Hola mis amigos de Caribe migración, en el día de hoy vamos a hablar sobre El Parole Humanitario, eso es un tema que ha causado mucha sensación o preguntas, conjeturas con relación a cómo es que puede ser otorgado.

¿Cuáles son las circunstancias que dan lugar a que una persona de determinada nacionalidad pueda recibir el pago humanitario? y lo primero que hay que resaltar o decir es que básicamente el Parol puede ser otorgado en diferentes circunstancias y, quién determina cómo el Parole va a ser otorgado o si el Parole va a ser considerado una acción positiva para la persona quien está aplicando, probablemente que ni siquiera al parol sino que está tratando de entrar a los Estados Unidos.

Entonces, básicamente es el oficial de migración en ese momento que esté ocurriendo, vamos a decir la acción de la persona, intentar entrar a los Estados Unidos que va a determinar si va a ser otorgado el Parole o no y también pues la política del momento que se estén aplicando.

Si es que se están aplicando políticas más flexibles o no, estamos hablando de factores que son discrecionales junto con los factores legales. Entonces ¿El Parole Humanitario, es el único Parole que existe cuando una persona está intentando entrar en la frontera de los Estados Unidos? No, no es el único Parole que existe y, aparte de eso hay que aclarar que frontera en los Estados Unidos no es solamente una persona que está tratando de cruzar pues la línea divisoria que existe terrestre entre México y los Estados Unidos.

Una persona también puede intentar cruzar la frontera haciéndolo por vía aérea tratando de entrar por ejemplo a los Estados Unidos utilizando un pasaporte falso y cuando llega se establece y dice que tiene miedo de persecución en su país.

El oficial en este momento puede determinar si le va a otorgar un Parole no a esta persona. Igualmente, existen otras razones por las cuales se puede aplicar a un parole sin tener esta clase de riesgo de que la persona pueda ser deportada hacia su pais de origen y ¿Cuáles serían? Definitivamente intentar aplicar desde fuera de el país por ejemplo a través de una vía consular y esto usualmente cuando son por razones humanitarias se debe a razones médicas, a razones por ejemplo de que un familiar está a punto de fallecer y la persona no tiene una visa y quiere entrar a los Estados Unidos para poder despedirse de su familiar, esta podría ser un razón para la cual pedir un Parole y sería una razón humanitaria.

¿Cuales son las otras circunstancias que un Parole pueda darse a lugar? Pues, definitivamente las que se han sonado, más bien ha sido de mucha noticia, que son los Paroles por ejemplo para las personas de las nacionalidades Venezolanas, Cubanas y Nicaragüenses.

Que existen otras nacionalidades también pero estoy resaltando solamente las personas que tienen una nacionalidad latina. Esto evidentemente sigue los mismos, vamos a decir, parámetros pero es a través ya de una decisión del Poder Ejecutivo dígase del Presidente, que establece que estos países, por las condiciones sociales o políticas que existen se le va a ser considerado para otorgar un Parole a estas personas por razones Humanitarias.

Usualmente cuando a las personas les es otorgado un Parole, todas califican para la aplicación de permiso de trabajo. Por eso es que cuando a estas personas, de estas nacionalidades, se le otorga un Parole inmediatamente se dice que pueden aplicar a un permiso de trabajo y es que esta es la estructura legal de un Parole Humanitario.

Bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy, recuerda siempre que si tienes una pregunta sobre éste u otro tema, puedes contactarte conmigo. Soy tu abogada Jenniffer Melendez.

