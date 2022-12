Email it

Hoy tratamos el proceso de Naturalización. Muchas personas me preguntan cuántas veces pueden aplicar a la ciudadanía a través del proceso de Naturalización.

Realmente no existe una cantidad de veces, las personas pueden aplicar cuantas veces deseen. ¡Ahora, mucho ojo! Si a la persona le ha sido denegada la aplicación de naturalización por un motivo legal, no porque no hayan pasado el examen de historia, el cívico o escrito, entonces va a tener que esperar lo que sea necesario para calificar ala Ciudadanía.

Una cuestión es no pasar un examen, y la otra que haya sido encontrada inelegible.

En tanto, supongamos que la persona haya sido encontrada inelegible por no tener un buen carácter moral, usualmente esta tiene que esperar que transcurra alrededor de cinco años para que sea eliminada la presunción de falta de carácter moral.

Hay que tener mucho ojo por la razón de que esta haya sido negada. Por ejemplo, si alguien ha cometido una falta de tránsito a nivel que se considera ya un delito menor, dígase lo que le llaman DUI (conducir en estado de ebriedad), si fue encontrada no calificable para la Naturalización debido a este arresto o incidente, entonces la persona tendrá que esperar cinco años para que se elimine este delito que tuvo dentro del periodo en el que aplicó a la Ciudadanía.

Lo mismo si una persona tiene problemas con los impuestos, si ha sido encontrada inadmissible por un tema impositivo, entonces tiene que esperar el tiempo, en este caso no va a ser de dos años, pero debe esperar que sea subsanada la situación.

Un ejemplo, si se tiene una deuda y es bastante elevada, y tiene un estimado tiempo de que va a pagarla en unos dos años, entonces podrá aplicar nueva vez a la Ciudadanía cuando haya saldado esta deuda que tiene con el IRS.