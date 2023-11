Caribe Migración: ¿Qué se necesita para ser un Patrocinador?

En el día de hoy vamos a hablar sobre el Patrocinador. Esta persona a la que también se le llama Affidavit o Fiador ¿Quién es? Pues, en principio siempre va a ser el Peticionario en un proceso de Petición Familiar. El peticionario siempre va a ser el Patrocinador, independientemente de que califique o no como tal para ser el patrocinador de esta persona inmigrante que viene a los Estados Unidos.

Vamos a someter siempre la información financiera del Patrocinador así como el formulario I-864, esto como les menciono antes, independientemente de que califique o no y se necesite de un co- patrocinador.

En el caso de que se necesite un co-patrocinador, igualmente vamos a someter la documentación financiera y el formulario I-864 a menos de que esta persona viva en la casa del peticionario, entonces se necesitaría de otro formulario.

¿Cuáles serían estas documentaciones financieras? Lo primero que siempre se va a necesitar tanto de un Patrocinador como de un co-Patrocinador son los documentos financieros, estos en principio serían los reportes de los impuestos que hace la persona.

Con este reporte de impuestos miramos cuál es su ingreso. Igualmente se van a necesitar todos los documentos que han sido adjuntados en ese reporte financiero para mirar si la persona tiene ingresos adicionales, si la persona tiene bienes. ¿Por qué es importante mirar los bienes? Porque puede ser que éste Peticionario no necesite de un co-Patrocinador si tiene bienes.

¿Qué tipo de bienes? Serían Bienes Muebles y Bienes Inmuebles. Tales como por ejemplo dinero ahorrado, carros, un barco, si la persona tiene certificaciones de depósitos, si la persona tiene una casa, aún cuando no esté completamente pagada también se puede usar, todo eso puede hacer que el Peticionario no necesite de un co- Patrocinador.

También es importante saber ¿Cuál es el ingreso mínimo para verificar si una persona califica o no califica como Peticionario? para eso entonces el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Homeland Security todos los años emite el formulario I-864p (letra p) que establece cuál es el ingreso mínimo de una persona para saber si una persona califica o no y esto siempre va a depender del tamaño de la familia.

Actualmente el ingreso mínimo para una familia de dos personas es de 24,650 dólares y esto va incrementando unos 6.500 dólares por persona que se vayan añadiendo a este grupo familiar.

