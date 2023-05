Este tema es objeto de mucha incertidumbre y se ha generado porque anteriormente como les había comentado la aplicación que se le estaba dando al Título 42 fue declarado inconstitucional y por lo tanto se debía de dejar de implementar.

Esto no quiere decir que la legislación ha desaparecido, lo que va a desaparecer es esta implementación del título 42 que surgió en la época del presidente Donald Trump y que siguió siendo ejecutada por la gobernación de Baiden. Esto surgió durante la pandemia y por razones de salud existía ésta discreción de poder devolver a una persona, no entrevistarla y no hacer el proceso que realmente se exige bajo lo que sería la legislación de migración de los Estados Unidos. Entonces, es declarado inconstitucional y como lo dijo la Suprema Corte de Justicia no se puede usar de manera discriminatoria y realmente era lo que estaba sucediendo.

Pero, no existe algún concepto o razón real para devolver a estas personas. Supuestamente todo era por razones de salud pero no existía un criterio y por lo tanto había bastante discriminación a las personas incluso, a aquellas que realmente sí tenían miedo de persecución y no fueron escuchadas.

Ahora bien, se comienza a hablar de lo que es el Título 8 ¿Qué es? ¿Siempre ha existido? Pues sí, hay una excepción que habla sobre lo que es la deportación sumaria y usualmente es utilizada cuando la persona se encuentra en un puerto de estado dígase que la persona se encuentra en el aeropuerto o se encuentra en un puerto de entrada de una embarcación. Si la persona es considerada inadmisible pues usualmente ese Título 8 se aplica y si es deportada se crea un registro de inadmisibilidad y tiene una penalidad de 5 años para volver a entrar a los Estados Unidos

Actualmente la administración de Baiden está utilizando esta sección de la ley para devolver a las personas y ha hecho público que han creado mecanismos para que las personas vengan de manera legal a los Estados Unidos y por eso las fronteras van a estar cerradas

Hay que hacer un paréntesis en esta explicación pues realmente las fronteras de los Estados Unidos nunca han estado abiertas. Lo único es que ahora la información ha sido más clara y específica y debido a ello se han establecido mecanismos para muchas nacionalidades, que NO son la Nacionalidad Dominicana, para poder emigrar legalmente a los Estados Unidos aunque sea de manera temporal como con un Parol

En muchas declaraciones indican las nacionalidades y en otras no pero, puede ser que poco importe la nacionalidad de la persona ya que la política es prácticamente devolver a todo el mundo con una orden de deportación.

Ahora hablemos sobre el proceso regular que existe si no estuviésemos hablando de la aplicación de Títulos. Y es que una persona cuando alega que tiene un miedo de persecución se procede a realizar una entrevista de miedo creíble. Si la persona aprueba esta entrevista pasa de un proceso sumario de deportación a un proceso regular de deportación y esto lamentablemente puede tardar años. Esto significa que la persona entonces le tocaría defender ante un Juez y si gana entonces la persona se convierte en un asilado con derecho, después de transcurrir un año, de hacerse residente. Pero, si la persona entra por la frontera y es capturada bajo las legislaciones existentes y no pasa la entrevista de miedo creíble será deportada.

Nunca ha existido un proceso diferente, siempre ha existido la facultad discrecional de otorgar paroles y es lo que está haciendo el gobierno de Biden ahora mismo. Lo único que ha variado es el proceso de cómo se va a realizar la devolución de estas personas.

Bueno mis amigos esto es todo por el día de hoy. Recuerda siempre que si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema de migración puedes comunicarte conmigo.

