Brechas de Género en STEM y Propiedad Industrial: Desafíos para la Mujer Dominicana

Santo Domingo.- La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) realizó el panel “Brechas de Género en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM) en el marco de los retos y desafíos de la mujer en el ejercicio del derecho de la propiedad industrial (PI)”, con el propósito de destacar el valor de la mujer dominicana.

La Onapi se sumó a la celebración del Día Internacional de La Mujer con este evento, para destacar el valor de la mujer dominicana en el ámbito de propiedad intelectual e industrial. Asimismo, se enfocó en promover la equidad y el acceso a oportunidades para las mujeres, especialmente en PI.

El director general de la Onapi, Dr. Salvador Ramos, manifestó que, en las mujeres, si no hay empoderamiento no hay derecho y que los derechos no se otorgan sino que se arrebatan o se defienden. Dijo que las mujeres deben capacitarse y educarse, además de que la dedicación y la colaboración mutua son las que les permitirán destacarse en la sociedad moderna.

El panel estuvo encabezado por la rncargada de la Unidad de Género de la Onapi, Nieve Bastardo, quien enfatizó que, de 28,679 inventores en Patentes, el 17.84 % corresponde a inventoras y expresó que esto equivale a 5,117 mujeres en todas las solicitudes presentadas hasta la fecha en el departamento de Invenciones de la Onapi.

Además manifestó que, de un total de 30,364 inventores y diseñadores, el 18 % corresponde a mujeres, lo que equivale a 5,436 féminas, quienes han logrado incorporarse a la PI y contribuir al desarrollo social y económico del país.

La moderadora del panel y consultora en Género e Inclusión Económica, Catalina Gutiérrez, dijo que para lograr el empoderamiento en las mujeres se requieren diferentes autonomías y que dentro de esas están la económica, la física y la de las decisiones.

En el evento estuvo participando Bastardo, así como también las abogadas en Propiedad Intelectual, Lilly Acevedo y María del Pilar, quienes en el panel debatieron temas tales como sensibilizar sobre los desafíos particulares que enfrentan las mujeres en el ámbito de la propiedad industrial, así como también la importancia de la formación en los jóvenes en dicho ámbito.

Acevedo expresó que es importante que las mujeres tengan acceso a la formación y recursos necesarios para poder proteger sus creaciones e innovaciones a través de la propiedad industrial, lo cual entiende que es relevante para la economía a nivel nacional e internacional.

Por otro lado se habló sobre el Campamento Verano Innovador, desarrollado por la Onapi a través de la Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI), el cual se considera un proyecto de valor que motiva a los jóvenes de secundaria en las carreras STEM, puesto que difunde la importancia de inclinarse hacia las mismas.

La actividad se llevó a cabo en el auditorio Dr. Víctor Villegas de la Onapi, con el propósito de destacar el impulso de los valores de la mujer en la propiedad industrial y profesionales de las carreras STEM.