En el día de hoy les voy a hablar sobre un tema importante para mi y que convergen dos funciones o profesiones que tengo y es el tema de Migración así como también el de Constitución de Empresas.

Hoy hablaremos de lo importante que es o más bien lo funcional que es tener una empresa registrada en los Estados Unidos y su importancia para los fines de migración.

Registrar una empresa en los Estados Unidos es una ventaja ya que una persona que desea expandir su negocio definitivamente debería considerar el registrar una Empresa en los Estados Unidos. Si por ejemplo, soy un emprendedor Dominicano o Dominicana que tiene una idea de negocio y esta idea no me ha funcionado en la República Dominicana no quiere decir que esa idea de negocio no pueda expandirse y no quiere decir que la persona tenga que viajar a los Estados Unidos para conseguir esta expansión.

Un ejemplo de esto son los negocios digitales, considero que esta idea de negocio son los que pueden beneficiarse más de este tema que vamos a discutir. Supongamos que tengo una idea de negocio digital o que tenga una idea de un negocio que definitivamente se pueda digitalizar y que podría vender a través de las redes sociales ya sea un servicio o mercancía asi que este negocio ya no sólo dependería de vender en la República Dominicana sino que también podría vender a otros países no solamente en los Estados Unidos sino en cualquier otro pais ya que una de las ventajas que permite la registración de empresa dentro de los Estados Unidos es que permite registrarme en todas las pasarelas de pagos así como también en las plataformas de ventas; las más conocidas son Amazon, Ebay y existen muchísimos más.

Entonces ya con mi empresa registrada dentro de los Estados Unidos se me abren estas puertas y puedo vender mis servicios a través de estas plataformas o incluso a través de mi página luego de crear una clientela y no solamente vender en la República Dominicana sino también en muchos países. Puede ser que lo que tú ofrezcas no sea de interés para la República Dominicana pero sí interés para otro país y teniendo una empresa registrada dentro de los Estados Unidos tú podrás romper esa barrera que tienes.

Ahora entramos al punto de migración, ¿Por qué es importante? Recordemos que la Visa de Turista tiene como requisitos tener arraigo en el país de residencia, en este caso República Dominicana y que también la persona pueda tener una capacidad financiera, estos son los puntos más importantes.

Así que demostrando mi capacidad financiera teniendo una Empresa Digital, usualmente a las personas que tienen este tipo de empresas se les conoce como nómadas digitales, los que son emprendedores y que tienen empresas y negocios digitales, yo puedo mostrar que tengo arraigo en mi país porque básicamente esta empresa que a pesar de que es digital me está ofreciendo una capacidad económica y una Independencia que probablemente luego yo de haber podido expandir este negocio podré asistir a seminarios o impartir cursos y pues tener amplias opciones no solamente de viajar a los Estados Unidos sino a otros países y estas personas van a poder fortalecer su Carpeta de aplicación para la visa de turista.

Y es por esta razón, la importancia a fines de migración, saber que el poder registrar una empresa en los Estados Unidos te podría abrir las puertas para una Visa de Turista .

Evidentemente para lograr esto tienes que tener una correcta asesoría porque me ha sucedido que personas que han tenido empresas en los Estados Unidos registradas le hacen la aplicación de Visa de turista a las personas y lamentablemente le hacen una mala gestión, una mala aplicación y la visa le es negada. Pero, ojo con esto, si se hace de forma correcta definitivamente es una ayuda para incluso poder calificar a este tipo de Visado o si no has podido calificar entonces fortalecer si ya estás en camino de calificar para la misma.

https://www.jmiimmigrationfirm.com

[email protected]

Teléfono: +1 (786) 567-6196 ext 100

Número de Whatsapp: +1 (786) 355-7097

Dirección: 1451 W. Cypress Creek Road, Suite 300, Fort Lauderdale, FL, 33309, EE. UU.