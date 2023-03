La elección del general retirado Ramiro Matos González como miembro de la Academia Dominicana de la Historia ha generado una fuerte controversia, que ha provocado hasta el distanciamiento de una integrante de la entidad.



Ramiro Matos González fue elegido miembro correspondiente nacional de la academia el 13 de octubre de 2021 y, esta escogencia, ha generado el rechazo de algunos sectores y personalidades.



Entre los que rechazan la elección de Matos González en esta organización están Minou Tavárez Mirabaly Manolo Tavárez Mirabal, hijos de Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo) y Minerva Mirabal, porque lo señalan como el asesino de su padre y otros combatientes de la libertad y la democracia.



En una carta dirigida al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer y a todos los historiadores miembros de esa institución, en fecha de 20 de diciembre de 2022, los hermanos Tavárez Mirabal afirman que Matos González presentó un currículum vitae adulterado, hecho por el que preguntaron a los académicos “si no saben que cuando se manipula la verdad y la democracia se convierte en demagogia, se corre el peligro de caer en una dictadura o de verse impedido de dejar atrás las dictaduras de Trujillo y Balaguer”.



“El asesino Ramiro Matos González, al que hoy reconocen como historiador, tiene en su prontuario haber participado en el fusilamiento de héroes nacionales encadenados como fueron los expedicionarios de Junio de 1959, haber comandado el escuadrón del Ejército que le dio, en la escena, el tiro de gracia al héroe nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó y haber dirigido la patrulla que amarró, torturó y asesinó con la mayor de las crueldades a Manuel Aurelio Tavárez Justo, Manolo, nuestro padre, declarado por el Congreso Nacional mediante la ley 150 de 2004, Héroe Nacional de la República Dominicana, y a sus compañeros como Mártires de la Patria. Que se sepa, cuando decidieron ustedes incorporarlo a la Academia Dominicana de la Historia, no pusieron en duda la validez de esta ley, ni la heroicidad, ni el patriotismo de esos héroes con cuyo asesino se sientan ustedes a deliberar. ¿O sí lo hicieron?”, expresaron.



A ellos también se sumaron Fidelio Despradel, Raúl Pérez Peña, Claudio Caamaño V., el profesor Juan Núñez Batista y los diputados José Horacio Rodríguez y Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, entre otros sectores y personalidades.



Academia mantendrá membresía



El pasado 6 de marzo de 2023, la Academia Dominicana de la Historia, respondió la carta de los hermanos Tavárez Mirabal, afirmando que Matos González mantendría su membresía, tras los directivos de esta entidad refrendar y validar su ingreso. “Respecto de los hechos que ustedes le imputan a Ramiro Matos, escapa a la competencia de esta Academia emitir veredicto condenatorio o no, ya que tal función es facultad exclusiva de la autoridad judicial competente con capacidad para dictar sentencias definitivas que adquieran la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”, cita la institución académica en respuesta al pedido para que el exmilitar e intelectual sea sacado de la misma.



Añade que su ingreso estuvo motivado por su producción historiográfica en el ámbito de la historia militar dominicana y porque, al momento de su elección, se encontraba en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de conformidad con la Constitución de la República.



Mu-Kien Sang Ben se distancia de academia



Luego de la respuesta de la academia, la expresidenta y miembro de número de esa entidad, Mu-Kien Adriana Sang Ben, anunció su distanciamiento de la institución por aceptar como miembro al general retirado Matos González.



Mediante una carta, Sang Ben dijo que se distancia como miembro de la entidad y que no participará en ninguna actividad que realice la Academia, porque “no se siente cómoda, ni conforme con esa posición”.

“Como ciudadana, como maestra, y, como historiadora, no puedo aceptar la posición de la Junta Directiva. La historia es mucho más que describir el pasado. Hay una razón ética que se está soslayando. Por esta razón, informo que a partir de este momento no participaré en ninguna actividad que realice la Academia. No me siento cómoda ni conforme con esa posición”, manifiesta en la carta.



Expresó que, sin ser una excusa, no estuvo presente en la asamblea en la cual se eligió a Ramiro Matos González como miembro correspondiente porque se encontraba fuera del país. Sostuvo que al enterarse se preguntó por qué se incluía “cuando es una persona con una trayectoria personal cuestionada y por demás con más de 90 años”.