La verdad sobre la Visa de Interés Nacional (Visa EB2) de EEUU

Hola mis amigos de Caribe Migración en el día de hoy quiero hablarles sobre la realidad que existe detrás de la Visa EB2 o Visa de Interés Nacional. ¿Por qué les digo la realidad que existe? Es que actualmente hay muchísima promoción, muchísimo marketing sobre este tipo de visado y lo que se vende es información falsa.

Se dice que no necesitas de un empleador y que tan solo se necesita tener una licenciatura y 5 años de experiencia. Esto es totalmente erróneo. Esto no es lo único que se necesita para uno poder calificar para la Visa EB2 o Visa de Interés Nacional, que realmente es una visa de inmigrante igual a una residencia

¿Qué es lo que se necesita para una Visa EB2?

Pues realmente, el hecho de que no tengas un empleador no quiere decir que tú no vayas a tener que mostrar que vas a trabajar en tu área. Para ello debes de presentar un proyecto, ya sea de negocio, un proyecto de emprendimiento.

El punto es que debe de haber una propuesta, que para los Estados Unidos esté relacionada con tu experiencia de trabajo. Asimismo, que se le considere que entre los requisitos no amerite el obviar el tener un empleador o de tener un patrocinador.

Entonces, ¿Cómo se obvia este requisito?

Pues mostrando que realmente este proyecto o idea que tienes de negocio. O, por ejemplo, si tienes varios contratistas que van a necesitar tus servicios. Es decir, no necesariamente tienes un proyecto, pero lo que desempeñarás con estos contratistas y que conlleve un plan de negocios, será de interés para los Estados Unidos. Y tú muestras ese interés a través de saber cuáles son las políticas públicas que ahora mismo tiene los Estados Unidos

¿Cómo sabemos eso? Pues cada agencia debe de tener en su Website cuáles son los puntos importantes en las que están enfocadas estas agencias o también cada vez que el Presidente de los Estados Unidos habla sobre la agenda del Poder Ejecutivo, entonces ahí sabemos que es importante.

Actualmente, el Presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, siempre hace mucho énfasis en lo que es el Cyber Security, el mantenernos actualizados en lo que es en el tema digital, también por ejemplo todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, protección del medio ambiente de energías alternas, entre otras. Estos son temas de interés para los Estados Unidos y si eres una persona que tiene conocimiento en esto puedes entonces hablar sobre un proyecto de negocio o si eres dueño de una empresa pudieras llevar a cabo este proyecto que será de interés para los Estados Unidos.

Cuidado con las «promociones» de la Visa EB2

Así que por favor tengan mucho ojo cuando estén viendo todas estas noticias. Todas estas publicidades, marketing que realmente lo único que quieren es venderte, ya sea una consulta o realmente engañarte completamente cobrándote para un visado. Obviamente, te lo negarán si tú no cumples con estos requisitos que yo te estoy comentando.

Recuerda siempre que si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema de migración puedes comunicarte conmigo. Soy tu abogada Jenniffer Meléndez y me puedes contactar por [email protected]