instancia de medida cautelar precautoria ante el TSA para que se suspenda la “supuesta alianza el día de las votaciones” entre Trajano Vidal Potentini y Diego José García, “por ser contraria a las leyes de la entidad”; pidió la anulación de los resultados del escrutinio que dan ganador a su principal competidor. Luego, el Colegio de Abogados recusó al pleno que conforma el Tribunal Superior Administrativo por considerar que están “parcializados” en favor de López. Asimismo, los juristas Humberto Tejeda y Sardis Suero interpusieron una acción de amparo ante el TSE para que suspenda la juramentación de Vidal Potentini, la cual se hizo efectiva. Por otra parte, el TSA acogió la acción de amparo interpuesta por el Colegio de Abogados y ordenó el retiro de los agentes policiales de las instalaciones de este gremio, ocupadas “de manera ilegal e irregular” durante 23 días. También el Card apoderó al Congreso Nacional de una solicitud formal de destitución de los jueces del TSE, mediante el proceso de juicio político, por supuestas faltas graves cometidas contra la institucionalidad democrática en el país. Esto además de la querella penal ante la Procuraduría General de la República.