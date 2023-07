Todo proceso de residencia tiene dos fases. Ya sea un proceso dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, a este último usualmente se le llama proceso consular.

La primera fase es la petición y en esta fase el empleador o un familiar hace la petición a favor de una persona que se encuentra en el extranjero o una persona que aún estando fuera de los Estados Unidos no es considerada como residente de los Estados Unidos.

Esta petición si es aprobada entonces se pasa a la siguiente fase. Esta primera fase se puede hacer dentro de los Estados Unidos de manera conjunta pero que fuera de los Estados Unidos definitivamente sí es una fase bastante marcada dígase que la petición se someta ante USCIS y luego ese paquete es enviado al Centro Nacional de Visas.

Es importante aclarar que el hecho de que se haya aprobado la petición no significa que vas a ser residente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que se aprueba en una fase es muy diferente a lo que debe ser aprobado en la segunda fase.

En la fase de la aplicación, se debe probar la relación ya sea de empleo o la relación familiar y si ciertamente existe entonces será aprobada sin embargo si la persona es considerada inadmisible dentro de los Estados Unidos la segunda fase puede entonces quedarse estancada o nunca superarse.

¿Qué puede hacer una persona inadmisible? si en el pasado he mentido o he sido deportada y no ha transcurrido los tiempos de penalidades que se te informaron, si aparte de que por ejemplo mentiste y en toda la documentación aceptaste que has mentido entonces estás mintiendo por segunda vez, otro ejemplo seria si tienes un background criminal, si la persona ha tenido problemas judiciales.

Todos esos incidentes definitivamente podrían afectar a tu aplicación de residencia o visado de inmigrante. Por eso, es importante que si estás consciente de que tienes una de estas situaciones en tu historial lo más recomendable es que consultes a un abogado de inmigración.

Realmente es lamentable que una persona sabiendo que tiene una situación anterior ya sea con migración o con un asunto criminal que pueda afectarle se embarque en un proceso de aplicación de residencia y luego esta residencia o visa de inmigrante sea totalmente negada y ya no haya una opción.

En muchos casos existen argumentos que puedan ayudar a estas personas a calificar pero si estas personas luego de cometer el daño o luego de cometer vamos a poner ejemplo una nueva mentira que puede ser considerada como gravedad mayor muchas veces ya no hay opción

