Biófincas impulsa el financiamiento verde en la Republica Dominicana

Montecristi, República Dominicana.- Reciente se llevó a cabo el Segundo Encuentro Internacional del proyecto BIOFINCAS sobre financiamiento y agricultura biodiversidad. Esta actividad, diseñada para desarrollar temas trascendentales en el ámbito del financiamiento y la agricultura sostenible, forma parte del proyecto que se implementará durante ocho años, impulsado por un consorcio de nueve organizaciones expertas en la materia.



El evento reunió a autoridades gubernamentales, productores agrícolas, distribuidores, cooperativas, sociedad civil e instituciones involucradas en el desarrollo de la cadena de valor agrícola. A través de diversas mesas de trabajo, los participantes abordaron la implementación de modelos de producción agrícola sostenible, con estrategias de comercialización que impulsan la transformación de los sectores agrícolas en México, Guatemala y República Dominicana.



Héctor Mella, director ejecutivo del Centro Naturaleza (CEDAE) expresó su satisfacción con los logros del foro: “Nos sentimos complacidos con las mesas de trabajo que logramos establecer en este evento, pues logramos consensuar ideas y propuestas sobre los desafíos en la financiación de la cadena de valor y los esfuerzos que conllevan la implementación de modelos para una producción agrícola respetuosa con la biodiversidad, resiliente y sostenible’.”



BIOFINCAS es un proyecto internacional conformado por diversas instituciones de investigación bajo la coordinación de OroVerde. Sus principales intervenciones se centran en la promoción de prácticas agrícolas respetuosas con la biodiversidad en las plantaciones de bananos, café y cacao, a través del desarrollo de capacidades y el acceso a soluciones de financiamiento de riesgos.



El foro concluyó con la presentación de ideas y propuestas enfocadas en adaptar las herramientas de financiamiento al objetivo de la agricultura biodiversa, un paso clave en la transformación de los sistemas agrícolas en México, Guatemala y República Dominicana.

Participante de Max Puig



El evento conto con la participación de Max Puig, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) de Republica Dominicana quien abordó el tema del financiamiento de biodiversidad en el país y las estrategias del gobierno, también participaron Jeremy Dávila y Angelita Santos, de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) quienes disertaron sobre los desafíos y oportunidades en el mercado de seguros agropecuarios en República Dominicana, asi como Martin E. Peña en representación de CONORYAQUE Y ADOBANANO y Gustavo Gandini por BANELINO quien presento los retos y desafíos sector bananero así como como Jeremy Dávila y Angelita Santos, de DIGERA quienes abordaron los seguros paramétricos para la biodiversidad en cadenas de valor.



El consorcio de BIOFINCAS está compuesto por nueve organizaciones sin fines de lucro e instituciones de investigación, todas reconocidas a nivel nacional e internacional por su experiencia en agricultura sostenible, conservación de la biodiversidad, herramientas financieras y de gestión de riesgos, fortalecimiento organizacional y desarrollo de cadenas de valor, consumo sostenible y acceso a mercados de nicho. Entre ellas se encuentran: OroVerde, Biodiversity International, Centro para la Educación y Acción Ecológica, Naturaleza, Inc. (CEDAE), Fundación Capital, Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), Munich Climate Insurance Initiative (UNU-MCII), Nuup, Pronatura Sur A.C., Südwind e.V., Thünen Institute y United Nations University – Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS).

Este encuentro propone fortalecer las iniciativas de financiamiento verde en la República Dominicana y posicionarse como una plataforma clave para abordar los desafíos climáticos desde la innovación y la cooperación internacional.

Por Arsenio Cruz