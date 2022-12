El plan estratégico “Patrullaje por Cuadrantes” que lanzó la Policía Nacional el pasado viernes en el polígono central de la Capital despertó variadas reacciones en morados de esos sectores.



Aunque los consultados por este medio coincidían en que los efectivos policiales surcan las demarcaciones con los operativos, difieren en que algunos dudan de la efectividad del patrullaje y otros lo aplauden.



Esto se comprobó en un recorrido que hizo elCaribe por los sectores Los Prados, El Millón, Piantini, El Vergel y Naco.



Duarte Encarnación, residente en Los Prados, indicó que los uniformados peinan la zona varias veces al día, pero que no logran frenar la delincuencia.



Dijo que los atracos no se detienen en la zona y por eso no se puede andar a pie. Denunció que en esos patrullajes los policías detienen a quienes trabajan.



Contrario a Encarnación, en el Ensanche Naco piensan distinto y ven resultados positivos en el plan de la PN.



Según Pedro Luis Enrique, administrador del colmado Popeye, el esfuerzo y efectividad de los operativos policiales se hace evidente día a día.



Manifestó que ve a los agentes del orden cumpliendo con su deber y que el resultado se refleja en la zona.



Programa Patrullaje por Cuadrantes



El director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then; y el ministro de Interior y Policía, Jesús -Chú- Vásquez Martínez, lanzaron el pasado viernes el programa de Patrullaje por Cuadrantes en el polígono central de la Capital.



Anunció que en total serían intervenidos 80 cuadrantes con 792 miembros policiales en labores de prevención. Los cuadrantes, según informó, están compuestos por siete corredores, distribuidos en las avenidas John F. Kennedy, 27 de Febrero, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Lope de Vega, Núñez de Cáceres, entre otras.



El oficial señaló que los agentes están dotados de chalecos antibalas, macanas, grilletes, dispositivos de comunicación, cámaras corporales y armas de reglamento. Agregó que las patrullas estarán apostadas en los sectores de aplicación del proyecto piloto.