Si has sido víctima de tráfico de persona; Sabias que puedes optar por la visa T

Email it

Miami, EE.UU.- Lo primero es explicar quién puede ser víctima de tráfico o trata de personas. Básicamente es una persona que se la vendido la idea de que va a entrar a Los Estados Unidos y producto de ello les conseguirán trabajo.

Muchos son engañados, como por ejemplo mujeres a las que le prometen un trabajo (empleo) y luego hacen que se prostituya, o un apersona que le prometieron trabajo, pero resulta que hará esta acción, pero de manera forzosa en algún lugar o campo, en agricultura.

Esos son los ejemplos que más se dan, pero esto no quiere decir que no hayamos mencionado alguna situación que aplique y que la persona no va a calificar. Es solamente que por cuestiones de tiempo les decimos las ideas más generales.

Si alguien ha sido víctima de trata o de tráfico, puede aplicar para este visado.

¿Cuáles serían los requisitos?

Definitivamente la persona debe encontrarse dentro de los Estados Unidos para poder aplicar, y también debe colaborar con las autoridades. Debe proveer algún tipo de información para lo que sería la captura de estas personas (traficantes). Esto no quiere decir que las personas deben ser capturadas, sino que siempre debe estar disponible a ayudar a las autoridades para la captura de estos.

Esta visa (T) de protección para personas víctimas de Trata, también permite que en el fututo la persona pueda aplicar a lo que es una Residencia en los Estados Unidos. Entonces aquí no solamente el gobierno de EEUU le brinda una protección, sino que también en el futuro pudieran aplicar y vivir en el país de manera definitiva.