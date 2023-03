Email it

Hoy respondemos a una pregunta que nos realizaron vía nuestras redes sociales. Y es que un señor pregunta si su hijo, que es Ciudadano, puede peticionarlo, o sea, ¿si a través de él puede legalizarse dentro de Estados Unidos (EE.UUU)? Bueno. Tenemos que decir sí y no, dependiendo de las circunstancias.

En el caso de que un padre o una madre de un ciudadano haya entrado a los Estados Unidos con una visa de No inmigrante, por ejemplo, con una visa de turista, y haya acumulado presencia ilegal, vamos a suponer que el hijo tuvo que alcanzar la mayoría de edad para peticionarlo, dígase 21 años, y en todo este tiempo el padre o madre ha estado sin estatus, tan pronto el hijo deposite la petición, pues el progenitor va a poder legalizar sin ningún tipo de problema, y esa presencia ilegal va a ser perdonada.

Sin embargo, si la persona está dentro de EE.UU. y entró de manera irregular, dígase por la frontera o por las aguas cercanas, no va a poder hacer un proceso de regularización. Esto porque los estándares de los perdones de presencia ilegal, no aplica tener un hijo ciudadano.

El estándar en un perdón de presencia ilegal es que cause un hardship, cuya traducción al español sería como un dolor o daño tan grande al esposo o padres residentes o ciudadanos. Si ven, para la presencia ilegal no calificaría si la persona que no fue perdonada fuera un hijo.

Lamentablemente los padres no podrían hacer lo que es un perdón de presencia ilegal porque no cumplen con el estándar que actualmente tiene la legislación.

Entonces, obviamente si un hijo ciudadano deposita una petición en favor de un padre que está irregular en Estados Unidos y que entró por la frontera u otra forma, pues el proceso o petición va a ser aprobada porque la relación filial existe, pero lamentablemente en la fase se aplicación de Residencia se va a quedar estancado porque el padre no calificaría para el estándar de perdón de presencia ilegal.

Evidentemente si el padre va y se retira al país de origen y cumple con la penalidad que es de 10 años, usualmente, digo usualmente porque si la persona ha tenido otras infracciones puede ser que la penalidad sea de 20 años para el perdón.

En ese caso, la persona podría hacer proceso fuera de los Estados Unidos. El hijo hace la petición y luego de que el padre haya cumplido con su penalidad entonces podría entrar al país.

Evidentemente si el padre está fuera de EE.UU. y no tiene ningún problema de Migración, ejemplo, que no tiene ninguna penalidad que cumplir, entonces puede hacer su proceso sin ningún inconveniente también fuera del país. Usualmente este proceso se utiliza cuando los padres o no tienen un visado o tienen procesos que cerrar en su país de residencia antes de migrar hacia Estados Unidos.