Miami, EE.UU.- Si una persona se encuentra en proceso de deportación o remoción desde los Estados Unidos y lamentablemente no tiene opciones de alivio, dígase que no puede hacerse residente, que no puede pedir el perdón o la cancelación de esa deportación, pues puede ver a través de su abogado si puede solicitar el cierre administrativo de su expediente.

¿Cómo se puede hacer esto?

Pues básicamente tu representante le pide al abogado del Estado, en su discreción, el cierre administrativamente del expediente.

Para poder hacer esta solicitud definitivamente hay que establecer una serie de factores que debe considerar el abogado que representa el Gobierno de los Estados Unidos, para decir si se va a proceder al cierre administrativo del caso.

¿Cuáles factores podrían ser?

Si esta persona por ejemplo tiene niños menores con problemas de salud, y estos no podrían ser atendidos si la persona es deportada a su país de origen, esto definitivamente va poder ayudar a lo que es conseguir el cierre del expediente.

Igualmente, si la persona misma tiene una condición médica que imposibilitaría que esta sea atendida en su país de origen, es otro factor.

También factores como que la persona paga sus impuestos, que tiene niños ciudadanos en los Estados Unidos, pero son muy pequeños todavía, y por ende no pueden hacer una petición de los padres. Y en caso de que estos hayan entrado al país por la frontera, tampoco podrán hacer un proceso en el futuro aun estos niños cumpliendo los 21 años de edad.

Existen otras opciones como por ejemplo que esta persona ha sido víctima de crímenes y que en el futuro puede ser que consiga un visado producto de este incidente.

Hay otra serie de factores que no explicamos aquí, por lo que recomendamos siempre consulte un abogado para ver si puede hacerse esta solicitud ante lo que es el representante del Estado.

Algo muy importante que den saber es que cuando se hace un cierre administrativo del expediente, básicamente lo que significa es que este pasa de estar activo a estar inactivo, o sea, que usted todavía va a tener un proceso de deportación, pero va a estar dormitando, y por ende si intentas viajar fuera de Los Estados Unidos y luego entrar, esto va a salir en el sistema que usted tiene uy proceso de deportación, porque este no es que ha sido cerrado del todo, sino que ha sido eliminado del listado de expedientes activos.