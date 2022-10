La primera y la más importante que debes considerar antes de accionar es definitivamente que

debes saber si ciertamente puedes hacer este proceso de petición que estás pensando.

Por ejemplo, los residentes permanentes no pueden hacer peticiones en favor o beneficio de sus

padres, pues solamente los ciudadanos pueden hacer esto. Entonces, lo qué quiere decir es que

para una persona residente en los Estados Unidos peticionar por sus padres, debe primero

convertirse en ciudadano.

Igualmente existen personas por allí que tratan de hacer la aplicación, vamos a decir para

ahorrarse algún recurso, y no lo hacen a través de abogados, entonces pueden caer como víctimas

de fraude de estos notarios o de asistentes legales o de migración, diciéndoles que se pueden

hacer peticiones cuando no son posible realizarlas.

Por ejemplo, nunca es posible hace peticiones en favor de tíos, de primos o primas. Entonces, por

eso es muy importante verificar si la petición que estas pensando se puede realizar.

El segundo punto, que también es de suma importancia, es que debes saber qué tipo de petición

es dentro del marco de Migración. ¿Qué quiero decir con esto? debes saber si este esta petición

entra en una categoría de peticiones de familiares inmediatos o petición de categorías. Esto

porque estas peticiones tienen tiempos de espera, y estos pueden ser siete años, ocho años, 10

años, depende de la categoría.

Sin embargo, si es una petición de familiar inmediato, estos no tienen tiempos de espera,

solamente los tiempos de procesamiento que tiene Migración.

Entonces, si una persona que tiene una petición de categoría intenta hacer un proceso de Estados

Unidos, este va a ser negado, y si la persona se queda en Estados Unidos, va a afectar su proceso

y va acumular lo que se llama presencia ilegal y puede ser que en el futuro no califique para l

que es la presencia del perdón ilegal y básicamente arruine su caso por no recibir las

instrucciones correctas y más bien por no hacer las investigaciones correctas, por tratar de

ahorrarse unos cuantos pesos o dólares y no recibir la asistencia de un abogado.

El último punto que también es de vital importancia es la documentación que se necesita.

Hay personas que también por no obtener la guía correcta, dejan de hacer peticiones porque no

tienen los recursos suficientes para ser patrocinador de esta persona.

Lo qué pasa es que, en muchas peticiones, sobre todo las de categoría, no se necesita la

documentación financiera inmediatamente, lo que necesita usualmente es demostrar la relación

con las personas, y porque no tiene los recursos económicos llevándose de otras personas que no

son abogadas para el proceso e petición, entonces se retrasa el proceso por no recibir la asistencia

legal que es requerida. Por eso es muy importante siempre que en todo proceso recibas la

información, la recomendación o la guía de un abogado de Migración