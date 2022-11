En el ultimo informe, de 222 iniciativas, había 40 no creadas, 114 por ser aprobadas y 66 por adecuar



Afin de actualizar y unificar las relaciones de leyes de reserva constitucional (leyes complementarias), sistematizar los contenidos y especificar el tipo de reserva que hay en la Ley Sustantiva (expresa o tácita), la Cámara de Diputados creó una comisión especial el 22 de agosto de 2017.



Los integrantes acordaron una metodología para elaborar y organizar la documentación de análisis, que consistía en disposiciones pendiente de elaboración con indicación de si la materia requería adecuación o creación, e identificación de la legislación directamente vinculada vigente posible de modificación o derogación.



Eran parte del equipo de diputados Henry M. Merán Gil (PLD), presidente; y los miembros Ramón A. Cabrera Cabrera (PLD), Adalgisa Fátima Pujols (PLD), Rafael Tobías Crespo (PLD), Wandy M. Batista Gómez (PRM), Josefa A. Castillo Rodríguez (PRM), Graciela Fermín Nuesí (PRD), Pedro T. Botello Solimán (PRSC) y Rudy M. Hidalgo Báez (PLR).



El grupo de congresistas debía identificar los proyectos formalmente introducidos a las cámaras que estuviesen vinculados a las reservas constitucionales pendientes de actualización.



Los legisladores aprobaron un plan de trabajo integral para desarrollar las tareas que les fueron encomendadas y reportaron 222 iniciativas de reserva constitucional: 175 expresas y 47 implícitas.

De esas 222 legislaciones, había 40 pendientes de creación, 114 por ser aprobadas, 66 que no se habían adecuado y dos pendientes de adecuación de facultad exclusiva del Presidente, que en ese entonces era Danilo Medina.



Comisión especial de juristas



El 30 de octubre del 2017, el presidente de la Cámara Baja de ese entonces, Rubén Maldonado, juramentó una comisión de juristas que se creó para trabajar las legislaciones que debían ser adecuadas a la Ley Sustantiva.



La comisión estaba integrada por Rafael Alburquerque, vicepresidente de la República y quien fungía como coordinador del equipo; Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho y nombrado secretario de la comitiva; Jorge del Valle, consultor jurídico de la Cámara de Diputados; y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).



Prioridad



A pesar de que algunas de las leyes complementarias se han creado y adecuado, cinco años después de que se integró la comisión especial y en ocasión del 178 aniversario de la primera Constitución dominicana, el grito de la Carta Magna por las reservas legislativas sigue vigente, ya que hay decenas de ellas aún irresueltas.



De las 222 reservas de leyes, la comisión especial de diputados recomendó al Pleno priorizar 18 iniciativas, de las cuales algunas tenían que ser creadas y otras adecuadas. Se precisa que de las 18 solo tres son efectivas en la actualidad.



Adecuación de leyes



Las que requerían adecuación eran el proyecto de ley del Código Penal; Código Civil; Código de Procedimiento Civil; de Partidos y Agrupaciones Políticas; del Régimen Electoral; de Aguas; de ordenamiento territorial y uso de suelo; que crea el sistema integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; de acceso al primer empleo; y sobre el régimen de seguridad social de la República.



Media década después de la sugerencia de los nueve diputados, esas 10 iniciativas aún duermen en el Congreso sin ser leyes, aunque el órgano bicameral ha hecho algunos “amagues” por hacerlas efectivas, como fue con la Ley de Partidos (33-19) y la de Régimen Electoral (15-19), promulgadas por el Poder Ejecutivo en 2018 y 2019.



Fue tanta la falencia en la elaboración de esas dos piezas, que en varias ocasiones el TC ha emitido sentencias en contra de las mismas y la Junta Central Electoral (JCE) se vio obligada a depositar dos proyectos de ley para reformar dichas legislaciones.



No obstante, el pasado 26 de octubre, el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Si los legisladores logran convertirla en ley y esta está bien elaborada, esta sería la primera iniciativa de ese listado que dejaría de ser reserva de la Constitución.



Creación de iniciativas



De las 18 iniciativas que la comisión recomendó priorizar y que debían ser creadas, destaca el proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional; orgánica de regiones únicas de planificación de la República Dominicana; que regula el ejercicio de derechos económicos y sociales de la población de menos ingreso; de vivienda, hábitat y asentamientos humanos; y el proyecto de ley de gestión y manejo de residuos sólidos, peligrosos o contaminantes.



También es parte de ese listado, el proyecto de ley para el ejercicio de derechos colectivos y difusos medioambientales y del patrimonio cultural y/o el de cambio climático de la República Dominicana; el que regula la propiedad y transferencia inmobiliaria en la zona fronteriza (el cual hizo mención el magistrado Milton Ray Guevera en la entrevista especial elCaribe-CDN); y el que trata sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social (referendo).



De esas ocho iniciativas, el Congreso solo ha aprobado tres: Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana (345-22); la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (160-21); y Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20).



Desde la promulgación de la Constitución del año 2010 están pendientes las normas tendentes a fortalecer el Estado social, democrático y de derecho imperante en la nación, la institucionalidad democrática, además de los derechos y garantías fundamentales.



Denunció que hay más de 90 leyes pendientes



En una entrevista reciente para elCaribe-CDN, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevera, lamentó que 12 años después de aprobada la Constitución del 2010, haya más 90 leyes complementarias pendientes de sanción. El magistrado indicó que esas leyes son esenciales “porque son las que aumentan las garras” de la Ley Suprema y ésta “necesita garras”. El pasado jueves, los voceros del PLD y FP en el Senado, Yván Lorenzo y Dionis Sánchez, dijeron a este medio que el Congreso le da prioridad a las iniciativas que remite el Poder Ejecutivo. No obstante, la senadora oficialista Ginette Bournigal destacó que el órgano parlamentario aprobó la Ley de Extinción de Dominio y la de Regiones Únicas, que son parte de las leyes complementarias.