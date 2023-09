Hola mis amigos de Caribe Migración. Hoy luego de salir de un programa de televisión quería realmente hacer este video para aclarar algunos puntos que considero muy importantes.

Y es sobre una publicación que se hizo viral de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana sobre NO publicar o NO enviar fotos explícitas (de contenido sexual) para la entrevista que se tiene en el consulado, esto es para los casos de matrimonio.

Pues es muy importante mencionar, que al momento de que la persona llegue a la entrevista en el consulado para la petición de ese esposo o esposa ya ha sido aprobada previamente así que entonces realmente no es necesario siquiera tener que someter documentación adicional.

Esto no quiere decir que si usted desea incluir alguna documentación adicional no vaya a ser aceptada. Pero, definitivamente no va a ser este tipo de evidencia explícita que no son para nada necesarias. Cuando hablo de fotos o evidencias explícitas o descriptivas hablo de alguna que tenga algún contexto que llegue al plano de lo privado o al plano de lo sexual. Nada de esto es necesario para evidenciar que haya una relación entre esposa y esposo.

Entonces ¿Cómo puedo probar mi relación? El peticionario, ya sea residente ciudadano, al momento de someter la petición va a incluir evidencia que prueben la relación. Pueden ser fotos pero fotos compartiendo con su pareja, con amigos y familiares y también que han viajado juntos o que se han quedado en hoteles juntos. También si han realizado excursiones juntas, si han hecho reservaciones para algún evento, si por ejemplo una de las parejas ha hecho un envío de dinero, envío de regalos, entre otras.

Todas esas cosas son evidencias que se pueden utilizar sin llegar rayar a lo privado que realmente no es necesario y tampoco pues es una garantía de que la persona tenga ciertamente tenga una relación. Hay personas que han tenido un encuentro sexual y no necesariamente quiere decir que sean pareja o que tengan una proyección para estar juntos.

